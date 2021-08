Alejandra Rubio confirma su ruptura con Álvaro Lobo: el motivo que ha supuesto el fin de su noviazgo

La fotografía de Kiko Hernández (44 años) junto a María Teresa Campos (80) levantó la polémica hace días y parece que todavía no se ha disipado después de todas las críticas que el colaborador ha vertido en televisión sobre sus hijas y su nieta. Este sábado, Alejandra Rubio (21) ha estado en el plató de Viva la vida y ha hablado abiertamente sobre lo que le parece la actitud que ha tomado el ex gran hermano en los platós a la hora de hablar de ella.

Tras aportar su opinión, la joven dio a conocer una noticia inesperada, su ruptura con Álvaro Lobo: "Hemos roto hace un tiempo, no lo he querido contar, pero nos llevamos muy bien, tenemos buena relación. Vivíamos juntos desde que tengo 18 años. Las cosas se acaban y ya está, cada uno tenía su vida y ya está, se acaba y menos mal que se ha acabado bien, nos llevamos fenomenal, él sabe que me tiene ahí para lo que necesite siempre. Él se va de casa ya, lo que pasa que yo llevo todo el mes en Málaga, la mudanza lleva tiempo".

Alejandra Rubio presumía de su amor en las redes, hasta ahora. RRSS

Lo que sí que ha querido afirmar la hija de Terelu Campos (55) es que se encuentra en un buen momento: "Yo estoy feliz, estoy disfrutando del verano y contenta, no sé. La decisión la tomamos los dos, fue algo que se tenía que hacer ya, ni por una pelea ni nada. No puede haber una tercera persona, no se ha roto. No estoy enamorada, que no".

El motivo de la ruptura

Alejandra y Álvaro llevaban juntos desde que ella tenía 18 años. Tuvieron una crisis, en la que la hija de Terelu vivió un affaire con el arquitecto del vino, Tassio de la Vega, y que superaron retomando su relación en el mismo punto en el que lo habían dejado.

Alejandra y Álvaro, cuando aún eran pareja. RRSS

Un año después la pareja ha decidido poner fin a su relación sin que ello cause estragos en sus vidas y aclarando que el motivo no es la existencia de una tercera persona. "Estamos genial", confesaba Alejandra al regresar a la casa que aun comparte con Álvaro tras terminar su trabajo en Viva la vida. "Las cosas pasan así, no pasa nada", sostenía quitándole hierro al asunto.

Alejandra reconoce ser una mujer exigente, "mucho", y le desea lo mejor a su ya exnovio en esta nueva etapa "por supuesto". A pesar de tener la ruptura tan reciente, la nieta de María Teresa Campos no puede evitar sonreír cuando se le pregunta si está de nuevo enamorada, a lo que responde con alegría. "Ya veremos, tiempo al tiempo" desveló dejando una puerta abierta a tal posibilidad.

[Más información: El gran cambio de Alejandra Rubio: la clave secreta de su transformación física (y no son los retoques)]

Sigue los temas que te interesan