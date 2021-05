José Fernando, su nueva vida fuera del psiquiátrico: cuándo saldrá y sus planes familiares y académicos

José Fernando Ortega Mohedano (27 años), por fin, podrá abandonar el centro psiquiátrico San Juan de Dios, ubicado en Ciempozuelos (Madrid) y en el que lleva interno desde hace cinco años. No han sido unos años fáciles para el hijo de José Ortega Cano (67), quien se vio obligado a ingresar en esta clínica y estar privado de libertad. Afortunadamente, aquellas conductas fueron quedando atrás y el joven ha podido recuperar el timón de su vida. El pasado mes de abril ya se acarició la posibilidad, durante la celebración de un juicio, de que el hermano de Gloria Camila (25) estaviese a punto de poder volver a casa. De cerrar una etapa y abrir otra.

Todo dependía, en parte, de esa cita con los juzgados de Jerez de la Frontera. José Fernando estaba citado a declarar por quebrantar, en 2017, la orden de alejamiento que tenía de Michu, su pareja y madre de su hija Rocío. De aquel tiempo a la actualidad han acontecido muchos hechos. El más importante, la reconciliación del joven con su pareja, clave en la resolución de ese juicio, como pudo conocer hace un tiempo JALEOS. Ahora, una vez aclarado ese último escollo legal que aún quedaba en el camino de José Fernando, este periódico ha podido confirmar que el hijo de Rocío Jurado tiene fecha para abandonar ese hospital y reinsertarse en la sociedad. Ya es una realidad y una cuenta atrás.

José Fernando Ortega durante una visita a los juzgados. Gtres

Será este próximo mes de junio, como avanza Diez Minutos. "El día todavía no se conoce, aunque se espera que sea la primera quincena del mes", informa a este medio una persona cercana a la familia. Ya está todo formalizado y la familia, feliz. "No cabe duda de que esta es la gran noticia para Ortega, después de estas semanas tan agitadas por el tema de Rocío Carrasco (43). Tener a su hijo cerca, más a mano, disfrutarlo, reunirse con él y con Gloria es el mejor regalo", se hace ver. El diestro lo ha pasado francamente mal estos años y solo ha tenido un consuelo, ver a su nieta Rocío: "José adora a esa niña y ha estado muy pendiente de su día a día. Con Michu, al principio, tuvo su aquel por todos los escándalos de José Fernando, pero hoy su relación es muy buena". Ortega Cano ha seguido muy de cerca la evolución de su hijo en la clínica. Ha estado "en comunicación semanal" con el personal que ha tratado a su hijo.

Al principio, las noticias que llegaban no eran tan halagüeñas, pero pronto comenzaron a cambiar: José Fernando respondía cada vez mejor. El traslado desde la clínica López Ibor daba sus frutos. San Juan de Dios es un centro de Atención Integral a la Salud Mental y a las Personas con Discapacidad. En este centro, se imparten desde terapias con animales a talleres ocupacionales de costura, cartonaje o artesanía. Tal ha sido la progresión de José Fernando que en unos días será totalmente libre. ¿Cómo será su nueva vida? ¿A qué se dedicará? ¿Dónde vivirá?

José Fernando tiene claro que esta oportunidad "es única" y que no volverá a suceder. Sabe cómo tiene que reconducir su vida. Quiere estudiar, formarse y, más tarde, trabajar. "En la clínica se ha dado cuenta, a través de los talleres, lo que realmente le llena y motiva. Ya desde antes de entrar, él siempre demostró que la informática se le daba bien", informa quien bien lo sabe. Quiere "recuperar el tiempo perdido con su Rocío, poder verla y abrazarla cuanto quiera y no solo cuando los permisos lo permitan. Verla a través de una videollamada no ha sido fácil". El hijo de Ortega volverá a vivir con Michu: "Han tenido sus baches, pero hoy lo suyo es más maduro y formal. Más sano".

Las palabras de Michu tras el juicio

Tras el juicio que se celebró el pasado mes de abril, Michu, que acudió como testigo y denunciante, sostuvo que aquello quedó en el pasado. Muy seria, la gaditana evitó hablar de su declaración a su salida de los juzgados, asegurando lo que sigue: "No voy a contar el tema, la verdad. Es un tema tan feo... Además, no sé por qué interesa si eso ya es de hace mucho tiempo. Es de 2017 y estamos en 2021. La actualidad es otra". "La actualidad nuestra es otra, esto es algo que está atrás y que hay que solucionarlo, y ya está", señaló.

"La relación claro que es buena, pero no te voy a contar si seguimos juntos. ¿Para qué lo quieres saber?", preguntó, algo molesta. Poco después, y tras pensárselo mejor, la madre de la única nieta de Ortega Cano confesó: "Tenemos una niña. Todo es muy bonito, esto es algo del pasado que hay que ir quitándoselo y vengo aquí para que todo esté bien y ya está". Gracias al teléfono y a las videollamadas el joven ha podido comunicarse con sus seres queridos. Eso, en cuestión de días va a cambiar para siempre. El pasado mes de febrero, La Razón publicaba que José Fernando ya ha sido vacunado contra la Covid-19.

