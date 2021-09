La gran emoción de Manuel, hijo de Concha Velasco, en el adiós artístico de su madre: "Se merece descansar"

Concha Velasco (81 años) se ha despedido de los escenarios este martes, 21 de septiembre, tras más de 60 años triunfando en el mundo de la interpretación. La veterana actriz no ha podido contener la emoción en su adiós ante el público de Logroño, ciudad a la que le unen lazos familiares y a la que, dijo, regresará dentro de un tiempo, cuando se haya hecho a una nueva etapa en su vida, que va a pasar junto a sus hijos.

Así lo ha explicado en sus últimas palabras sobre el escenario del Bretón de los Herreros de la capital riojana mientras era ovacionada por el público que abarrotaba el teatro para ver la última actuación de una de las grandes de la escena española. Velasco ha cerrado así la gira de La habitación de María, una obra escrita por su hijo Manuel Martínez (44), cargada de simbolismo. Porque a lo largo de más de una hora de monólogo, la protagonista habla de su despedida -en su caso como escritora- y repasa toda una vida de éxitos hacia el exterior.

Concha Velasco ha recibido un gran ramo de flores de manos de su hijo Manuel, en su última función. Gtres

La obra comienza con la protagonista recitando un pasaje de "El guardián entre el centeno" que este martes cobraba una connotación especial: "Cuando uno se va a marchar, sabe que se va a marchar", ha afirmado Velasco, que instantes después ha apostillado, "aunque lo importante es haber llegado hasta aquí". "Estoy verdaderamente emocionada y quiero dar las gracias por esta despedida tan bonita", ha afirmado la actriz entre las ovaciones de los espectadores, aunque ha aclarado que ella no llora en público. "Solo lo hacen mis personajes, porque mi madre me decía que no se debe hacer, que todo el mundo tiene sus propios problemas. Hasta que ha llegado un momento que mis hijos me dijeron que debía dejarlo y al principio no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo", ha afirmado mientras su propio hijo trataba de bajarla del escenario.

Precisamente su hijo Manuel es su gran apoyo y uno de los artífices de su retirada definitiva de los escenarios para que por fin tenga un merecido descanso y disfrute de su familia. Inseparable de la actriz, Manuel era el encargado de entregarle tras la función un reconocimiento a toda su carrera y un gran ramo de flores, fundiéndose en un cariñoso abrazo con su madre tras haberse subido por última vez a un escenario.

Un momento que visiblemente emocionado, el escritor comentaba a su salida del teatro, impresionado por el inmenso cariño que el público riojano ha demostrado a su madre: "Ha sido muy bonito y emocionante". "A mí se me ha puesto la carne de gallina, os lo digo de verdad, mi madre lleva 60 años subida a un escenario, ha sido un final precioso, a la gente le ha gustado la función y le ha gustado ella que es lo importante", añadía, sin negar que Concha siempre tendrá el gusanillo de volver al teatro pero convencido de que "todo llega en la vida".

Concha Velasco se baja de los escenarios seis décadas después en Logroño JALEOS

"Es ley de vida. La queremos tener cerquita, con nosotros. Ella seguirá haciendo alguna cosa en televisión, alguna entrevista, algún homenaje, pero el teatro ya tocaba despedirse. Ha llegado el momento", ha explicado, dejando claro que esta retirada no es total sino solo de las tablas, y que queda Concha para rato.

Muy pendiente de su madre, Manuel asegura que ahora "se merece descansar, estar con la familia y disfrutar de la vida. Mi madre ha trabajado mucho como tantísimos españoles, pero ya toca que descanse y que esté tranquila". "Toca disfrutar de su nieto, de su perrita, poder ir a ver el teatro. Creo que es lo que ya toca y por eso los hijos nos hemos empeñado en hacerlo", ha desvelado.

Emocionadísimo por el cariño que le tiene la gente a Concha, su hijo mayor ha confesado que "me siento terriblemente orgulloso de la madre que tengo. Ha sido un día precioso y muy especial".

[Más información: Concha Velasco recuerda la anécdota más sorprendente de su matrimonio con Paco Marsó]

Sigue los temas que te interesan