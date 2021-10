El encuentro más tenso entre Terelu Campos y Edmundo Arrocet: obligados a verse las caras

Las desavenencias entre las hijas de María Teresa Campos (80 años) y el que fue su última pareja, Edmundo Bigote Arrocet (71), no es un asunto desconocido. Tras la ruptura, cada uno de los miembros han contado estos dos años una versión diferente de cómo sucedieron los acontecimientos y la periodista se encuentra incondicionalmente apoyada por sus hijas, algo que las pone de frente al humorista. En la tarde de este lunes, sin embargo, el chileno y Terelu (56) no pudieron evitar coincidir en un acto al que ambos acudieron.

Este 18 de octubre se ha celebrado en Basílica Hispanoamericana de La Merced la misa funeral para recordar a Begoña Sierra, dueña del bingo Las Vegas. La empresaria era muy querida por muchos rostros habituales de la pequeña pantalla que no han querido faltar a este homenaje. Entre ellos Terelu Campos y Edmundo Arrocet.

Terelu, a su llegada a la basílica. Gtres

Conscientes de la expectación que despertaba el hecho de que la malagueña y el cómico no pudieran evitar verse las caras en esta ocasión, ninguno de los dos se detuvo a su llegada. A toda prisa para evitar las preguntas sobre cómo está ahora su relación con María Teresa Campos, Bigote Arrocet llegó al templo religioso confirmando que está "bien". En esta ocasión el cómico sorprendió a todos dejando ver una pequeña parte de una especie de férula para la nariz que la mascarilla no cubría. Por su parte, Terelu, a su llegada, se paró a saludar a amigos como el cantante Pitingo (40).

Aunque el reencuentro se produjo la tarde de este lunes, podría haber sido mucho antes. Pues el humorista y la presentadora participan en el programa de televisión Secret Story, el primero como concursante y la segunda como defensora de Isabel Rábago (47).

Hace unas semanas cuando tuvo lugar la expulsión del chileno, Terelu pidió a la productora del programa no estar presente a su llegada a plató para evitar así, el encuentro. Entonces Jorge Javier Vázquez (51), conductor del programa le instó a abandonar el sofá con una original estrategia: "Terelu, me han llamado y me han dicho que te tienes que ir, que se te está mojando la ropa del tendedero con la lluvia, la ropa para Viva la vida... y eso que Terelu tiene poca ropa, se va a quedar sin ella", bromeó el catalán. Acto seguido la malagueña abandonaba corriendo las instalaciones de Telecinco.

Edmundo, llegando al acto religioso. Gtres

Además de ellos dos, a este acto religioso acudieron otras caras del mundo de la televisión y el espectáculo como Kiko Jiménez (29), Alejandro Albalá (26), Sofía Suescun (25) o Jenny LLada (68). Sin poder contener las lágrimas al recordar una vez más a su madre, Yurena (51) también aprovechó su llegada a la iglesia para enviarle el pésame a través de las cámaras a Isabel Pantoja: "Isabel me llegó tu audio, lo escuché, me conmovió como no te imaginas, te lo agradecí mucho porque ni si quiera hemos coincidido, no he tenido el placer de concierte en persona, me pareció un gesto encomiable el que tuviste conmigo, Isabel, siento en el alma la pérdida de tu querida madre, lo siento mucho".

[Más información: El día que Teresa Campos se planteó casarse con Bigote por la pensión: la versión de él y lo que pasó en realidad]

Sigue los temas que te interesan