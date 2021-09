Sabemos la fecha tope de María Teresa Campos para desalojar su casa y una sorpresa inesperada

Es un hecho, a falta de que un notario lo ratifique: María Teresa Campos (80 años) ha conseguido vender su casa de Molino de la Hoz después de años de infructuosos intentos. Una buena noticia en medio de una marejada mediática un tanto convulsa tras el regreso de su expareja, Edmundo Bigote Arrocet (71), al primer plano televisivo con su incursión en el programa Secret Story. La gestión de la venta del inmueble se ha llevado a cabo en absoluta discreción en los últimos meses.

Tanto hermetismo que incluso la hija menor de la comunicadora, Carmen Borrego (54), no tuvo reparo en desmentir de pleno la noticia, aseverando que nada había siquiera apalabrado. Mentira piadosa que se ha terminado por imponer ante la verdad. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, Teresa Campos ha llegado a un acuerdo con la empresa que ha comprado su inmueble para contar con unas semanas para rematar la mudanza. En concreto, no será hasta noviembre cuando la presentadora abandone por última vez su mastodóntica casa de Las Rozas.

María Teresa Campos en una imagen de archivo. Gtres

Si nada cambia, será "entre las dos primeras semanas" la fecha tope para que Campos cierre por última vez la puerta de la casa donde ha sido tan feliz como desdichada en los últimos años. La vivienda que levantó y decoró con mimo y mucha generosidad económica. Antes de la llegada de ese momento, a este periódico llega otra información hasta la fecha desconocida. En casa Campos no solo estaban arrinconados dos coches de Bigote -que fueron desalojados-, también había varias cajas embaladas con pertenencias del cómico chileno. Presumiblemente, ropa. María Teresa desconocía de su existencia. Ha sido otra sorpresa inesperada y desagradable, a la que le ha dado una drástica salida: sacarlas de la casa sin miramientos. Ha pedido que "se deshagan de ellas". Ya sí que no existe rastro del cómico intramuros. Tal y como informa ABC, la interesada en la casa de Teresa ha sido una empresa de calzados, Alma en Pena, con la que la televisiva periodista ha cerrado el contrato de arras recientemente. En los próximos meses se prevé que uno de los inmuebles más conocidos del país se convierta en la sede de esta empresa, con sus reformas pertinentes. El precio de salida: 2.500.000 euros.

Cuenta una persona cercana a Campos que está feliz por el precio y la venta, pero tiene "una gran tristeza porque esa casa era su vida y nunca se imaginó abandonándola en estas circunstancias". La madre de Terelu (56) se llevará a su nuevo hogar a "dos personas internas del servicio", y seguirá contando con los servicios de su fiel Gustavo Guillermo, chófer y mano derecha durante años. La persona que ha estado a su lado en los buenos y malos momentos. Además, el intermediario entre Campos y Edmundo cuando ya su historia comenzó a naufragar. Conoce Gustavo muchos secretos de Bigote que lo podrían dejar en mal lugar. Su testimonio es muy valioso. Su silencio, también.

Bigote, contra las Campos

Bigote Arrocet ha regresado a España y se encuentra concursando en el reality Secret Story, donde no ha dudado en dar su opinión sobre su ruptura con Teresa Campos. "Ella sabía que aquello había acabado. Esa noche me entregaron un premio, se celebró en casa y ella no bajó... ya había hablado la tarde esa con ella de que me iba... No tiene que ver con la realidad lo que cuenta ella. Se han hablado dos años de mí... diciendo cosas que duelen", han sido algunas de las perlas que ha soltado el cómico.

María Teresa Campos junto a Edmundo Bigote Arrocet en una imagen fechada en enero de 2017. Gtres

Es su momento, y lo va a aprovechar. A este periódico llegó hace unos días que existe preocupación por Teresa Campos. Sus hijas están inquietas, la salud de la Campos está en juego. Teresa es muy vulnerable y se teme desde su entorno que las acciones de Bigote recaigan de mala manera en ella. Sus hijas han pedido, casi suplicado, a su madre que no atienda llamadas, ni mensajes, de compañeros de profesión o amigos. Esa es la razón por la que Campos, siempre tan atenta y activa con el móvil, lleva días 'desaparecida'. Lee los mensajes de WhatsApp y no los responde. Tampoco descuelga llamadas.

Tan solo hace unos días Campos rompía su silencio en el programa radiofónico Es la mañana de Federico, donde sostuvo, al borde de las lágrimas: "No quiero hablar de esta persona. No tengo nada que ver con él. No me compete. A ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí. Que le vaya bien, que le vaya mal, que le vaya como le vaya, que gane el reality o lo que coño sea, yo no tengo nada que ver con él. A mí me daña, que viva su vida y no se meta con nada mío". Sobre el WhatsApp donde Bigote le anunciaba la ruptura, y que él desmiente, Teresa asevera: "Lo tengo en el teléfono".

