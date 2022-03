Eduardo Navarrete, sobre Verónica Forqué tres meses después de su muerte: "Hablo con ella y le rezo"

Eduardo Navarrete (28 años) ya está listo para presentar su nueva propuesta de moda. Tras el éxito de la colección 'Supermercados Navarrete', el diseñador mostrará sus últimos diseños en un original desfile que tendrá lugar este miércoles 9 de marzo en el icónico Mercado de la Cebada de Madrid.

Horas antes del desfile, Navarrete ha hablado con EL ESPAÑOL sobre los modelos de su colección y la logística del evento. Un encuentro abierto a todo público y enfocado en la moda inclusiva, al que asistirán algunos de sus compañeros de MasterChef Celebrity, reality en el que conoció a Verónica Forqué, con quien entabló una bonita amista.

El diseñador, además, ha desvelado a este periódico sus próximos proyectos y ha hecho un balance sobre su intenso trabajo. Además de sus labores en la industria de la moda, Eduardo Navarrete ha participado en la televisión y es CEO de una agencia de marketing, 15 Segundos Store.

Está imparable. Cada dos por tres tiene una nueva propuesta que mostrar.

Es un no parar de volvernos locos.

¿De qué va esta colección?

Vamos a presentar una colección de baño. Ya es el quinto año que hago bañadores y funciona de maravilla. Lo vamos a hacer en el Mercado de la Cebada.

¿Qué se podrá ver en el desfile?

Lo íbamos a hacer en la calle, pero como va a llover lo hemos cambiado a este sitio que es chulísimo. Es un desfile abierto para que pueda venir quien quiera. Me apetece acercar la moda a la calle. Además, quiero hacer el desfile de las mil personas. Quiero que vengan mil personas. Aparte, hemos hecho un casting en las redes al que se ha apuntado muchísima gente. Más de 500 personas nos han enviado fotos de toda España y hemos cogido personas de todos los cuerpos, de todas las razas, de todas las edades, de todos los sexos... Hay de todo. Hemos hecho una moda plural, real. Vamos a sacar a los modelos encima de carros del supermercado. Las modelos van a ir encima, empujadas por otros chicos.

¿Cómo son los diseños?

Los estampados son los mismos que la colección de 'Supermercados Navarrete', porque normalmente cuando hago una colección grande, luego la propuesta de baño tiene los mismos estampados.

En la presentación de 'Supermercados Navarrete' desfilaron sus compañeros de 'MasterChef'. Esta vez, ¿contará con algún famoso?

Me llamó Mario Vaquerizo (47) el sábado, que le apetecía desfilar. Yo se lo comenté en una presentación y le dije que se animara para el siguiente desfile. Así que Mario va a cerrar el desfile. Va a ser muy divertido y su carro lo voy a empujar yo.

¿Algún otro vip?

Nada, Mario solo. Yo no quería que saliera ningún famoso, pero no por nada. Por una vez me apetecía hacer cuerpos reales, una cosa más tranquila.

¿Tiene pensado rendirle algún homenaje a Verónica Forqué? Esta semana se cumplen tres meses de su muerte.

La verdad, no. Yo me acuerdo mucho de ella, hablo con ella y le rezo y todo. Pero no considero que tenga que hacerlo.

¿Cómo la recuerda?

Con mucho cariño. Nos acordamos bastante y la nombramos un montón, porque a pesar de habernos conocido poquito tiempo, fue tan maravilloso, que la tengo muy presente. Siempre que nos vemos con compañeros y demás.

¿Lo acompañarán en el desfile sus compañeros de 'MasterChef'?

Sí, vendrá Vanesa Romero (43). Terelu (56), seguramente. A Micki Nadal (54) también se lo he dicho... Pero ha coincidido que hay mucha gente fuera.

Con su nueva colección entrarán ganas de verano. ¿Usted ya tiene algún plan para la temporada estival?

¿Yo? ¿Plan para el próximo verano? ¡Qué va! Si yo lo que hago es trabajar todos los días. Tenemos un montón de trabajo y de cosas. No me he parado a pensar en eso.

Ahora, además, está muy presente en la televisión.

Sí. He estado grabando Maestros de la costura, que se está emitiendo ahora y súper bien. Me está gustando mucho y el feedback que estoy recibiendo, en general, es positivo. Es cierto que yo ya sabía a lo que iba. Era el tercer reality que hacía. Ya sabía cómo controlar los tiempos, cómo funcionaba la edición, qué tenía que decir y qué no...

También ha estado en el plató de Secret Story. ¿Qué tal allí? ¿Se atrevería a entrar en la casa?

Sí. Me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Pero no me atrevería a entrar. A comentar la jugada, sí. Yo iba con Bibiana Fernández (68) y me lo pasaba genial. Mi mayor aliciente para ir era ese. Echar la tarde con Bibi.

¿Algún reality que le interese?

¡Qué va! Yo ahora estoy enfocado en mis cosas y no tengo más tiempo de tele. Me apetece parar un poco. Este último programa lo he vivido trabajando en la agencia. Me coincidió el rodaje con la presentación de la colección de 'Supermercados Navarrete' y lo pasé muy mal. Tuve una crisis de ansiedad fuerte... Me apetece estar trabajando, pero centrado en mis proyectos. Ahora mismo, si puede ser, así estoy bien.

¿Cómo hace para compaginarlo todo?

Procuro organizarme lo máximo que puedo y por suerte, hemos hecho un equipo maravilloso.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

En colección de 'Supermercados' nos enfocamos en hacer uniformes laborales. Ahora estamos centrados en eso. Nos han pedido de clínicas, de restaurantes y de un montón de sitios que les confeccionemos los uniformes. De momento estoy parado con lo que estoy vendiendo, que estoy vendiendo súper bien, y con todos los trabajos que no están saliendo de fuera. Además, estoy preparando una colección de deporte para unos grandes almacenes.

