Lo que no sabías de Hande Erçel ('Love is in the air'), la mujer más bella del mundo

Hande Erçel (27 años) es la actriz del momento. Su interpretación en la serie Love is in the air ha cautivado a millones de seguidores de todo el mundo, quienes cada vez están más interesados en conocer el día a día de la artista. De ahí que se haya convertido en una de las intérpretes turcas con más seguidores en Instagram.

En la plataforma, donde suma casi 20 millones de followers, Hande Erçel suele compartir parte de su rutina y de su trabajo como actriz y modelo. Además, sus posados en reconocidas revistas, sus momentos familiares y divertidas instantáneas con sus compañeros de serie como Kerem Bürsin (33). La mayoría de sus publicaciones tienen una media de tres millones de 'likes'.

Pero, más allá de su exitoso papel en Love is in the air y de su enorme crecimiento en la web 2.0 debido a su popularidad, la intérprete turca ha conseguido un sinfín de reconocimientos, tanto por su trabajo como por su belleza. Quien da vida a Eda en la popular serie emitida por Telecinco, comenzó su carrera hace ocho años y desde entonces no ha dejado de tener importantes apariciones en la pantalla, que la han hecho alzarse con galardones como el de 'Mejor Actriz', en algunas premiaciones locales. Su éxito en la pequeña pantalla también la ha llevado a comenzar una carrera en la industria cinematográfica, dando vida a la protagonista de una película de iraní-turca.

Además, Hande Erçel ha sido elegida como la mujer más bella del mundo por Top Beauty World, imponiéndose a reconocidas personalidades como Emma Watson (30), Miranda Kerr (37), Emilia Clarke (34), Taylor Swift (31), Sophie Turner (25) o Jennifer Lawrence (30).

En cuanto a su vida personal, la actriz turca también ha despertado la curiosidad de sus seguidores por sus relaciones amorosas. Por la gran química que tiene junto a Keren Bürsin, su pareja en Love is in the air, muchos han llegado a pensar en que existe un romance entre ellos fuera de la pequeña pantalla. Pero no es así. Ambos han asegurado que son buenos amigos y hasta ahora se desconoce cómo es la vida sentimental de Hande. No obstante, la intérprete sí ha llegado a confesar quién es la persona que ha robado su corazón. Se trata de su sobrina, quien se ha convertido en la gran protagonista de sus redes sociales.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Redes sociales

Hande Erçel tampoco ha sido ajena a las polémicas y recientemente protagonizó una batalla legal contra un popular influencer turco al que demandó por haber compartido varias imágenes suyas, acompañadas de un insulto. En la publicación, este la llamó 'cara de Bazlama', lo que equivaldría a denominarla 'cara de pan'. En este sentido, la protagonista de Love is in the air interpuso una demanda al considerar que se burlaba de ella y, en este sentido, violaba sus derechos personales y humillaba sus características físicas.

De acuerdo con la prensa turca, el acusado deberá pagarle a la actriz alrededor de 23.000 euros como indemnización por sus comentarios malintencionados. Además, por decisión del juez estará obligado a cerrar su cuenta de Instagram.

