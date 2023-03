Quién es Eduardo Navarrete, el diseñador que concursa en ‘Pasapalabra’ dek 14 al 16 de marzo

El cuadro de invitados de Pasapalabra esta tarde se renueva por completo. Y de los cuatro famosos que se incorporan al programa hay una mujer que participará en este formato hay alguien para el que la experiencia resulta del todo novedosa. Estamos hablando del diseñador Eduardo Navarrete, quien continúa abriéndose paso en la televisión sin pausa pero sin prisa.

Aunque hoy le veremos poner a prueba sus conocimientos de cultura general y su rapidez mental, para Eduardo los concursos de televisión no son algo nuevo. Y es que compitió en la primera edición de Maestros de la costura, en el año 2018. Fue un concursante muy popular debido a su fuerte carácter, y también a su gran trabajo con la aguja y el hilo. Hacia la mitad del programa fue expulsado, pero luego logró ganar la repesca y llegó a convertirse en finalista. Tuvo enfrentamientos con algunos de sus compañeros, e incluso con el jurado, que le reprendía por su necesidad de llamar la atención.

Nacido en Alicante en 1994, Eduardo Navarrete es Graduado en diseño de moda en IDEP Barcelona, y antes de entrar en el talent show de RTVE ya había vestido a celebridades como La Terremoto de Alcorcón. Tras Maestros de la costura pudo al fin fundar su propia firma de moda.

[La guerra de 'Pasapalabra' y '25 palabras': Así se están pisando los invitados]

Una de sus colecciones, la de 2021, estuvo inspirada en el Teatro Chino de Manolita Chen, y estuvo presentada por Yolanda Ramos, con Ricky Merino, Blanca Romero y Rosa Valenty como maniquíes de sus prendas. “Yo soy el rey de la sublimación, a mi me encanta un 'pul prin', y utilizado tejido de lentejuelas que luego he estampado”, decía sobre su colección. Hay que destacar que en alguna ocasión Eduardo ha dicho en entrevistas que ser diseñador de ropa no era su primera opción laboral, pues su sueño era ser vedette. Su pasión por el espectáculo la deja aflorar a través de La Nenuco, su personaje drag, del que habló en Maestros.

Ese mismo año concursó en calidad de famoso en MasterChef Celebrity, donde aguantó hasta el programa 9. Allí consiguió una especie de redención televisiva, pues su imagen cambió por completo respecto a la ofrecida en su anterior aventura televisiva. Unos meses después, de hecho, regresaría como concursante a Maestros de la costura, en una edición que mezclaba concursantes nuevos con otros de antiguas ediciones. A un programa de la final, Eduardo estaba en la cuerda floja junto a Pablo, y decidió retirarse antes de que los jueces dijesen su veredicto.

[Orestes Barbero hace historia en ‘Pasapalabra’ al ser el primer concursante que supera los 300 programas]

En televisión también ha aparecido a menudo en Telecinco. Colaboraba en los debates de Secret Story, ha sido diseñador en la Sálvame Fashion Week y en Mediaset Night Fever, e incluso recibió ofertas para ir a Supervivientes. Y hace unas semanas apareció en El Hormiguero, para hablar de su nueva colección de moda, que se presentará en la 77ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. De hecho, él mismo lucía una camisa de esa colección, en la que aparecía una cara que era la suya propia, algo que ha conseguido convertir en su sello personal en sus prendas.

Sigue los temas que te interesan