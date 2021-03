Paz Padilla, a su difunto marido tras dar positivo por coronavirus: "Sé que me estás cuidando"

Este jueves, 11 de marzo, Paz Padilla (51 años) daba positivo por coronavirus. Un par de horas más tarde de convertirse en titular por ese motivo, ella misma utilizaba su cuenta de Instagram para confirmar que, efectivamente, padece Covid-19 y que deberá estar dos semanas aislada. Un día más tarde, la presentadora ha rescatado de su álbum personal una instantánea para compartir con sus followers que tiene un ángel de la guarda que está encargándose de que estos días queden en una mera anécdota.

"Sé que me estás cuidando. Te quiero", se puede leer junto a una foto en la que aparece en brazos de su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido el pasado verano como consecuencia de un tumor cerebral que le habían diagnosticado un año atrás. Una situación por la que, durante el confinamiento más severo, ella ni salió de su casa: por precaución al tener al lado a una persona dentro del grupo de riesgo. Aunque, por entonces, nadie más que su círculo más cercano sabía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paz Padilla (@paz_padilla)

Al finalizar el año, el 31 de diciembre, Paz recordó a Antonio con la misma imagen que ha elegido para señalar que está bien cuidada por él. Solo que el tono y el encuadre eran diferentes. Junto a esa publicación se podía leer: "NADA SERÁ IGUAL, porque tenía una vida completa. De haberlo sabido antes, no te hubiera dejado respirar sin compartir conmigo cada bocanada de aire. No te hubiera dejado dormir, hablando hasta que el sol nos sorprendiera". Unas líneas que terminaban con un canto positivo: "Cada mañana encuentro consuelo en pensar que nos pudimos despedir y que nos volveremos a encontrar. Esta noche tomaré las uvas, brindaré por ti y desearé ser feliz en 2021 como te prometí. Te quiero mi amor".

Paz Padilla en otra de las fotos que ha compartido junto a él tras su muerte. Instagram.

Desde que el pasado 19 de julio falleciera al que ha definido en multitud de entrevistas como su "media naranja", Paz ha posteado un buen número de instantáneas junto a él. Recordándole y, a la vez, agradeciéndole en que se haya convertido en el mejor recuerdo al que agarrarse en los momentos complicados. Como este al que hace frente mientras permanece aislada del resto de convivientes de su casa en la parte inferior de la vivienda.

Mensaje de tranquilidad

Casi a la vez que ofrecía esta instantánea, colgaba unos breves vídeos en sus stories con los que tranquilizaba a todos aquellos que se han preocupado por ella desde que se conociera su situación. "Os voy a dar el parte médico, porque hay gente que está muy preocupada y me están llamando. Sigo aquí encerrada, en mi mazmorra, como dice un amigo mío. No tengo fiebre, la saturación la tengo a 99%, tengo olfato y gusto, no me duele nada... Ni la cabeza, ni nada. Me voy echando colonia para ver si he perdido el olfato y tengo apetito, aunque es verdad que un poco menos", comenzaba relatando la humorista gaditana.

"La verdad es que estoy tranquila, con el chute de vitaminas que me ha mandado mi amigo, la verdad es que, por ahora, cruzo los dedos pero la cosa va bien. Muchísimas gracias, de verdad, por preocuparos y por esos mensajes de apoyo que me estáis mandando. Y os seguiré informando. Gracias, gracias, gracias", concluye esa intervención Padilla.

[Más información: Paz Padilla, positivo en coronavirus]