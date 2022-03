Manuel, el hijo de Concha Velasco, tras su ingreso en una residencia: "La convivencia ya era inviable"

Este martes 8 de marzo de 2022 se ha hecho público que la actriz Concha Velasco (81 años) vive en una residencia de ancianos desde hace tres semanas.

Una información que ha sorprendido a propios y extraños, teniendo en cuenta que la propia actriz, tras su retirada de los escenarios en septiembre de 2021, informó que se trasladaría a vivir con su hijo menor, Paco.

Ante esta información, y con el afán de contrastar y conocer nuevos detalles, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Manuel Martínez Velasco, el hijo mayor de la intérprete, quien, siempre amable y solícito, resuelve todas las dudas al respecto.

En efecto, Concha vive en una residencia en el centro de Madrid, muy cerca de la zona de Cuatro Caminos, donde él vive. Así explica el cineasta y escritor la importante decisión que se tomó en familia, debido, principalmente, a los problemas de salud de Concha Velasco, aquejada de artrosis.

"Mi madre se vino a vivir con Paco, pero mi madre tiene muchos problemas de movilidad. Mi madre tiene artrosis. Es muy complicado con ella el día a día. Entonces yo estuve investigando centros. Llamé a la Comunidad de Madrid. Fuimos probando con unos Centros de Día y encontré uno muy cerquita de casa donde hacían actividades unos fisioterapeutas para que volviera a andar bien", comienza su explicación Manuel.

Añade el flamante escritor -acaba de publicar su primera novela, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte-, que la convivencia de la actriz en casa se había tornado complicada "porque mi madre es una persona mayor. Necesita cuidados cada vez más, las 24 horas del día. Fuimos probando poco a poco y cada vez estaba mejor. Comenzamos a coger la rutina de caminar; recibe visitas y le han puesto su casita allí. Tengo la costumbre de comer cada día con ella y luego me voy a mi casa. Para mí, lo más importante es que estuviera cerca de casa. Necesitaba que no estuviera fuera de Madrid".

Ha sido una transición para Concha muy sutil y delicada el abandonar su casa: "Lo estamos probando como algo temporal y, de momento, estamos muy contentos. No es un Centro de Día, es una residencia completa. Lo que pasa es que primero empezamos probando como Centro de Día y luego dijimos de pasar una noche. Decidimos que estaba bien, fuimos llevando cosas suyas. Nos dieron una suite grande".

Vuelve a insistir Manuel Martínez Velasco que están felices con esta nueva etapa que se abre para la celebérrima artista. La primera, la propia Concha: "Tiene muchos problemas de movilidad y para Paco y para mí estaba siendo inviable. Está muy delicada. Mi madre ahora mismo tiene su intimidad y no depende de nuestros horarios. Tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa".

Sostiene Manuel que no tendrá reparo ninguno en atender a la prensa, como siempre ha hecho. Eso sí, subraya que, en la medida de lo posible, se respete la intimidad de su madre: "Yo lo cuento con toda la naturalidad del mundo, pero es una persona mayor que necesita su intimidad. Doy explicaciones que no tengo que darlas. Estamos hablando de la intimidad familiar y médica de una persona mayor. En este centro, hay muchas personas mayores, y muchos familiares, y no les veo dando explicaciones. Las doy por el cariño que se le tiene a mi madre".

Sobre la residencia donde vive ahora su madre, Manuel se deshace en halagos: "Es una residencia maravillosa. Es privada. Es también religiosa, porque nosotros somos religiosos y me apetecía que mi madre estuviera en un sitio donde pudiera ir a misa". Donde sí se muestra cauto el vástago de Concha es en desvelar la ubicación de la residencia de su madre: "Sé que saldrá, pero tenemos que proteger la intimidad de nuestros mayores. Cuando se baja el telón, mi madre es una persona mayor que su familia protege".

Concha Velasco tiene un día a día muy social, explica su hijo. Entra y sale de su nuevo hogar siempre que le apetece. Madre e hijo han cogido la costumbre de ir al teatro los domingos: "El domingo pasado estuvo viendo A Chorus Line. Nos invitó Manuel Bandera, fuimos con mis tías. Ella entra y sale, y tiene su libertad. Está todo muy organizado y ella está lista cuando la recojo. La tengo perfectamente vestida y peinada en la puerta por auténticas profesionales".

Reflexiona Manuel, al cabo, que "todos los que tengan personas mayores en casa me van a entender. Tenemos que dar visibilidad de que no pasa nada por hacerse mayor. Que, afortunadamente, las estrellas también envejecen. Lo importante es que vivan muchos años con nosotros, pero que vivan bien. Los que no paramos de trabajar, muchas veces no tenemos el tiempo que dedicarles. Ella con su pensión se paga una residencia estupenda".

El adiós artístico de Concha Velasco

Manuel Martínez Velasco entregándole un ramo de flores a su madre en Logroño. Gtres

"Estoy verdaderamente emocionada y quiero dar las gracias por esta despedida tan bonita", afirmó la actriz en Logroño en 2021, entre las ovaciones de los espectadores. Aclaró entonces que ella no llora en público. "Sólo lo hacen mis personajes, porque mi madre me decía que no se debe hacer, que todo el mundo tiene sus propios problemas. Hasta que ha llegado un momento que mis hijos me dijeron que debía dejarlo y al principio no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo", añadió.

Precisamente su hijo Manuel es su gran apoyo y uno de los artífices de su retirada definitiva de los escenarios para que por fin tenga un merecido descanso y disfrute de su familia. Inseparable de la actriz, Manuel era el encargado de entregarle tras la función un reconocimiento a toda su carrera y un gran ramo de flores, fundiéndose en un cariñoso abrazo con su madre tras haberse subido por última vez a un escenario.

Un momento que visiblemente emocionado, el escritor comentaba a su salida del teatro, impresionado por el inmenso cariño que el público riojano ha demostrado a su madre: "Ha sido muy bonito y emocionante". "A mí se me ha puesto la carne de gallina, os lo digo de verdad, mi madre lleva 60 años subida a un escenario, ha sido un final precioso, a la gente le ha gustado la función y le ha gustado ella que es lo importante", añadía, sin negar que Concha siempre tendrá el gusanillo de volver al teatro pero convencido de que "todo llega en la vida".

"Es ley de vida. La queremos tener cerquita, con nosotros. Ella seguirá haciendo alguna cosa en televisión, alguna entrevista, algún homenaje, pero el teatro ya tocaba despedirse. Ha llegado el momento", explicó, dejando claro que esta retirada no es total sino solo de las tablas, y que queda Concha para rato.

