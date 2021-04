Quién es Alejandro Albalá, concursante de 'Supervivientes 2021'

Todos los años Supervivientes nos ofrece algún concursante que cubra la "cuota Pantoja" del programa, es decir, famosos que estén relacionados de manera más o menos directa con la tonadillera Isabel Pantoja. Y este año tendremos ración doble, ya que veremos a su prima Sylvia Pantoja y a su exyerno Alejandro Albalá.

Alejandro Albalá se hizo conocido tras hacerse novio primero, y marido después, de Isa Pantoja, Chabelita. Los dos jóvenes comenzaron su idilio en 2014, se casaron en Cancún en régimen de gananciales en verano de 2016, y anunciaron a inicios de 2017 su ruptura, y se divorciaron en 2018.

Desde entonces, Alejandro comenzó a ser personaje de programas de corazón como Sálvame, para hablar de cómo había sido su relación con la hija de la tonadillera. También se hizo conocida su madre, Paz Guerra, quien decía que Alejandro no quería saber de ella desde que comenzó con Chabelita.

La sexualidad de Alejandro Albalá también ha sido muy comentada en Sálvame, y han puesto en duda su heterosexualidad. En cierta ocasión, como invitado en el Deluxe, criticó que en Sálvame utilizaban el tema “como vacile y risa, y entonces no lo entiendo. Y aprovecho para decir que no soy homosexual, me gustan las mujeres, y punto”.