José Ortega Cano, muy preocupado, ingresa para ser operado del corazón

Este martes 15 de junio, José Ortega Cano ha ingresado (67 años) a primera hora de la mañana en un la madrileña clínica Montepríncipe. Tal y como anunciaba su esposa Ana María Aldón (42) el domingo pasado el diestro se va a someter a una operación de urgencia. La intervención consistirá en la introducción de un catéter a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón para diagnosticar si padece alguna enfermedad cardíaca, como se temen los médicos, tras las pruebas que se ha hecho el diestro en las últimas semanas.

El diestro llegaba junto a su pareja, Ana María Aldón, quien iba al volante del vehículo en el que se han transportado hasta el centro hospitalario. Con ropa informal, portando una pequeña maleta de ruedas con enseres por si se alarga su ingreso y saludando a la prensa el torero ha recorrido los metros que le separaban del coche a la entrada del centro hospitalario.

El diestro ha llegado acompañado de su mujer, en un coche conducido por ella misma. Gtres

A pesar de la mascarilla reglamentaria y las gafas de sol se percibía un semblante muy serio ante su inminente paso por quirófano. Ortega Cano llevaba también los papeles con los resultados de sus últimas pruebas médicas en la mano, confesando estar tranquilo ante su operación, que tendría lugar en pocos minutos.

Su hija Gloria Camila Ortega (25), que siempre se ha estado muy unida a su padre, se mostraba el domingo en la gala de Supervivientes, donde normalmente colabora mucho más seria de lo habitual. Aunque durante la emisión no hizo alusión a la inminente intervención de su padre, sí que se ha pronunciado en redes sociales. Desde que se hizo pública la noticia. La recién estrenada actriz ha reposteado diferentes mensajes de apoyo de los clubes de fans de su madre y también ha escrito unas palabras dedicadas a la gente que le ha brindado su cariño en este momento: "Gracias por los mensajes de apoyo para la operación de mi papichurri. Es lo que me preocupa ahora mismo".

José Ortega Cano y Ana María Aldón a las puertas del Hospital Montepríncipe de Madrid. Gtres

Quien también se ha manifestado sobre la preocupación que existe en la familia sobre el estado de salud del diestro es Rosa Benito (65). Quien fuera su cuñada ha explicado desde Ya es mediodía que el torero "está preocupado, piensa mucho en los niños". Sin embargo, la peluquera no ha querido dejar de mandarle toda su energía infundirle ánimos: "Yo le digo que va a salir todo bien, que piense en positivo. Esta es la única preocupación, la salud, lo demás todo se soluciona y se sale para adelante". Y no es el único mensaje que ha lanzado la exmujer de Amador Mohedano (67). Dirigiéndose a la cámara, con la intención de hablar directamente al que fuera marido de la más grande, le ha dicho: "José, tira para adelante que tienes tres hijos y tienes que luchar. Por ti el primero y luego por los demás".

Daba la noticia Ana María Aldón el pasado domingo en Viva la vida, el programa en el que suele colaborar habitualmente. Después de una temporada encontrándose mal y tras someterse a diferentes pruebas médicas, José Ortega Cano estaba a punto de entrar en quirófano para someterse a un cateterismo después de que los cardiólogos viesen algo que no les 'gustaba demasiado' en el tac coronario que se hizo recientemente:"Hace unos días le realizaron un tac coronario y no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar. Se opera la semana que viene", detallaba la exfrutera.

La pareja, a la entrada de la clínica Montepríncipe Gtres

Emocionada, Ana María confesaba estar muy intranquila por este nuevo bache en el maltrecho estado de salud de su marido:"Estoy preocupada. Le van a hacer un cateterismo, pero no sé que ha pasado... Cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación", ha explicado Aldón, quien ha confirmado así los rumores que se han dado sobre el estado de salud del torero. El mismo diestro quien horas después y visiblemente más tranquilo que su mujer, señalaba que se trataba solo de un cateterismo y que en función de lo que los médicos viesen sería operado de corazón o no.

