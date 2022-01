Así recordará Concha Velasco al padre biológico de su hijo Manuel en el aniversario de su muerte

El 13 de marzo del año pasado, Concha Velasco (82 años) asistió como invitada y protagonista de primera silla -reservada sólo para las grandes entrevistas- al programa Sábado Deluxe. El cebo con el que anunciaron su aparición fue que la gran dama de la escena revelaría el mayor secreto de su vida.

Lo que jamás nadie podía imaginar es que, tras más de 40 años de silencio, la actriz contaría en prime time quién era el padre de su primer hijo, Manuel (45). "A la vez que es una noticia, es una noticia triste, porque el último día que yo estaba en el teatro, el 24 de enero, falleció el padre biológico de mi hijo Manuel. El padre biológico de Manuel era Fernando Arribas, el gran operador cinematográfico", expresó Concha Velasco ante el asombro del entrevistador, Jorge Javier Vázquez (51).

Este lunes, día 24 de enero, se cumple un año de la muerte de Fernando Arribas y EL ESPAÑOL ha contactado con Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha y del fallecido director de cine, para conocer si tienen pensado realizar a lo largo de esta jornada algún tributo o acontecimiento especial para recordarlo.

"No vamos a hacer nada especial, recordarle con cariño, como siempre. Te agradezco mucho tus palabras", expresa el también cineasta y director de teatro Manuel Velasco en relación a la posibilidad de homenajear a su padre con algún acto social. Si bien es cierto, la pandemia de coronavirus con la incidencia disparada como nunca tampoco invita a magnos encuentros.

Este periódico también se interesa por saber cómo recuerda Concha a quien fuera su primer gran amor. A este respecto, Manuel apunta lo siguiente: "Ella también le recuerda como la gran persona y el maravilloso profesional de cine que fue". Esta remembranza de Concha sobre Arribas concuerda a la perfección con el retrato que hizo de él en su citada entrevista en Telecinco.

Así habló Velasco sobre Fernando Arribas, el padre de su primer hijo: "Yo estaba tan enamorada de Fernando... Él estaba casado en ese momento. Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36 y yo estaba tan locamente enamorada que le dije 'vamos a casarnos' y me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado. Me sentó tan mal...", relató la admirada chica ye-ye. La actriz reconoció que lo único que no pudo hacer con Fernando Arribas fue casarse porque hasta pasaron juntos las últimas cuatro Nochebuenas, incluyendo la última de la vida del director, la de 2020.

La historia de amor furtivo de Concha Velasco y Fernando Arribas se remonta a 1975. En aquel momento, ella se quedó embarazada de él, pero nunca se lo contó. "Se lo conté después. Él era profesor de la Escuela de Cine y tiene otro hijo, Luisito Arribas. Yo siempre mantuve muy buena relación con él...", prosiguió la vallisoletana en su conversación con Jorge Javier. "Pensé en quitarme al niño, pero luego pensé que no. Me hice las pruebas y en ese momento pensé que no, que ese niño nacía y lo llamaría Manuel. Yo estaba haciendo Libertad provisional en Barcelona y en el rodaje me desmayaba muchísimo por el embarazo... Lo echo mucho de menos", concluyó la queridísima actriz en su entrevista más sincera.

Manuel Velasco sólo ha tenido palabras de amor, respeto y admiración hacia su padre. Así hablaba de él en una entrevista para EL ESPAÑOL antes de que su madre revelase ante todos quién era para ellos Fernando Arribas y, evidentemente, antes de su fallecimiento: "Es un señor al que yo quiero mucho, pero no quiero que lo molesten porque es un señor mayor. Quiero que esté tranquilo en su casa, darle todo el cariño del mundo, el mismo que me da él, pero no quiero ponerlo en la palestra. Es un señor anónimo, quiero quererle mucho".

El director de fotografía Fernando Arribas. EFE

Manuel Martínez Velasco no era hijo biológico, como todo el mundo sabía, de Paco Marsó, aunque siempre lo vio y lo quiso como a un padre. "Tengo la suerte de haber tenido dos padres, dos padres espectaculares. Porque Paco Marsó fue un padre estupendo, y cuando hablan mal de él pues me da mucha rabia porque creo que es gratuito, y porque no vas a caerle mejor a Concha Velasco por hacerlo. [...] Marsó fue un padre maravilloso, al que quise mucho. Fue muy bueno conmigo, con mi hermano y con todos sus amigos. ¿Que la relación con mi madre no fue idílica? Pues no. En 30 años tampoco todas las relaciones son maravillosas todos los días de tu vida", expresó para este diario.

Fernando Arribas, el gran amor de Concha Velasco y padre biológico de Manuel era uno de los directores de fotografía más reconocidos del cine español. Galardonado con el Goya por su trabajo en Divinas palabras (1987), fue fundador y presidente emérito de la Asociación Española de Directores y Directoras de Fotografía (AEC). Murió hace un año, el 24 de enero de 2021 a los 81 años de edad por causas que ni la propia Concha ni sus familiares jamás han querido desvelar.

