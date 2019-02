Así es el día a día de Jesús Manuel, el colaborador que dejó 'Sálvame' para irse de gira

Han pasado casi seis meses desde que Jesús Manuel Ruiz (42 años) pisara por última vez el plató de Sálvame tras anunciar su marcha del conocido formato de las tardes de Telecinco. Después de casi cuatro años colaborando de forma habitual, decidió poner punto final a esa andadura para darle paso a una nueva etapa, donde los estudios y el teatro cobran un gran protagonismo.

"Dejé Sálvame porque necesitaba tener tiempo libre. Les dije que me tenía que ir un año y medio, que es lo que dura el máster", asegura Jesús Manuel a JALEOS. Además, dice sentir "que no ha pasado el tiempo desde que se fue", ya que sigue manteniendo contacto con muchos de sus compañeros casi a diario: "Paz Padilla (49) es una amiga, y me ha ayudado mucho con el teatro. Carlota Corredera (44), Mila Ximénez (66) y Lydia Lozano (58) me han apoyado muchísimo en todo".

"La gente me sigue diciendo por la calle que me ve en Sálvame cada día -risas-. Y aunque por la mañana trabajo y por la tarde estudio y me pongo con el teatro, echo de menos a mis compañeros".

Jesús Manuel Ruiz

En la actualidad sigue vinculado al mundo del corazón, ya que colabora de manera esporádica en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Por si su actividad diaria fuese poca, y tras terminar la carrera de Derecho, se encuentra estudiando un máster de acceso a la abogacía en el CEF (Centro de Estudios Financieros) de Madrid, con el fin de entrar en el Colegio de Abogados. De hecho durante las próximas semanas ya tiene sus primeros exámenes, y por ese motivo, ha tenido que aplazar su vuelta a la gira teatral para el mes de marzo.

Quedan pocos días para que vuelva a retomar su faceta como actor, una aptitud que comparte con la de su compañero Jorge Javier Vázquez (48). Lo cierto es que Jesús Manuel está cargándose de energía para afrontar la segunda parte de su gira con la obra Casualidades, que recorrerá varios teatros de pueblos y ciudades de España durante los próximos meses.

Su primera función tendrá lugar en el Teatro Circo Apolo de El Algar (Cartagena), y después continuará en Valladolid, Madrid, Granada o Zamora: "La obra surgió de casualidad, tal y como indica su nombre. El guión y la idea es mía, y aunque en un principio no tuve intenciones de montar nada, hubo mucha gente que me animó a ello", confiesa el Jesús Manuel más polifacético, que además de periodismo y derecho, estudió arte dramático.

Su última polémica

Pese a su éxito profesional y personal fuera de Sálvame, no todo le ha salido como esperaba. Iba a ser uno uno de los presentadores de la tercera edición de la Gala Drag en Torremolinos. Pero lo cierto es que a última hora se produjeron cambios nada favorables para el periodista: "No era un trabajo remunerado, pero acepté. Pensaron en mí para el evento, y cuando se presenta mi nombre lo echan para atrás, dando como argumento que mi ideología es de derechas y franquista", afirmó Jesús Manuel a este medio.

Desde la asociación encargada de seleccionar al presentador, justificaron su negativa con su intervención en Sálvame durante un día del pasado mes de julio. Por aquel entonces, Jesús Manuel quiso manifestar su opinión sobre la exhumación del cadáver de Franco, algo que no pasó desapercibido, tanto para los espectadores como en los medios de comunicación, que vieron en él una clara apología del franquismo.

