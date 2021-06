José Ortega Cano preocupa por su estado de salud: Ana María Aldón revela que será operado del corazón

José Ortega Cano (67 años) se enfrenta a un nuevo revés de salud. La tarde de este domingo, durante la emisión de Viva la vida, Ana María Aldón (42) ha confesado que su marido tendrá que ser intervenido.

"Hace unos días le realizaron un tac coronario y no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar. Se opera la semana que viene", ha explicado Ana María Aldón, quien ha sorprendido a sus compañeros de plató.

Tras esta inesperada confesión, la colaboradora de Viva la vida ha comentado que su estado anímico no es muy bueno. "Estoy preocupada. Le van a hacer un cateterismo, pero no sé que ha pasado... Cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación", ha explicado Aldón, quien ha confirmado así los rumores que se han dado sobre el estado de salud del torero.

José Ortega Cano y Ana María Aldón, en las calles de Madrid. Gtres

La gaditana ya había hecho referencia a este nuevo revés que está sufriendo su marido un día después de que se emitiera la entrevista de Rocío Carrasco (44 años) en la que anunció que en otoño habrá segunda parte de su serie docuserie que llevará por título En el nombre de Rocío y que desgranará los motivos por los que no tiene relación con su familia materna. Entonces, tras una visita de Ortega Cano al hospital, Ana María Aldón se pronunciaba ante los medios de comunicación.

"Anímica y físicamente está bien" pero "le han hecho hoy una prueba. Un tac coronario con contrastes para ver cosas suyas del corazón porque no está muy bien, pero todavía no nos han dado los resultados", decía en ese momento Ana María Aldón, quien este domingo ha confirmado que, finalmente, los estudios no han arrojado un buen panorama.

Ana María Aldón y José Ortega Cano el pasado mes de marzo de Zaragoza. Gtres

Por su delicado estado de salud, José Ortega Cano prefirió no ver ninguno de los capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco que, si bien Ana María no se perdió, prefirió no dar su opinión. "No la quiero compartir, me apetece divertirme", dijo tras la reciente visita al hospital de su marido. Ese mismo día, la colaboradora aseguraba que no sabe que esperar de la segunda temporada de la serie documental. Eso sí, dejaba claro que su esposo no está "nervioso" por lo que pueda contar de él.

