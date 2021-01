Jesús Manuel aprueba el examen y se convierte en abogado: sabemos el bufete en el que trabajará

No pudo ser el pasado 28 marzo de 2020 por las cuestiones sanitarias de sobra conocidas. Tampoco el pasado 4 de julio. Sí ahora. Jesús Manuel Ruiz (44 años) ya es abogado. Así lo ha desvelado a JALEOS pocas horas después de que su nombre apareciera como apto en las listas de acceso a la Abogacía, casi mes y medio después de haber hecho esa prueba no exenta de polémica. "Un número considerable de personas se quedaron sin hacer el examen en julio por culpa de que no se pudo dar servicio desde la plataforma online. Finalmente, el examen se hizo el 19 de diciembre", cuenta el colaborador de Sálvame.

Aunque falta realizar los trámites burocráticos correspondientes a su colegiación en el Colegio de Abogados de Madrid, Jesús Manuel ya puede ejercer. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, según relata él mismo: "Hay muchos alumnos que se quedaron sin colegiar en julio por un error de la Administración. El Ministerio de Justicia no tiene competencia para hacer un examen online y se lo encargó a la UNED, para que usar su sistema (AVEX). Se dan cuenta desde el principio de qua hay un error, porque se examinaban 6.700 personas y e Ministerio de Justicia no reconoció que no tenía capacidad para tanto, y muchas personas no pudieron acceder".

"Yo fui uno de los afectados", explica sin poder evitar su indignación. "¿Por qué se hizo ese examen online?", pregunta justo antes de lanzar su explicación sobre el asunto: "Porque si unos días antes en Madrid se hizo la Selectividad presencial, el examen de acceso a la Abogacía se podía haber hecho presencial. Pero decidieron que no. El Ministerio de Justicia le dio la concesión a la UNED y queda claro que, en este país, la educación es un negocio, gobierne quien gobierne. Hay que tener una educación pública de 10, y la educación online es un vertedero".

Deja claro que su denuncia no es por él, sino por muchos de sus compañeros, que no obtuvieron respuesta alguna a sus reclamaciones telefónicas al Ministerio. Él, a fin de cuentas, ya tiene un trabajo del que vivir. Pero la mayoría de quienes no pudieron acceder al examen, han tenido que esperar más de medio año para poder emprender ese camino y ejercer tras haberse licenciado en Derecho y superado una prueba que es obligatoria.

Carrera como abogado

Ruiz tiene claro por dónde va a empezar dentro del ejercicio de esta carrera que llevaba siendo su sueño desde hace tiempo: un caso concreto, que le toca en lo personal, y con el que pretende desenmascarar las mentiras de algunas empresas públicas, relacionado con la Seguridad Social. En el despacho Averum Abogados (situado en la calle Maldonado), ya le esperan.

A la cabeza del prestigioso bufete especializado en la defensa del honor y la intimidad, encontramos a Antonio González-Zapatero, quien será su mentor. Una persona que ha defendido a infinidad de famosos nacionales, como Francisco Rivera (47) o su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo (52).

Aunque su mayor gesta fue la victoria que obtuvo Lolita Flores (62) en su litigio con Antonio Carrasco El Junco tras haber sacado a la luz detalles de su intimidad con la madre de la cantante, Lola Flores. Se estima que González-Zapatero consiguió, en aquella guerra judicial librada hace década y media, entre 150.000 y 160.000 euros, la cifra más alta en nuestro país en un caso de defensa del honor y la intimidad.

Jesús Manuel, que ya comenzó su incursión en el mundo del teatro hace unos años (su última obra, 'Gracias por venir', es un homenaje a Lina Morgan), amplía así su horizonte laboral. Todo ello, compaginándolo con su presencia en el plató de Sálvame como colaborador, un trabajo en el que hizo un paréntesis en 2018 precisamente para poder centrarse en ese sueño de ser abogado que, ahora ve cumplido.

