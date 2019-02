Jesús Manuel, vetado por "franquista" en una gala en Torremolinos

Hace casi seis meses que decidió abandonar Sálvame, pero la vida de Jesús Manuel Ruiz (42 años) en la actualidad no puede estar más llena de proyectos. Sin embargo, uno de los últimos no le ha salido como esperaba. Todo estaba listo para que fuese uno de los presentadores de la tercera edición de la Gala Drag en Torremolinos, municipio al que acude con frecuencia. Pero a última hora se han producido algunos cambios, nada favorables para el excolaborador de Telecinco. JALEOS ha querido hablar con él para conocer de primera mano todos los detalles sobre lo sucedido.

"Me llamaron para presentar una gala en Torremolinos junto a otra compañera. Yo finalmente acepté, aunque no era un trabajo remunerado. Pensaron en mí para el evento, y cuando nuestros nombres están presentados, resulta que el mío lo echan para atrás, dando como argumento que mi ideología es de derechas y franquista", afirma Jesús Manuel.

Desde la asociación justifican su negativa a la hora de contar con él por su intervención en Sálvame durante un día del pasado mes de julio. Por aquel entonces, Jesús Manuel quiso manifestar su opinión sobre la exhumación del cadáver de Franco, algo que no pasó desapercibido, tanto para los espectadores como en los medios de comunicación, que vieron en él una clara apología del franquismo: "La exhumación es una tema secundario. Resolvamos otras cosas más importantes. Ese monumento representa un momento triste y oscuro. Yo no quiero la exhumación porque es historia de España en la calle", declaró.

Además ha defendido en reiteradas ocasiones todo lo relacionado con los regalos que la familia Franco recibió durante la dictadura, desde las joyas de Carmen Polo hasta el Pazo de Meirás, expropiado por decreto a todos los españoles: "No es cierto cuando se dicen que robaban. Al franquismo le ha dado mucho más la democracia que el franquismo. Y tengo datos objetivos".

En relación al famoso Pazo de la familia ubicado en Galicia, el periodista y abogado espetaba a sus compañeros: "¿Tú lo devolverías? El Pazo de Meirás tiene una concesión muy determinada: fue un regalo del pueblo de La Coruña a Franco", dijo provocando la reacción inmediata de todos los colaboradores y de su presentadora en aquel momento, Carlota Corredera (44).

Jesús Manuel, defendiendo a los Franco en el programa 'Sálvame'.

El evento al que compete todo este asunto no es otro que la tercera edición de la Gala Drag, que se celebrará el próximo mes de marzo en el municipio malagueño. Este periódico ha hablado, a su vez, con Antonio Domínguez, propietario del Edén Beach Club y presidente de la Asociación: "Se presentó a Jesús Manuel para que fuese el presentador del evento, pero se hizo una votación entre 25 miembros de la asociación, y la mayoría decidieron que no era el más adecuado para ello". Tras los motivos de esta decisión, se encuentra la supuesta ideología "de derechas" y "franquista" del colaborador, algo que este mismo desmiente, al no considerarse partidario de ningún partido político: "Me posiciono a favor de lo que creo justo", comenta Jesús Manuel.

Jesús Manuel Ruiz en una imagen de archivo Gtres

El murciano ha querido resaltar lo siguiente: "Yo este encargo lo quería hacer exclusivamente por Antonio, el dueño de El Edén, que es la persona que ha movido Torremolinos y que lo ha convertido en la primera línea de batalla y diversión. Con él siempre voy a mantener una relación estupenda, pero a los demás ni los conozco. Al resto prefiero no tenerlos cerca porque lo que no saben es leer, y con todo esto demuestran el tipo de personas que son". El tertuliano respeta el pensamiento de cada uno, pero no comparte las ideas y las razones expuestas para prescindir de él para un trabajo que pretendía desempeñar desde el más absoluto cariño.

