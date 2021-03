Luis Arribas, así es el hermano 'secreto' de Manuel Velasco: padre y director de dos míticas series en España

El pasado sábado 13 de marzo la actriz Concha Velasco (81 años) desvelaba en el plató de Sábado Deluxe uno de los grandes misterios que ha sobrevolado, durante décadas, la prensa del corazón: la identidad del padre de su hijo mayor, Manuel Velasco. Y es que, por más que madre e hijo se empeñaran en acallar los rumores una y otra vez pretextando que ese hombre era Paco Marsó, se sabía que no era así. De hecho, hace unos meses, Manuel desveló en exclusiva para JALEOS que, en efecto, su padre biológico no era Marsó. Su progenitor fue el operador cinematográfico Fernando Arribas. Así lo anunció Velasco: ella y Arribas mantuvieron un affaire tan furtivo como productivo y, fruto de este, vino al mundo Manuel.

Concha lo calló, por la época y por generosidad: Arribas no estaba soltero. Ahora, la intérprete ha destapado el enigma por una única razón, como subrayó en Telecinco: porque Fernando falleció el pasado mes de enero. Lo que pocos conocen es que Fernando Arribas tuvo otro hijo después de Manuel con su pareja sentimental, la script -continuista- de cine, Maite de la Cruz.

De esa unión, nació Luis, el menor y, por ende, hermano 'secreto' de Manuel, al menos mediáticamente. Hace unos días, este periódico hablaba de la excelente relación que han mantenido estos años tanto los hermanos, como Concha y Fernando, y Luis, el hijo de este, al que Velasco guarda un gran cariño. Han sido una familia, quizás un tanto peculiar, pero familia al fin y al cabo. Ahora bien, ¿quién y cómo es Luis Arribas de la Cruz? Este periódico ha buceado por su biografía y redes sociales, y tiene la respuesta.

Luis Arribas, siguiendo la estela de su afamado padre y la pasión desbordante de su hermano por lo audiovisual, es director y realizador de películas, series y cortometrajes. De hecho, en la actualidad se encuentra al frente de la exitosa producción serial de TVE, Servir y proteger, de la mano de Plano a Plano, después de un tiempo como Ayudante de Dirección. Así lo atestigua su Linkedin. No es el único producto que ha capitaneado, ahí su currículo: también ha trabajado en la ficción Seis Hermanas, en Gran Reserva: el origen y, entre demás trabajos, se resalta la dirección de una de las series más míticas y conocidas a nivel nacional en España, Yo soy Bea. Estudió, desde 2000 a 2003, en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

Más allá de su perfil más profesional y académico, Luis Arribas también disfruta de una vida personal y sentimental sólida y serena. Padre de una niña, en la actualidad mantiene una relación sentimental, tal y como se puede comprobar en su red social Instagram, con la actriz Laura Montesinos, quien trabaja, además, en la ficción Servir y proteger. Es muy habitual que Arribas le dedique amorosas palabras en su cuenta personal, como las que siguen, fechadas en el pasado Día Internacional de la Mujer: "De todas esas increíbles mujeres que me rodean, hay una que en estos tiempos convulsos se ha hecho enorme. Como la protagonista de un mito griego, coge las dificultades y las zarandea hasta hacerlas insignificantes. Mitiga el dolor con cariño, apoyo silencioso y ternura. Ama con todo el alma y con todas sus consecuencias".

Y añade: "Su segundo nombre es valentía y es leal hasta las entrañas. Un ser humano excepcional con quien un día tuve la increíble fortuna de cruzarme y sin cuya existencia yo ahora mismo estaría en la mierda absoluta. Y es todo eso, en parte, porque es mujer. Y yo la amo más que a mi propia vida". Con Laura, Arribas ha vivido grandes y significativos momentos, como el confinamiento. Así lo subraya el director: "Desde luego, lo mejor de este año pandémico es haberlo transitado de tu mano, que es sinónimo de mejor imposible. Tu forma de querer es tan generosa, tan libre, tan empática..." Puestos en contacto con el entorno de Luis, este tan solo asegura que son una pareja "ideal" y que están "súper" felices.

En sus redes, Luis Arribas también le ha dedicado hermosas palabras a sus padres. Su último post familiar iba dirigido a su padre Fernando tras su muerte: "Dejaste huella en tus alumnos, a los que instruías con firmeza y a los que luego siempre alababas en cuanto te daban la ocasión, sin que ellos se enterasen, no se les fuera a subir a la cabeza. Y también fuiste mi padre. Recuerdo una infancia de mil tardes de juegos con los perros, de decenas de horas sentados a la luz del proyector. Pero joder, te has ido demasiado pronto y lo sabes. Eso sí, te has ido fiel a tu estilo: sin dar la pelma, sin sufrir, sin alzar la voz".

Sea como fuere, en los últimos años, se asegura, Concha Velasco y Fernando Arribas tuvieron una relación más estrecha y quedaban y comían en familia. Esta fuente con la que se contacta afirma que la muerte de Fernando fue un golpe duro para Concha: "La dejó noqueada, se le fue una parte importantísima de su vida". Así hablaba Concha el pasado sábado de Arribas: "Yo estaba tan enamorada de Fernando... Él estaba casado en ese momento. Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36... y yo estaba tan locamente enamorada que le dije 'vamos a casarnos' y me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado. Me sentó tan mal...".

Fernando Arribas en una imagen de archivo. EFE

En la misma línea que sostiene la fuente consultada, Concha reconoce que le ocultó el embarazo a Fernando: "Se lo conté después, él era profesor de la Escuela de Cine y tiene otro hijo, Luisito Arribas. Yo siempre mantuve muy buena relación con él...Yo pensé en quitarme al niño, pero luego pensé que no. Me hice las pruebas y en ese momento pensé que no, que ese niño nacía y lo llamaría Manuel. Yo estaba haciendo Libertad provisional en Barcelona y en el rodaje me desmayaba muchísimo por el embarazo...". Se asegura a este periódico que Manuel y su hermano paterno, Luis, mantienen una relación buena y cordial, y han sabido alimentarla y cuidarla durante años: "Se llevan estupendamente". Tan buena es la relación que Luis ha trabajado en muchos de los cortometrajes de su hermano Manuel.

Como cierre de este artículo, se recuerdan las sentidas declaraciones que Manuel Velasco le dedicó a su otro padre, Paco Marsó en conversación con JALEOS: ""Tengo la suerte de haber tenido dos padres, dos padres espectaculares. Porque Paco Marsó fue un padre estupendo, y cuando hablan mal de él pues me da mucha rabia porque creo que es gratuito, y porque no vas a caerle mejor a Concha Velasco por hacerlo. [...] Marsó fue un padre maravilloso, al que quise mucho. Fue muy bueno conmigo, con mi hermano y con todos sus amigos. ¿Que la relación con mi madre no fue idílica? Pues no. En 30 años tampoco todas las relaciones son maravillosas todos los días de tu vida".

