Alejandra Rubio afianza su faceta de 'influencer' de moda con sus últimos 'looks'. Instagram @alecrubioc

Alejandra Rubio (21 años) está imparable. La colaboradora de televisión e hija de Terelu Campos (55 años) deja patente su incesante popularidad a través de la red social favorita de las celebrities e influencers, Instagram. No hay publicación compartida por la nieta de María Teresa Campos (79) que no reciba múltiples comentarios alabando su estilo y preguntando por las firmas de una u otra prenda. Unas alabanzas y observaciones que han ido aumentando tras su radical cambio de look, como se puede observar en sus últimas instantáneas compartidas.

De hecho, esta incesante popularidad es cada vez más visible. En una de sus últimas publicaciones, Alejandra conseguía causar sensación con un look de lo más sencillo. En dicha fotografía, la colaboradora de televisión ha optado por lucir un vestido corto en tonos anaranjados y rojizos, que presenta un curioso estampado de flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

Esta prenda pertenece a la firma de Amancio Ortega, Stradivarius. El vestido, que todavía está disponible tiene un precio asequible de 17,99 euros, cuenta con uno de los patrones más repetidos en las diferentes colecciones de ropa; el cut out. Los cortes y las aberturas en la espalda simulando un escote están presentes combinado con múltiples lazadas, en el mismo tono, que busca aportar ese toque distintivo.

Así es el vestido de Stradivarius que ha causando sensación en Instagram. Stradivarius

Así, este vestido ajustado que presenta una espalda abierta, se combina con un clásico y favorecedor cuello redondo y las repetidas mangas cortas abullonadas junto a un acabado ligero volante en el bajo. Tendencia tras tendencia.

Siguiendo las actuales modas

De hecho, más allá de iniciar (y, posteriormente, abandonar) sus estudios de diseño de moda. La colaboradora no ha cesado de manifestar su pasión por el terreno estilístico y, sobre todo, por seguir las últimas modas de este panorama. Tal vez, por este motivo, sus estilismos sean tan camaleónicos. Desde el estilo preppy y chic hasta el outfit más comfy tiene cabida en su perfil de Instagram. Adaptándose a todas estas tendencias o, incluso, intentando crearlas como una verdadera it-girl; con mayor o menor éxito. Siguiendo esta línea, se pueden encontrar en su perfil de Instagram, múltiples propuestas de outfits.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

Como, por ejemplo, este look de lo más casual y sport conformado por unas mallas grises de estilo ciclista y un top con mangas de sisa en tonalidad blanca. Un estilismo bastante común, al que le ha añadido una visera, dándole un toque más chic. Un tipo de complemento que, en las últimas colecciones presentadas, está contando con bastante popularidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

Asimismo, esta idea de look, es decir, combinar el estilo sport con el chic, la ha repetido en más de una ocasión. En una de sus últimas publicaciones se le ha visto posar con un top deportivo y mallas de ciclistas negras aportándole un toque trendy a partir de los accesorios y complementos. En esta ocasión, optó por unas invernales botas altas, una blazer con un estampado de animal print y unas gafas de sol, el complemento más veraniego del conjunto.

[Más información: El gran cambio de Alejandra Rubio: la clave secreta de su transformación física (y no son los retoques)]