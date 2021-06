Paco Marsó da la última hora del estado de salud de Concha Velasco tras ser operada de una hernia

Después de una temporada soportando dolores y molestias, Concha Velasco (81 años) ha pasado por quirófano este lunes 14 de junio de 2021 en un hospital madrileño para ser operada de una hernia. Afortunadamente todo ha salido bien y si todo sigue así en los próximos días podrá irse a casa para proseguir con su recuperación y retomar, en cuanto su salud se lo permita, la gira teatral de su última obra, La habitación de María.

Inseparables de la veterana actriz, que el próximo mes de noviembre cumplirá 82 espléndidos años, sus hijos, Manuel Velasco y Paco Marsó Jr, a los que Concha está muy unida. Mientras que el director y guionista desvelaba al periodista Jesús Manuel Ruiz (44) que se prevé que su madre pueda regresar a los escenarios en aproximadamente un mes, Paquito (como así le llama cariñosamente su madre) ha atendido a la prensa a las puertas del hospital para comunicar la última hora del estado de salud de la inolvidable Chica Yeyé.

La intérprete, junto al cartel de una de sus últimas obras. Gtres

Parco en palabras y haciendo gala de su discreción, Paco nos ha confirmado que todo ha salido bien, que pronto le darán el alta hospitalaria para poder continuar con su recuperación en su casa y que su madre se encuentra "perfecta" y "evolucionando favorablemente". Desmintiendo ningún tipo de preocupación más allá de lo normal en estos casos, el hijo menor de Concha asegura que es "lógico" que se haya suspendido la gira teatral pero se muestra convencido de que pronto podremos ver de nuevo a la actriz en el lugar en el que más a gusto se siente, subida a un escenario.

Su otro hijo, Manuel, era quien daba la noticia de que la intérprete tenía que volver a pasar por quirófano. Según informaba, esta intervención mantendrá alejada de los escenarios a la intérprete varias semanas: "Es una operación de hernia, espero que vaya todo bien", explicaba sobre la salud de su madre. El tiempo que se prevé que esté hospitalizada es de una semana aunque todo depende de la evolución tras la salida del quirófano.

La artista, junto a su hijo Manuel, en la presentación de su obra 'El funeral'. Gtres

Para Concha Velasco no es la primera vez que se ve obligada a someterse a una intervención quirúrgica en los últimos tiempos. En 2014 volvió a ponerse en manos de los cirujanos para extirparse el apéndice. Ese mismo año, la actriz regresaba a quirófano para tratar la misma dolencia que le ha obligado a volver ahora, una hernia. Y con la entereza que le caracteriza, poco después confirmaba que padecía cáncer de vesícula: "He tenido unos ganglios en el páncreas pero no eran malignos, no era cáncer linfático. Sí tenía dos malos en la vesícula, pero me los quitaron", declaró la interprete.

La actriz que a sus 81 años no ha dejado de trabajar, estaba inmersa en la gira de La habitación de María, de hecho, tenía función en Asturias este sábado 19 de junio, una aparición que tendrá que esperar a que la artista esté al cien por cien.

