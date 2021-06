La extraña decisión de Gloria Camila horas antes del aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado

Este lunes, un día antes de que se cumplieran 15 años de la muerte de Rocío Jurado, su hija Gloria Camila (25 años) quiso revelarse en las redes con un gesto muy peculiar. La joven lleva semanas siendo testigo del nuevo cisma familiar abierto debido a la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco (44), y pese a que su nombre no ha aparecido en los episodios con especial virulencia, sí le afecta de forma directa y, más aún, cuando se cumple una fecha tan importante en el calendario de la saga Mohedano como es la muerte de La más grande.

En medio de la vorágine, la hija de José Ortega Cano (67) decidió este lunes por la tarde, justo antes de sentarse en las gradas del plató de Supervivientes donde colabora, poner en privado su cuenta de Instagram. Este gesto suele utilizarse para -con el juego de abrir y cerrar el perfil continuamente- ganar seguidores, sin embargo, parece que el motivo que impulsó a Gloria Camila a clausurar al público sus redes fue otra muy distinta.

Gloria Camila, junto a su padre, sus tíos y sobrinos, en el homenaje a su madre, Rocío Carrasco. Gtres

La joven se vio presionada por los comentarios y las críticas que estaba recibiendo y en un impulso privatizó su cuenta. Pero, horas después, recapacitaba y volvía a abrir su perfil personal en la plataforma virtual a todos aquellos que quieran ver sus fotos y conocer su día a día.

Además, aprovechando que este martes es 1 de junio, día en el que dijo adiós su madre, ha compartido varios Stories en los que muestra fotografías muy especiales en las que aparece en situaciones muy tiernas y cómplices con Rocío Jurado cuando era pequeña. Quizá, queriendo presumir de estas instantáneas inéditas que solo ella posee, ha querido volver a abrir su cuenta y demostrar que sigue pensando en su madre, que la sigue amando y respetando por encima de todo y a pesar de cuanto pueda decirse.

Su guerra en plató

Mientras la cuenta de Instagram de Gloria Camila continuaba cerrada, ella aparecía en el plató de Conexión Honduras, tras varias semanas ausente. Volvió protagonizando un tenso enfrentamiento con Belén Rodríguez en el que, después de llamar 'lameculos' a la colaboradora, la advirtió para que no se metiera en la relación que tiene con su hermana Rocío Carrasco.

Gloria Camila junto a Olga Moreno, en Madrid, el pasado febrero. Gtres

Todo comenzó cuando, una vez más, Gloria salió en defensa de Olga Moreno (45), que está atravesando por un bajón anímico importante después de 50 días en Supervivientes al acordarse de Antonio David Flores (45) y del complicado momento que vive la familia. "Se ha ido con una situación bastante difícil fuera. A cada uno le duele su marido y a Olga le duele el suyo. Hay que ponerse en su lugar y entender su situación", señalaba la hija de Ortega Cano (67), y añadía un mensaje para Belén Rodríguez: "Sé que va a hacer alguna crítica, así que me adelanto".

Un dardo al que la colaboradora ha respondido sin dudarlo, y ha aconsejado a Gloria que "si te pusieras en el lugar de tu hermana a lo mejor la gente te entendería". "Si no fueras tan comeculos, a lo mejor, porque la que lleva años atacando a la familia Flores eres tú", replicaba la actriz visiblemente molesta, ante lo que Belén le ha advertido que "no voy a consentir que esta señorita me falte el respeto. No me insultes. Si no tienes argumentos para defender a Olga no me ataques a mí".

Muy dolida, Gloria Camila respondía, diciéndole a Belén que no se metiese "en la relación que tengo con mi hermana". "¿Yo me he metido en la relación con tu hermana? Te digo que tengas sensibilidad con la otra parte. Olga se ha metido en este lío con su marido a base de mentir durante 20 años. La que dice la verdad es Rocío Carrasco y es quien lo ha pasado mal realmente durante 20 años, así que mi sensibilidad con ella, no con Olga", sentenciaba la colaboradora, dejando sin palabras a la hija de Ortega Cano.

