El especial vínculo que une a Hande Erçel ('Love is in the air') con Amancio Ortega

Hande Erçel interpreta a la dulce Eda en la serie turca 'Love is in the air'.

Hande Erçel (27 años) no para de encabezar portadas de revistas de moda y reportajes de estilo desde que empezó este 2021. Su exposición mediática se masificó cuando hace unas semanas se coronó como la mujer más bella del mundo según la lista elaborada por Top Beauty World y tras el éxito internacional de la serie Love is in the air. La actriz tiene ahora el foco mediático sobre sí misma, algo que, tal y como ella desveló, "la asusta mucho porque no está acostumbrada a ser famosa".

Hande ha visto en tiempo récord cómo su perfil de Instagram sumaba seguidores por minuto y pasó rápidamente de solo ser conocida en Estambul a tener 20 millones de followers en redes, la mayoría de ellos de fuera de Turquía. Y es que la actriz se ha convertido en todo un fenómeno de masas, no solo por su trabajo interpretativo o por su indiscutible belleza, sino también porque es ya todo un referente de estilo para millones de jóvenes a lo largo y ancho del planeta.

Hande Erçel se ha convertido en referente de estilo para millones de jóvenes. RRSS

Ya cuando comenzó la serie, Twitter se inundó de mensajes que alababan la forma de vestir del personaje de Eda, ya que, pese a que se presenta con un perfil humilde y sin apenas dinero, su armario estaba repleto de piezas muy atractivas, estilosas e incluso elegantes. Muchos criticaron que pudiera "vestir tan bien" cuando la historia cuenta que es una estudiante becada y que tanto ella como su tía estaban al borde de la ruina; pero lo cierto es que la mayoría de prendas de los estilismos de Eda son low cost y muy asequibles para cualquier bolsillo. Además, la propia Hande coincide en la misma premisa para los looks de su vida real.

El nombre de Amancio Ortega (84) está muy presente en el día a día de la actriz. Ya sea en el armario del departamento de estilismo de la serie turca como en el closet personal de su casa, la empresa Inditex reina en sus percheros por encima de otras marcas de moda.

Se podría decir que más del 90 por ciento de las propuestas estilísticas que lucen tanto Erçel como su alter ego Eda pertenecen a la firma gallega. Este dato resulta muy curioso y especial ya que la intérprete es imagen de varias marcas, sin embargo, las piezas por las que ella se decanta en sus outfits rutinarios -en lo laboral y en lo personal- tienen la etiqueta de la compañía con sede en La Coruña.

Decenas de trajes de Zara, tops y jerséis de Pull&Bear y sudaderas y bodies de Bershka tienen un hueco prioritario en el vestuario de la actriz. Incluso los pijamas que utiliza, tanto en la ficción como en la vida real, salen de la fábrica de Arteixo, pues pertenecen a la marca Oysho.

El usuario de Instagram @handercelcloset elabora un exhaustivo seguimiento de las prendas que luce la actriz. RRSS

A pesar de la fama que ha alcanzado y del aumento notorio de sus ingresos en su cuenta corriente, Hande Erçel no ha renunciado a su pasión por las prendas low cost y solo luce estilismos de marcas de lujo cuando acude a eventos de renombre -y estos looks, además, siempre son cedidos por las firmas para el acto puntual-.

La actriz asegura que nunca ha salido de Turquía, pero que le encantaría visitar los rincones más famosos de Europa, y seguro que entre ellos está España pues su armario está repleto de etiquetas de sello y origen español.

Pasión por la moda española

Además de las submarcas del imperio Inditex, Hande también siente predilección por la firma Mango. De nuevo opta por una multinacional española que, de hecho, es la principal competencia de la empresa de Amancio Ortega.

Resulta curioso que la actriz siempre combine precisamente ambas marcas low cost y made in Spain para completar sus outfits. Zara y Mango se presentan de la mano en la mayoría de sus estilismos del día a día o en los rodajes en los que su personaje, Eda, luce su versión más juvenil y moderna.

Mango, principal competencia de Inditex, también es una de las favoritas de Hande. @handercelcloset (Instagram)

La joven actriz e influencer suele optar por las americanas y los accesorios de Mango junto con los tops y pantalones de Zara. Una propuesta que puede encontrarse en las calles españolas, donde el street style de la mayoría de jóvenes sigue esa misma regla. Aunque con una gran diferencia, y es que Hande se encuentra a más de 2.700 kilómetros de distancia de España; es por eso por lo que la obsesión de Erçel por el trabajo del empresario más famoso y rico de nuestro país no ha pasado desapercibido para los fans nacionales de la serie.

[Más información: Lo que no sabías de Hande Erçel ('Love is in the air'), la mujer más bella del mundo]