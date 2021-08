Concha Velasco recuerda la anécdota más sorprendente de su matrimonio con Paco Marsó

Concha Velasco (81 años) ha estado este sábado por la noche en el programa Volverte a ver, donde ha hablado sobre su vida con una gran sonrisa que llena la pantalla. La artista ha hecho un repaso de su recorrido profesional, pero también ha confesado detalles de su vida personal y han sido muchos los momentos emotivos que ha recordado.

"Me gusta que esta señora haya sabido envejecer con dignidad", empezaba diciendo Concha Velasco cuando veía imágenes de su juventud. Concha ha tirado de sentido de humor y ha hablado de que su corazón sigue vacío porque no ha querido volver a compartir la vida con nadie después de Paco Marsó: "Los señores de mi edad me parecen muy mayores y los jóvenes te chulean y para eso ya tengo a mi nieto".

En cuanto a qué ha heredado de sus padres, Concha ha asegurado que: "De mi padre he heredado el gusto del whisky, mi madre era maravillosa, ojalá hubiese heredado algo de ella porque era maravillosa. Se adoraban los dos, era esa época en la que no se separaban ni un solo momento desde que se casaron".

Sobre su matrimonio con Paco Marsó, Concha ha desvelado que: "No fuimos felices, pero le echo mucho de menos, la única ilusión que tengo en esta vida es que Paco se me apareciese" y ha contado la primera de sus anécdotas con él: "Me enamoré de Paco, mi vida sexual se acabó con Paco Marsó, si fueras dios te pediría que resucitaras a Paco Marsó, es lo único que te pediría. El día que me casé por la iglesia ya no vino a casa, llamé a mi suegra para decirle que iba a llamar a la Policía y me dijo 'ya te acostumbrarás hija' y no me acostumbré".

El apoyo de su hijo Manuel

El pasado miércoles 18 de agosto, la actriz concedía una entrevista en la presentación de su obra de teatro, La habitación de María. Entre las preguntas de los periodistas, más allá de cuestiones propias del argumento y del amor de la gran dama de la escena por esta obra en la que está magistral, se abordaron también algunos aspectos de su vida personal que, de alguna manera, se han sacado de contexto.

Velasco llegó a afirmar, en confianza con los periodistas, que a causa de la pandemia no ha podido hacer rodajes y, por tanto, ha tenido que vender cosas de valor de su casa para poder sufragar sus gastos. La realidad es otra. JALEOS se ha puesto en contacto con Manuel Martínez Velasco (44), el hijo mayor de Concha, quien, siempre cercano, solícito y generoso, concedió unas declaraciones en exclusiva a este periódico para matizar las palabras de su progenitora.

"Afortunadamente ella no tiene mayor problema económico, esa es su habitual forma de hablar, que puede malinterpretarse porque, por norma general, no son así las cosas como las cuenta. Como tantos otros sectores, el de la Cultura se ha visto también afectado por la pandemia y algunas funciones de su actual espectáculo han tenido que retrasarse. Tiene un estupendo contrato con La habitación de María, como el que tenía con su anterior éxito sobre las tablas, El funeral, más sus puntuales apariciones televisivas también bien remuneradas", apuntó el dramaturgo.

Y continúa: "Además, con lo trabajadora que ha sido toda su vida, lógicamente tiene una buena pensión, fruto de su esfuerzo y de sus numerosos años cotizados. Sus únicos problemas son los lógicos achaques propios de la edad. Pero su vida es su profesión: es la mejor actriz española, un verdadero animal escénico, y, como tantos otros grandes de su generación, en casa no se ve: quiere seguir entregándose a su público, que le devuelve su cariño y valora su dedicación, y así será mientras ella quiera y su salud se lo permita".

