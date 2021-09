El día que Teresa Campos se planteó casarse con Bigote por la pensión: la versión de él y lo que pasó en realidad

La ruptura sentimental entre María Teresa Campos (80 años) y Edmundo Bigote Arrocet (71), fechada el 28 de diciembre de 2019, está más de actualidad que nunca. Desde que el chileno se enroló en la aventura de Secret Story -retornando a España de su retiro voluntario-, no ha parado de desvelar detalles de aquella historia de amor, de su quiebre, y, sobre todo, de su versión. Un punto de vista que dista mucho del que dio Teresa Campos en su momento.

Edmundo vuelve guerrero y dispuesto a dar su versión. No está dispuesto a quedar como el malo de la película, como el aprovechado que estuvo con María Teresa por interés. A la salida del reality de Telecinco, Bigote ha concedido una reveladora y polémica entrevista en Lecturas donde se defiende de todo. El titular es tan solo la antesala de todo lo que descubre o desmantela: "Le presté 50.000 euros a Teresa y no se los voy a pedir".

Teresa Campos y Bigote Arrocet en una imagen de archivo. Gtres

El cómico habla, además, del mal carácter de Campos e incide en la parcela económica. Que él arregló los desperfectos de la casa de Molino de la Hoz sin pedir nada a cambio; que gracias a su gestión Teresa lanzó su línea de zapatos. No obstante, hay un pasaje totalmente desconocido que Bigote desliza sucintamente al final de la entrevista: "Un día Teresa me dice: 'si nos casamos, te queda una pensión maravillosa para ti'. Le dije que cómo se le ocurría". Ahora bien, ¿es cierto lo que cuenta él? EL ESPAÑOL ha podido conocer qué ocurrió en realidad. Cierto es que cuando ambos llevaban bastante tiempo Teresa le propuso, en una conversación informal de pareja, formalizar de algún modo su relación, en el caso de que él lo necesitase, tal y como informa una fuente bien informada y de la total confianza de la presentadora.

Un mero trámite de papeleo llegado el caso, sin más solemnidad que esa. Un proyecto entendible teniendo en cuenta la edad de ambos y la solidez que, parecía, existía en su amor. Y siempre por el bien de él. Se apunta al otro lado del teléfono: "Fue todo un acto de generosidad por parte de Teresa, pero él miente cuando dice que se negó. No fue así del todo". La reacción de Bigote fue "escaparse una vez más del tema, decirle que ya se vería".

En otras palabras, no lo descartó, y tampoco es verdad que le dijera que cómo se le ocurría. Aquel plan se dejó para más adelante. "Creo que ni sus hijas saben esto", se apostilla. Edmundo añade en la publicación: "Teresa me dijo 'ese dinero se va a perder'. ¡Pues que se pierda! Si fuera calculador podía haberme casado con ella. Me dijeron: 'Si te inscribes donde ella vive, al cabo de los años la ley dice que sois convivientes y tienes todos los derechos".

En la línea de la entrevista del humorista, se informa que lo más doloroso para Campos madre ha sido el tema del dinero, el préstamo que supuestamente Edmundo le dio a Teresa. "Le duele en el alma" que Bigote mienta en esa cuestión. Que asevera que dio trabajo a sus hijas, "sobre todo, cuando este señor ha estado en casa de Teresa como un rey". Desde su entorno se habla de un gran disgusto.

En las últimas horas, Campos ha reaparecido y ha contestado a la entrevista de Edmundo. "Me es lo mismo, que diga lo que quiera", ha añadido antes de invitar a su chófer Gustavo - siempre a su sombra - a que sea él quien conteste a las declaraciones de Bigote puesto que le nombra en la exclusiva, asegurando que fue testigo de la presunta agresividad de la malagueña: "Contéstale tú, Gustavo, porque, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Decir que vaya a hablar este señor".

María Teresa y Bigote Arrocet en un evento público en septiembre de 2017. Gtres

Dejando a un lado su habitual discreción, Gustavo ha cogido 'el guante' lanzado por Teresa, y ha advertido a Edmundo que "mejor que yo no conteste...". "Hablaré, hablaré", añadía el chófer, admitiendo que "lo mismo sí" está dispuesto a ir a un plató para responder a las polémicas declaraciones de Bigote. Una decisión sorprendente que, además, contaría con el beneplácito de la presentadora, que avisa: "Gustavo lo sabe absolutamente todo, pero no va a hablar ahora en la calle".

En lo que respecta a la venta de su casa de Molino de la Hoz, se hace constar que todavía no se ha visitado al notario para que la formalice, pero la presentadora ya hace vida en su nuevo hogar, cerca de su hija Terelu (56). A su antiguo hogar tan solo da viajes con su chófer Gustavo para ultimar la mudanza. La interesada en la casa de Teresa ha sido una empresa de calzados, Alma en Pena, con la que la televisiva periodista ha cerrado el contrato de arras recientemente. En los próximos meses se prevé que uno de los inmuebles más conocidos del país se convierta en la sede de esta empresa, con sus reformas pertinentes.

Cuenta una persona cercana a Campos que está feliz por el precio y la venta, pero tiene "una gran tristeza porque esa casa era su vida y nunca se imaginó abandonándola en estas circunstancias". La madre de Terelu se llevará a su nuevo hogar a "dos personas internas del servicio", y seguirá contando con los servicios de su fiel Gustavo Guillermo, chófer y mano derecha durante años. La persona que ha estado a su lado en los buenos y malos momentos. Además, el intermediario entre Campos y Edmundo cuando ya su historia comenzó a naufragar.

Conoce Gustavo muchos secretos de Bigote que lo podrían dejar en mal lugar. Su testimonio es muy valioso. Su silencio, también. Esta venta, por la que Campos se embolsa 2.500.000 euros, es casi la única alegría que tiene María Teresa en estos momentos. Al ruidoso retorno de Bigote se suma la guerra que libran sus hijas y su nieta. Un enfrentamiento real y duro, que empezó siendo televisivo, pero que ya está cohabitando con las protagonistas.

[Más información: Sabemos la fecha tope de María Teresa Campos para desalojar su casa y una sorpresa inesperada]

Sigue los temas que te interesan