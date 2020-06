Nacho Vidal, el rey de las polémicas: del VIH a los supuestos abusos sexuales

Nacho Vidal (46 años), el celebérrimo actor, productor y director de cine porno español, ha vuelto a la actualidad informativa este miércoles por la mañana manchado por una nueva polémica. Vidal, un familiar suyo y su empleado del hogar han sido detenidos acusados de homicidio imprudente por la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad durante un rito para desintoxicarlo de su adicción a las drogas.

Esta especie de ceremonia, que se celebró en julio del año pasado, se llevó a cabo presuntamente mediante la administración de un veneno que se obtiene del sapo bufo, al que se le conoce como la molécula de Dios. Este pleito judicial -aunque quizá sí el más grave- no es el único escándalo en la vida pública de Nacho Vidal. Ahora JALEOS recuerda algunos otros protagonizados por el conocido en todo el mundo como rey del cine para adultos.

1. VIH

El 14 de febrero del año 2019, romántico día de los enamorados, un medio de comunicación publicó que Nacho Vidal había contraído VIH (el virus del sida). Su silencio respecto al tema fue sepulcral hasta que a los 36 días concedió su primera entrevista.

Fue al diario EL ESPAÑOL y con este periódico quiso dejar clara su postura sobre el delicado asunto que incumbía directamente a la parcela más íntima de su vida: su salud. En palabras del propio Nacho Vidal: "Bueno la manera en la que la vives… Es una situación en que la broma ya deja de tener gracia y está en manos de mis abogados y punto pelota", declaró.

En agosto, seis meses después, era él mismo quien decidía ponerse ante una cámara y detallar en su canal de YouTube cómo habían sucedido las cosas. "Yo tenía un test, con el que estaba trabajando. Ahora nos lo hacemos cada 15 días, cada 20 días. Es un test de gonorrea, sífilis, hepatitis, SIDA, etc. Mi test que estaba correcto y estaba rodando siete escenas. Rodaba muchas escenas seguidas para descansar luego [...] He puesto mi vida en juego muchas veces. Esto no es un trabajo en el que puedas entrar y salir de rositas. Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", comenzaba explicando.

Finalmente, el actor aseguraba que no tenía VIH, y afirmaba que en los siguientes vídeos lo demostraría aportando pruebas: "Ahora os diré porque yo le contesté de esa manera al periódico. Voy a poner la prueba sacándome sangre en directo para que veáis que Nacho Vidal, por mucho que os duela, no tiene sida".

2. Abusos sexuales en Colombia

En octubre de 2017, Nacho Vidal volvió a protagonizar una de sus polémicas más recordadas. Según desveló él mismo, acudió a un centro médico en Bogotá -Colombia- por un dolor de oído y los médicos abusaron presuntamente de él. En su declaración alegó que dentro de la consulta, el doctor le pidió que se bajase los pantalones, momento en que aprovechó para "tocarlo". "Nacho se sorprendió un poco y tuvo una erección", aclaró su abogado, quien concluía que "Nacho es Nacho".

Cuando salió de la consulta, Vidal contactó con un medio colombiano para denunciar públicamente su supuesto abuso: "Me ha hecho otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer aquí. ¿Sabes? O sea, ¿tomarse fotos conmigo y tocarme?". El representante legal de Nacho Vidal manifestó que la profesión de su cliente no era justificación para que sucediera aquello: "Podrá ser un actor porno, pero es un ser humano que merece respeto".

3. Los aplausos a los sanitarios

Nacho Vidal en el programa 'Sálvame'.

Fue su última aparición pública y como no podía ser de otra manera, vino cargada de controversia. El pasado 21 de abril, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, Nacho Vidal intervenía vía Skype en el programa Sálvame Naranja. En una reflexión en voz alta, el actor de cine X comentó lo siguiente: "Me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las 8 de la tarde todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie pero es algo a lo que todos tenemos derecho... porque lo pagamos con nuestros impuestos: a policías, a bomberos, a médicos... Aplaudimos a todo aquello por lo cual pagamos".

Jorge Javier Vázquez (49) intentó matizar sus palabras y Vidal interrumpía: "Todo el mundo sale a aplaudir al balcón, ¿pero qué pasa con todas esas personas que no tiene balcón? ¿A esos quién los está ayudando?". En un nuevo corte, el presentador le aclaraba que el trabajo de los sanitarios en esos momentos tenía un componente de riesgo por el que se estaban jugando la vida, mientras que por el trabajo de Nacho, no. "Ellos sólo están haciendo su trabajo y tú estás haciendo ahí tu trabajo y la gente no te aplaude por ello", proseguía con su argumento. "Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan", concluía.

