Lo que no sabías de Kerem Bürsin (Serkan en 'Love is in the air'): expublicista y un sueño olímpico truncado

Los casi 7 millones de seguidores que figuran en el contador de followers de Kerem Bürsin (33 años), protagonista de Love is in the air (da vida a Serkan Bolat), dan buena cuenta de la popularidad de la que goza el actor turco en su país. Porque, a pesar de que en España era un auténtico desconocido hasta que comenzaba a emitirse la serie el pasado 11 de enero, el furor que están originando las ficciones llegadas desde Turquía, está provocando que la audiencia quiera saber cada vez más detalles de la vida personal de sus intérpretes.

1. Soltero o con compromiso

En el caso de Kerem, se puede comenzar por el terreno sentimental. En 2015 comenzó una relación con su compañera de profesión y compatriota Serenay Sankaya (29), a quien conoció durante el rodaje de un anuncio para Mavi Jeans. Y si bien es cierto que en 2019 decidieron terminar con la misma y abandonarse a la suerte de la soltería, no menos lo es que en Turquía se habla de una vuelta a finales de 2020. Unos rumores que, con el paso de las semanas, han ganado en intensidad. Y que han servido para disipar las dudas de si la química que existe entre él y Hande Erçel (27), su compañera de reparto, iban más allá de lo que se ve en la pequeña pantalla.

2. Su plan B

Bürsin tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Sin embargo, sus padres le obligaron a cursar unos estudios alternativos. A labrarse un plan B para, en caso de que no le fuera bien como artista, tuviese guardadas las espaldas en el terreno laboral. Así que estudió marketing, y llegó a trabajar en una agencia de publicidad. La misma que abandonó en el momento que le llegó la primera oferta para ponerse delante de una cámara y perseguir su sueño.

Además, ya durante su paso por las aulas, coqueteó con la interpretación. Él mismo lo explicaba en una entrevista con Twitch Film: "Mi madre encontró la Emerson College, que es muy conocida por su programa de interpretación. Estaba rodeado de muchos directores muy talentosos y actores que querían grabar lo que fuese donde fuese. Era como un pequeño Hollywood. Estudiaba marketing durante la semana y en los fines de semana era como otro estudiante de cine".

3. Vida nómada

Efectivamente, ese Emerson College está situado en Boston, que es una de las 11 ciudades, repartidas en seis países diferentes, en las que ha vivido Bürsin. Por motivos laborales de su padre, a sus 33 años ha recorrido medio mundo. Estambul y Ankara (Turquía), Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dhabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia), son los lugares en los que ha tenido residencia.

4. Lo que le apartó del deporte

"Era un buen nadador en el instituto. Hice varios récords en 100 metros. Los profesores estaban pensando si el equipo debería unirse al equipo olímpico", reconoció durante una entrevista para Ten, en la que explicaba que, en esa época, le empezó a interesar la música. Fue esa otra afición la que deja la incógnita en el aire de si se perdió por el camino un excelente deportista que le podría haber dado alguna que otra medalla a su país en los Juegos Olímpicos. Además, durante un tiempo practicó lacrosse. Eso sí: sigue siguiendo algunos deportes. Por ejemplo, en 2018 estuvo en la grada, como un hincha más, en uno de los partidos que la selección turca disputó en el Mundial disputado en Rusia. También, durante su estancia en Estados Unidos, fue fiel seguidor de la NBA.

5. Imagen de marcas

Al margen de todas las series con las que ya cuenta en su currículo (y una película de ciencia ficción rodada en Estados Unidos, Sharktopu, en 2013), ha prestado su imagen como modelo para varias marcas de gran peso en el panorama internacional. Entre ellas, Nike y H&M. También fue protagonista de un spot de la aplicación de mensajería instantánea Line, que trató (sin éxito) de robar cuota de mercado al todopoderoso WhatsApp. O para Nescafé en su país natal, como se puede ver en el vídeo bajo estas líneas.

