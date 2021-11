La guerra total de Concha Velasco y Enrique del Pozo en la que ella ha terminando pidiéndole perdón

El próximo 29 de noviembre, Concha Velasco cumplirá 82 años. Será un aniversario tranquilo, en compañía de sus hijos Manuel (45) y Paco y del hombrecito más importante de su vida, su nieto Samuel, de 12 años. Pero, en lugar de recibir regalos -seguro que los habrá-, la actriz se ha saltado la tradición y recientemente fue ella la que los dio.

Quiere estar en paz consigo misma. Y volvió a pedir perdón. No nos referimos a aquellos tres perdones televisivos, sino al que le transmitió por teléfono a Enrique del Pozo (64). "Te pido, por favor, que me perdones, no sé cómo fui capaz de decir ciertas aquellas cosas. No sé lo que me pasó, todos cometemos errores. Mi hijo me ha dicho que me has perdonado pero me gustaría oírlo, ¿me perdonas de corazón?", dijo la protagonista de Las chicas de la Cruz Roja al actual tertuliano de Viva la vida.

Los hechos se remontan a cuando del Pozo entrevistaba en el Canal Ono a grandes estrellas de Hollywood, como Charlize Theron (46) o Morgan Freeman (84), y a Velasco le habían ofrecido Cine de barrio. "Le habían puesto un copresentador conocido que rechazó la propuesta porque no quería trabajar con ella y me ofrecieron el trabajo a mí. En la reunión del programa me faltó al respeto y hubo cierto trato despectivo. No le contesté allí mismo por respeto y dejé el programa", relata del Pozo a EL ESPAÑOL.

A Enrique se le cerraron las puertas de ese canal y de varios más. Y llegó el estreno de Filomena Marturano (2006) en Bilbao. En presencia del alcalde de la ciudad y de la madre del artista, María del Pilar, la intérprete más querida de España soltó la bomba: "Tu hijo va a comer gracias a mí, le estoy haciendo un favor, pero qué se ha creído…". Aquello tiñó de tristeza a Enrique y su progenitora, que no daba pábulo a lo que oía, porque en su casa, Concha había sido venerada. Posteriormente, en un programa de televisión dijo: "Es un advenedizo y un imbécil".

Durante años estuvieron sin hablarse. Pero Enrique seguía acudiendo a los estrenos teatrales, a pesar de estar afincado en Italia, donde se codeaba con grandes amigos de la talla de Raffaella Carrà, Úrsula Andress, Virna Lisi o Claudia Cardinale. Con el tiempo, su hijo Manuel le pidió a Enrique que hiciera las paces con su madre.

Y hubo un nuevo intento. En Viva la vida le sacaron el tema y dijo que "por mí, está perdonada. Ya he pasado página" y poco después llegó Manuel, que muy cariñoso le dio un abrazo y se lo agradeció. El día de la última función de La habitación de María en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño, sonó el móvil. Era Manuel. "Enrique, ¿cómo estás? Mira, voy con mamá, te está escuchando, te quería pedir un favor…". Y fue cuando Concha se lo pidió.

En palabras del también realizador que tiene pendiente de estreno el documental The Man Behind the Woman, basado en la vida del catalán Manel Dalgó, que triunfó en el templo del transformismo mundial en el Chez Nous de Berlín donde llegaron a actuar Amanda Lear o Coccinelle: "Manuel es una persona maravillosa que ha obrado el milagro. No tengo palabras de agradecimiento". Y añade: "Cuando Concha me pidió que le perdonara me dijo: 'Lo que te pido es que una vez que me instale con mis hijos, me gustaría que vinieras para darte un abrazo, tomar algo y pedirte perdón en persona".

Cuando los pelillos están ya más allá de la corriente del mar, Enrique del Pozo, con el beneplácito de Concha Velasco, está a punto de lanzar el dueto que grabaron hace años con una versión escrita del propio artista del tema Sweet Dreams de The Mamás & The Papas titulado Recuerda. Hasta que llegue ese momento, Enrique saborea las mieles del amor junto al que ya llama su marido, Rubén Sánchez Montesinos (40), el primer atleta culturista en declarar públicamente su homosexualidad.

A raíz de los insultos, prejuicios, perjuicios sufridos durante años y ante la falta de tacto por parte de la Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (IFBB Spain), su situación ha llegado hasta el Senado. Hace unos días, el senador del PP Miguel Lorenzo Torres dijo a todos sus colegas que "es muy importante que no solo la Ley del Deporte contemple la condena de estas conductas sino que también se hagan campañas de concienciación porque yo creo que el futuro no está porque los deportistas salgan del armario, el futuro está para que los deportistas no tengan que entrar en esos armarios".

