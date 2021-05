El polémico curso de Nacho Vidal, a la espera de juicio por homicidio imprudente: así te enseña a ser "como él"

El 3 de junio del pasado año, el nombre de Nacho Vidal (47 años) volvió a la actualidad informativa tras su detención por la muerte del fotógrafo de moda toledano José Luis Abad, que falleció durante un rito para desintoxicarlo de las drogas mediante la administración de un veneno obtenido del sapo bufo, hechos que se produjeron un año antes. El escándalo fue rotundo. Las imágenes de la Guardia Civil deteniendo al actor porno coparon los medios de comunicación de aquella jornada. Nueve meses después, a finales de marzo de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Xátiva ha decidido procesarlo al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente por el que debe ser juzgado. Ante esta situación, Ignacio Jordá González -su nombre real- ha querido enfrentarse al incierto futuro viviendo al máximo su presente y refugiándose en el trabajo.

Lejos de las cámaras y la producción de películas para adultos, el actor lleva tiempo reconvertido en coach, ofreciendo conferencias y vídeos abiertos al público en los que desvela sus trucos para triunfar en todo tipo de asuntos conyugales. Pero esta vez ha ido un paso más allá.

Nacho Vidal, en el vídeo en el que da la bienvenida a su masterclass y desgrana su contenido. Captura (comonacho.com)

Nacho Vidal ha puesto a disposición de todo aquel que desee mejorar su vida sexual y la comunicación con su pareja una masterclass muy especial y completa. La premisa es muy directa: "¿Crees que sabes follar? El 43% de los tíos sufren de eyaculación precoz. Descubre lo que 26 años en la industria del cine adulto y más de 5.000 mujeres me han enseñado acerca de la satisfacción sexual y convierte cada polvo en el polvo de tu vida", se puede leer en un primer vistazo nada más entrar en la web Como Nacho, espacio en el que el actor presenta sus cursos.

Bajo el titular Ama como Nacho, el también director de cine para adultos divide el contenido de su polémica masterclass en cuatro bloques y un bonus. La primera parte es contenido dedicado exclusivamente a las prácticas sexuales; la segunda medita sobre los problemas sexuales y las soluciones que él, como experto, ha encontrado; el tercer punto del índice hace referencia a los diferentes tipos de relaciones y de sexo -que abarca desde la visión homosexual a la heterosexual-; y el último bloque contiene preguntas directas hacia él sobre la industria del porno. El mencionado bonus es la parte en la que Vidal 'regala' a sus alumnos trucos y secretos exclusivos de su oficio que nunca antes había desvelado.

Nacho Vidal se ha reinventado como 'coach' en mitad de sus últimas polémicas. Gtres

Durante los 15 minutos que dura el vídeo de bienvenida al curso, el actor muestra los grandes beneficios que aporta llevar una vida sexual activa y satisfactoria hasta el punto de que, según sus palabras, "te reporta éxito en todos los ámbitos de tu vida" e incluso te hacer ser "mejor persona" y "un hombre feliz y triunfador".

Quienes deseen probar las claves del también empresario deberán abonar la cantidad de 97 euros por todo el amplio lote de vídeos, un contenido que, según el coach, está valorado en 820 euros -por lo que la rebaja es más que sorprendente. Además, los discípulos de Nacho Vidal tendrán dos años de acceso ininterrumpido a la masterclass. Con esta fórmula, el actor promete dar un giro de 180 grados a la vida de quien escuche sus consejos, basados en casi tres décadas de experiencia y tras "escuchar a miles de mujeres que me han hecho partícipes de sus gustos y de lo que necesitan".

Sus últimas polémicas

Su juicio pendiente por un posible delito de homicidio imprudente en la muerte del fotógrafo José Luis Abad es el caso más complicado al que se ha enfrentado jamás Nacho Vidal. Sin embargo, su vida -repleta de sexo, drogas y miles de mujeres- presenta sonados escándalos que puntualmente han hecho saltar su nombre a la primera plana de la prensa nacional.

Tras conocerse su detención por la muerte en la que ejercía de chamán y proporcionaba el veneno del sapo bufo al fotoperiodista, en octubre de 2020 fue pillado conduciendo de forma temeraria y circulando sin puntos en el carnet por la ciudad de Valencia.

Un año antes, cuando aún la pandemia era inexistente en el mundo, el 14 de febrero del 2019, en pleno San Valentín, un medio de comunicación publicó que Nacho Vidal había contraído VIH (el virus del sida). Tras más de un mes de silencio, el actor concedió su primera entrevista a EL ESPAÑOL en la que quiso dejar clara su postura sobre el delicado asunto que incumbía directamente a la parcela más íntima de su vida: su salud. En palabras del propio Nacho Vidal: "Bueno la manera en la que la vives… Es una situación en que la broma ya deja de tener gracia y está en manos de mis abogados y punto pelota", declaró.

En agosto, seis meses después, era él mismo quien decidía ponerse ante una cámara y detallar en su canal de YouTube cómo habían sucedido las cosas. "Yo tenía un test, con el que estaba trabajando. Ahora nos lo hacemos cada 15 días, cada 20 días. Es un test de gonorrea, sífilis, hepatitis, SIDA, etc. Mi test que estaba correcto y estaba rodando siete escenas. Rodaba muchas escenas seguidas para descansar luego [...] He puesto mi vida en juego muchas veces. Esto no es un trabajo en el que puedas entrar y salir de rositas. Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", explicó.

En pleno confinamiento por la Covid también cuestionó que se tuviera que aplaudir a los sanitarios "por hacer su trabajo pagado con los impuestos de todos", y en 2017 denunció haber sufrido abusos sexuales en una clínica de Colombia. La polémica siempre ha perseguido al famoso actor porno que ahora parece haber encontrado la calma vital dirigiendo cursos y terapias.

