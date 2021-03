Manuel, el hijo de Concha Velasco, y su padre biológico, Fernando Arribas: así fue su emotiva relación

El pasado sábado Concha Velasco (81 años) sorprendió a propios y extraños desvelando en el espacio Sábado Deluxe la identidad del padre de su hijo Manuel. Un secreto que hasta la fecha ha estado oculto para preservar el anonimato del progenitor de Manuel. "A la vez que es una noticia, es una noticia triste, porque el último día que yo estaba en el teatro, el 24 de enero, falleció el padre biológico de mi hijo Manuel. El padre biológico de Manuel era Fernando Arribas, el gran operador cinematográfico", aseguró la actriz. De este modo, se conocía uno de los grandes enigmas de la prensa del corazón.

Así hablaba Manuel de su padre biológico hace unos meses en conversación con JALEOS: "Es un señor al que yo quiero mucho, pero no quiero que lo molesten porque es un señor mayor. Quiero que esté tranquilo en su casa, darle todo el cariño del mundo, el mismo que me da él, pero no quiero ponerlo en la palestra. Es un señor anónimo, quiero quererle mucho". Ahora, una vez fallecido su progenitor ha sido Velasco quien ha destapado el misterio. Fernando Arribas y la actriz mantuvieron un romance y, fruto de él, nació Manuel. Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno de la actriz y del conocido operador de cine, y arrojan luz sobre su affaire.

Fernando Arribas en una imagen de archivo. EFE

No fue una historia fácil. Por las circunstancias y la época. Fernando estaba casado con otra mujer al tiempo que dejó embarazada a Velasco. Ella se prometió no contarlo hasta que no fuera evidente y calló durante un largo tiempo quién era la persona que la iba a convertir en madre. Concha lo comunicó solo a su familia. Con el tiempo, Arribas se enteró. Fue él quien pidió que su nombre no saliese a la luz, como se desliza en este artículo: "Fernando tampoco tenía una situación fácil al estar casado. Se le respetó en todo momento. Eso no quita para que ejerciera como padre. Manuel siempre ha tenido a su padre biológico cerca, por más que Paco Marsó también se ocupara de él". Arribas quiso de este modo evitar sufrimiento a su familia y a su pareja por entonces.

Tal y como aseguró Manuel a este medio hace unos meses, él siempre tuvo dos padres. "Manuel no lo vivió en ningún momento como algo extraño o fuera de lo común. Se le explicó y lo entendió perfectamente. Hablaba de sus padres, en plural, con total naturalidad", se sostiene al otro lado de la línea. La relación entre padre e hijo fue "buena", excelente. Hasta el último momento: "Manuel siempre estuvo muy pendiente de su padre, hablaban y se veían con frecuencia. Vamos, una relación corriente entre un padre y un hijo. Manuel admira mucho a su padre". Se explica que Concha Velasco tuvo mucho que ver en este vínculo paternofilial tan especial: "Ella adoraba a Fernando. Te diría que estuvo enamorada de él hasta bastantes años después de su historia. Concha hizo mucho por que Manuel tratase a su padre desde el principio". Manuel y su padre se conocieron cuando él empezó a estudiar en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Ahí su vínculo empezó a estrecharse.

Manuel y su madre durante el acto 'Un café con...' en Málaga. Gtres

En los últimos años, se asegura, Velasco y Arribas tuvieron una relación más estrecha y quedaban y comían en familia. Esta fuente con la que se contacta afirma que la muerte de Fernando fue un golpe duro para Concha: "La dejó noqueada, se le fue una parte importantísima de su vida". Así hablaba Concha el pasado sábado de Arribas: "Yo estaba tan enamorada de Fernando... Él estaba casado en ese momento. Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36... y yo estaba tan locamente enamorada que le dije 'vamos a casarnos' y me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado. Me sentó tan mal...".

En la misma línea que sostiene la fuente consultada, Concha reconoce que le ocultó el embarazo a Fernando: "Se lo conté después, él era profesor de la Escuela de Cine y tiene otro hijo, Luisito Arribas. Yo siempre mantuve muy buena relación con él...Yo pensé en quitarme al niño, pero luego pensé que no. Me hice las pruebas y en ese momento pensé que no, que ese niño nacía y lo llamaría Manuel. Yo estaba haciendo Libertad provisional en Barcelona y en el rodaje me desmayaba muchísimo por el embarazo...". Se asegura a este periódico que Manuel y su hermano paterno, Luis, mantienen una relación buena y cordial, y han sabido alimentarla y cuidarla durante años: "Se llevan estupendamente". Tan buena es la relación que Luis ha trabajado en muchos de los cortometrajes de su hermano Manuel.

Manuel y sus dos padres

Concha Velasco junto a sus hijos, Manuel y Paco. Gtres

Manuel Martínez Velasco no era hijo biológico de Paco Marsó, aunque siempre lo quiso como a un padre. Así hablaba de él en una entrevista exclusiva con JALEOS: "Tengo la suerte de haber tenido dos padres, dos padres espectaculares. Porque Paco Marsó fue un padre estupendo, y cuando hablan mal de él pues me da mucha rabia porque creo que es gratuito, y porque no vas a caerle mejor a Concha Velasco por hacerlo. [...] Marsó fue un padre maravilloso, al que quise mucho. Fue muy bueno conmigo, con mi hermano y con todos sus amigos. ¿Que la relación con mi madre no fue idílica? Pues no. En 30 años tampoco todas las relaciones son maravillosas todos los días de tu vida".

Tanto Manuel como Concha nunca han querido mencionar el nombre de Fernando Arribas por proteger su intimidad de los medios de comunicación y de las miradas curiosas. "Mi padre biológico es un señor al que yo quiero mucho, pero no quiero que lo molesten porque es un señor mayor. Quiero que esté tranquilo en su casa, darle todo el cariño del mundo, el mismo que me da él, pero no quiero ponerlo en la palestra. Es un señor anónimo, quiero quererle mucho. Mi madre le quiere mucho, tenemos una relación preciosa", señalaba el hijo de Concha Velasco a este diario.

Fernando Arribas, el gran amor de Concha Velasco y padre biológico de Manuel era uno de los directores de fotografía más reconocidos del cine español. Galardonado con el Goya por su trabajo en Divinas palabras (1987), fue fundador y presidente emérito de la Asociación Española de Directores y Directoras de Fotografía (AEC). Fernando Arribas murió el pasado 24 de enero a los 81 años de edad por causas que ni la propia Concha ni sus familiares han querido desvelar.

