"En mi hija hay un guion", "Estaría dispuesta a tener más hijos", "Ya está todo perdido": Rocío, en titulares

Miércoles 26 de mayo de 2021, último episodio de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Desde aquel domingo 21 de marzo en que Rocío Carrasco Mohedano (44 años) estrenó este especial sobre su vida, emitido por Telecinco, han transcurrido nueve semanas y media, y un total de 11 episodios. Para la hija de Rocío Jurado ha significado revivir el desgarrador testimonio de una dolorosa vida, condensado en el tiempo.

Una concatenación de acontecimientos, desde su dramática relación, posterior matrimonio y separación de Antonio David Flores (45), hasta la pérdida, física y emocional, de sus hijos, la muerte de su madre y la separación familiar. Este miércoles, en el episodio número 12, titulado Punto de partida, Rocío recuerda los pasajes más presentes de su existencia, cerrando, así, un círculo que casa a la perfección con la canción escogida del repertorio musical de su madre.

Rocío Carrasco Mohedano en una imagen inédita que se ha mostrado en el programa, antes de la emisión del documental. Mediaset

Carrasco relata cómo vivió la participación de su ex, y de su propia hija, en varios realities, provocándole esto un gran perjuicio psicológico. Concretamente, Rocío se centra en los años 2019 y 2020, año en el que Rocío hija se enrola en uno de los programas más conocidos de Telecinco, Supervivientes. En el reality, la joven pidió reiteradamente que su madre se pusiera en contacto con ella. También, responderá a la pregunta más dura hasta la fecha, si cabe: ¿volvería a tener hijos con su marido Fidel Albiac (48)?

Carrasco entrando por sorpresa en el especial. Mediaset

Al filo de la una y media, Rocío Carrasco ha intervenido: "Me ha removido el no estar sola, antes lo estaba, pero ahora estoy mucho menos sola. Os doy las gracias por haberme escuchado, por no estar sola, por haber creído lo escuchado. A la cadena, a un equipo de personas maravillosas...Todos los que han trabajado por un documental que hoy llega a su final". Y da Rocío la sorpresa de la noche: "Quería anunciaros a todos que la próxima semana me gustaría ir a plató a hacer el cierre con vosotros".

A continuación, se reproducen los titulares más reveladores del último episodio de Rocío: contar la verdad para seguir viva:

(Tras escuchar cómo en la televisión se ha catalogado a Antonio David Flores de "buen padre" y de "padrazo")

Carrasco viendo cómo hablan los demás de su papel de 'mala madre'. Mediaset

1. "Al final todas estas personas que hablan y dicen este tipo de cosas de que es buen padre... son títeres. Son manipulados por él. Al final, él ha conseguido lo que quería: proyectar esa imagen de buen padre y mala madre yo. Creo que cuando uno habla con tanta vehemencia de la bondad y la maldad debe hacerlo con conocimiento de causa. Él pone la semilla y luego se vale de las opiniones. Estamos hablando de programas punteros y personas a las que siguen muchos espectadores".

2. "De esas opiniones se ha valido él para hacerle ver a su hija lo buen padre que es. Yo un padre que pone la salud de su hijo por delante para ganar dinero y para que no salgan unas fotos de él... Solamente con eso no sé qué padre es. Un padre que enturbia y ennegrece las mentes de sus hijos, no sé qué padre es. Yo no lo voy a calificar. Yo sé lo que ha hecho conmigo y con mis hijos. No sé si el calificativo sería mal padre o sería otro mucho mayor que ese. Eso debe calificarlo la gente, pero deben calificarlo sabiendo la verdad".

3. "Este programa, Rocío: contar la verdad para seguir viva, se llama así porque necesito contar la verdad de 20 años pese a costarme la vida. Nunca he querido hacerlo, pero creo que necesito quitarme mucho peso de una mochila y, sobre todo, necesito empezar a vivir y no malvivir, como he estado haciendo hasta ahora. Ese título viene por un suceso que me ocurre el 5 de agosto de 2019. Antes de ese día, ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre al plató de Gran Hemano VIP".

"Vengo de no querer salir a la calle"

4. "En ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado. Llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011. Con un tratamiento fuerte y con un diagnóstico fuerte. Esto no lo digo yo, lo dicen varios profesionales. Entre ellos, el gabinete adscrito al tribunal de Violencia sobre la Mujer. Este emite un informe demoledor en el cual su conclusión, entre otras muchas, es ese diagnóstico: síndrome ansioso-depresivo, moderado y grave, cronificado en el tiempo".

El parte médico tras haberse intentando quitar la vida. Mediaset

5. "Vengo de estar hundida, durante mucho tiempo. De tener que hacer un ejercicio descomunal cada vez que salía a la calle, de no poder desarrollar mi vida normal. De no querer tener nada que ver con nada ni con nadie. Y de repende me llega esa noticia. Cuando me llega, por mi cabeza empiezan a pasar todos esos años y todo lo que se me venía encima otra vez. Ya con un elemento mayor, que era mi hija en un plató defendiendo a su padre".

6. "Me afectó porque sabía que en el momento en que entrara el padre ahí era volver a revivir, volver a incrementar los 20 años que llevaba pasando. Y yo no veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012. No estaba preparada para verla, pero mucho menos para ver lo que iba a defender. Tenía claro que no quería ver lo que venía".

7. "No quería volver a sentir miedo y no quería sentirme cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo en esas circunstancias. Seguir malviviendo como estaba. Ese día, 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Determino que no puedo, que es superior a mis fuerzas. Que yo ya había hecho todo lo posible porque todo eso cesase y lo había puesto en conocimiento de la justicia. Lo que yo consideraba maltrato. No quería levantarme de la cama. Había llegado el momento. La única manera era quitándome de en medio".

8. "Me equivoqué en la decisión que tomé, claro que sí, pero no en lo que venía. Me tomé varias pastillas diferentes. Me quedé dormida, me salvó Fidel, que entró en la habitación porque yo no me levantaba. Me llevó al hospital. Llegué prácticamente dormida, yo no recuerdo, bien lo sabe Dios, nada. Ni sé los tiempos ni sé lo que contesté cuando contesté. Luego sé, porque lo leo, que dije una medicación, lo que yo tomaba habitualmente. Sedantes, ansiolíticos, medicamentos para ataques de pánico. Cuando me preguntan en urgencias, digo que no quiero seguir así. Que no puedo con lo que está haciendo el padre de mis hijos conmigo".

Rocío relatando el momento en que Fidel la llevó al hospital. Mediaset

9. "Recuerdo que digo que me da igual no haberlo conseguido, que lo voy a conseguir, que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme. Ahí me ingresan en otro hospital, que tenía una planta para eso. En ese hospital, cuando yo tomo consciencia de la barbaridad que había hecho, yo me doy cuenta de lo que he hecho. Me parece que era una soberana putada para los míos. En esos momentos no piensas en nadie. Solo piensas en que no quieres volver a pasar por lo mismo. Volver a ver el odio en tu hija".

10. "No te quieres volver a sentir mala madre y no quieres volver a sentir que has perdido las dos cosas más importantes de tu vida. Que no quieres volver a verlo reflejado en los medios de comunicación. No tuve en cuenta nada del resto. Es una acción cobarde, egoísta. Pero es la puta realidad. Me fui del hospital porque me avisaron de que había alguien de prensa merodeando por el párking. Tuve una entrevista con el médico y le dije que me quería ir. Me fui".

"El primero que no respeta a su hija es ese ser"

11. "Nadie me ha reprochado nunca esa acción, pero tampoco hacía falta. Pasé un mes y medio llorando por lo que había intentando hacer. Ese informe de ese día se presenta ante el juzgado en un procedimiento de reapertura, se intenta que se reabra el procedimiento de lesiones psicológicas que yo había planteado en 2017. Sé que ese informe, a la hora de hacerse judicial, llega a las manos de la otra parte".

Rocío abordando cómo sale del hospital tras el intento autolítico. Mediaset

12. "Ese informe llega a manos de la otra parte. Para cuando eso ocurre, esta persona ya está dentro de la casa de GH VIP y coincide cuando mi hija entra en la casa y le dice a su padre 'no te preocupes, está todo mejor que lo dejaste'. Eso para alguien que no sepa la historia puede resultar algo normal, para mí no. Sé que con posterioridad a ese programa, por parte del padre, se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país con un mensaje de 'mira lo que se ha inventado ahora'. Una vez que todo este episodio vergonzante para mí queda atrás, empecé a madurar la idea de que ya había tocado fondo y que nadie se merecía darle el gusto de quitarme de en medio".

(Tras ver la incursión de su hija en televisión)

13. "Fíjate cómo es la cosa que él empieza diciendo que ella no se quiere dedicar a este mundo y que se la respete. El primero que tendría que respetar es él. Esa decisión no la ha tomado ella. A ella la han obligado, en cierta forma, a tomar esa determinación. Si ella no quiere formar parte de este mundo, hay que respetarla y que no se vea obligada. Es una manipulación absoluta 24 horas del día. No vi el programa en sí, pero mentiría si dijera que no he visto alguna imagen".

(Tras ver a su hija decir que cree en el futuro y en la reconciliación con su madre)

14. "Dejé de conocerla el 27 de julio de 2012. Ni la llevé ni la dejé de llevar, su exposición en los medios. Al final, es para lo que la ha educado, para desempeñar ese papel. Le da la responsabilidad a su hija de tener que defenderlo, en la vida en general. Carga a esa niña con una responsabilidad que no le pertenece".

Carrasco describiendo a su hija, asegurando que no la reconoce en nada. Mediaset

15. "Mi hija y mi madre no se parecen en nada. Ojalá se parecieran, pero desgraciadamente no es así. Si fuese así, otro gallo hubiera cambiado, y la historia sería diferente. Y no estaría contando esto. No veo los ojos de mi padre en ella, no. Los veía cuando era peque. Te vuelvo a repetir que yo dejé de reconocerla ese día 27 de julio".

"No sé quién filtra la sentencia de malos tratos. Yo no"

16. "No sé quién filtra la sentencia, yo no. Cuando hablo de yo, hablo de mi casa. No fui yo. Se me viene el mundo abajo entonces. Lo primero que hago es llamar a una persona, que considero amigo, y decirle 'esto está. Si tienes obligación de hacerlo, hazlo como si fuera una hija tuya'. Es lo primero que yo hago. Protegerla. Escúchame, es mi obligación. Yo soy su madre, por mucho que ella diga que es Olga. Yo, pese a ella, pese a lo que le pese a ella, la que la ha echado por aquí soy yo. ¿Tú crees que a una madre le gusta que eso salga de su hija? Yo no hubiera puesto a mi hija ahí".

(Tras ver a Olga en 'Sábado Deluxe')

Rocío rememorando el salto reciente de su hija en la televisión. Mediaset

17. "Lo que esa mujer debería de no entender es que su marido lleve 20 años hablando de una persona con la que estuvo casada tres. Rocío fue una niña muy dulce y una madre desde pequeña conmigo no lo ha sido. Si lo ha sido, y lo es, hoy por hoy, es porque el padre la ha dotado de esa responsabilidad, de esa carga. Y le ha importado poco. Lo de Hermano Mayor... no sé si a la sentencia del tribunal de menores se le puede llamar Hermano Mayor. Claro que me molesta que digan eso, claro, pero tampoco es culpa de nadie, es solamente culpa del padre. Le ha dado exactamente igual exponer a su hija. Sabiendo lo que ella tenía detrás".

18. "A este ser maligno le ha dado igual ponerla delante, sin importarle las consecuencias. La ha sacado a la lonja del mercado, a ver al mejor postor. Ese buen padre no lo hace con un hijo. Solo se importa él a sí mismo. Le importa él y el dinero. Y hacer daño. Si se tiene que llevar por delante la salud de su hijo, se la lleva. Si tiene que poner a su hija llorando para hablar de familia unida, la pone. Eso es Antonio David Flores, esa inmundicia de ser".

Rocío hija, emocionada en Honduras durante el cumpleaños de su madre. Mediaset

19. "No vi a mi hija en Supervivientes. Solo he visto imágenes salteadas. Cuando dije lo de Netflix, fue muy criticado. Ahí guardé una compostura emocional, no fue fácil enfrentarme a eso. Digo lo de Netflix para quitarle importancia a esa pregunta. No considero que fuera un comentario desafortunado, fue un arma para poder abordar lo más tranquilamente posible esa pregunta. Yo no me he quejado de las críticas, a lo mejor hoy la gente entiende por qué dije eso".

"Ella no se parece en nada a mí"

(Tras ver momentos de su hija en 'Supervivientes', cuando Rocío habla de su futura boda, de su maternidad, su hermano y su padre)

20. "A lo mejor ese día que sea madre, si llega, ella es consciente de lo que una madre es capaz de hacer por un hijo, y lo que significa. A lo mejor ella llega a esa conclusión y entiende el significado de ser madre. Ella no se parece en nada a mí. Cuando llora por mí no lo he visto, me lo han contado. Es algo contradictorio, hablar así de mí y luego salir llorando. Cuanto menos, es curioso".

21. "Ahí es víctima y verdugo. Al final, de lo que te das cuenta es de que habla igual que su padre. Tiene las mismas palabras. Es su mundo, en eso es en lo que ella ha crecido. Teniendo esa visión y esa versión de los hechos. Califica de calvario... una palabra demasiado grande. Yo viví un horror esos últimos años, una pesadilla continua durante muchos años. Un calvario para lo mío se me queda corto. Ella tiene esa escuela de poder hacer como que la agresión no sucedió".

Rocío evitando ver a su hija, rota de dolor en Honduras por su madre. Mediaset

(Tras ver a su hija rota en Honduras por la pandemia y no tener noticias de su madre)

22. "No puedo verlo. No me hace bien. Porque sé que no es real, muy a mi pesar. Eso lo digo porque no es real esa reacción. ¿De repente cuando está aquí su madre es Olga durante siete años, y en Supervivientes su madre soy yo? Sí, siete años sin saber y en los que no ha tenido ningún tipo de preocupación. Sabiendo ella todo lo que había pasado. No es real, no es verdad".

23. "Cuando llega a España, no me llama. Me ha llamado una vez, el 3 de diciembre de 2020. No le cogí el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque esa llamada se produce creo que muy pocos días después de que a la mujer de su padre le llegara la denuncia penal por Revelación de Secretos. Sé que esa llamada era para algo de eso. Que no era para nada bueno. Solo me llamó ese día. No me ha llamado seis veces, ni yo le he dicho nada..."

24. "Pese a lo que dicen de que me ha llamado, solamente con conocerme una milésima parte, quien lo oiga sabe que eso no es verdad. Eso no es cierto. Se ha dicho de todo, se han dicho muchísimas cosas y ninguna son verdad. A mí mi hija no me ha felicitado mi cumpleaños nunca jamás desde que se fue de mi casa. Sí lo hizo por la tele, en Supervivientes, para ganarse el favor de la gente. Antes de eso, tuvo ocho años para hacerlo y nunca lo hizo. Si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho. Nunca lo hizo".

"En mi hija hay intereses creados"

El salto de Rocío Flores a los medios de comunicación y las revistas. Mediaset

(Tras escuchar a su hija decir que no le tiene que pedir perdón por nada)

25. "¿Se ha dado cuenta en Honduras? No hay un ápice de verdad en ella. Una persona que siente ese llanto de verdad, esa necesidad que quiere mostrar... Yo sé lo que yo le diría a la mía. Yo no voy a decir nada públicamente. No tengo nada que decirle porque eso que han visto no es real. Detrás de eso, hay unos intereses creados. Esa imagen no es veraz. Para la gente que no sepa, para la que de repente se encuentre con esa imagen, dirá que está loca por ver a su madre. Y no es verdad".

26. "Que a las personas que vean esto les quede claro que aquí no existe nada al azar, que no esté totalmente cuadriculado. En una hoja de ruta. Todo se dice por algo, siempre con un beneficio económico. Mi hija fue a Supervivientes con un guion supervisado por su padre. Conozco a mi hija. Sé quién es la persona que, hoy por hoy, no reconozco y no es la que ha salido ahí".

27. "Rocío no se ha preocupado de cómo he estado yo. Yo sí me he preocupado de mi madre siendo hija. Yo he sabido que, estando enferma mi madre, he estado ahí. Los hijos se tienen que preocupar por los padres también, que somos los que damos vida y los que protegemos. Ella no se ha preocupado y se va a Honduras y me felicita mi cumpleaños. Sabía perfectamente lo que tenía que decir y cómo tenía que hacerlo para obtener la imagen de niña maravillosa".

"Creo que tendré más hijos"

Rocío Carrasco hablando de la relación con su hija en la actualidad. Mediaset

28. "Mi hija no piensa lo que dice. Una persona que hace lo que ella ha hecho conmigo, eso no lo piensa. Tiene que seguir teniendo la imagen de niña desamparada. Es seguir el juego. Si piensan que hablo con frialdad... así lo habré pasado. Para que hable así, así lo habré tenido que pasar".

29. "Me pongo por delante de mis hijos porque, muy a mi pesar, ya está todo perdido. No sé en un futuro, pero en un presente lejano está perdido".

30. "Me hubiera encantado tener más hijos, pero no hubiese podido tener un embarazo normal ni tranquilo. Creo que, dicho todo lo que está dicho, y habiendo tocado fondo y tomando consciencia de que la vida es maravillosa, creo que sí. Ha habido un cambio y he tomado consciencia de muchas cosas. El dolor está y no me voy a curar, y menos si siguen pasando situaciones, pero a lo mejor haya tomado algún tipo de decisión e intente actuar de otra manera. Lo voy a intentar".

31. "Estoy en ello, en la depresión todavía. No es una cuestión de la que tú sales de la noche a la mañana. De eso no se sale tan rápido. Saldré, estoy a muy poco de salir. Estoy en terapia. Yo puedo estar muchas cosas, deprimida, hundida, frustrada, pero loca no estoy".

32. "Creo que su momento ha llegado (el de Antonio David), me parece. Que ese tiempo del que tanto habla ha llegado para él. Que el de arriba no se queda con nada de nadie. De una manera o de otra, todo el mal que hacemos aquí lo pagamos aquí. Ha llegado el suyo".

"Las mujeres como yo, que lo griten, que se lo tatúen"

Rocío, al final de la grabación del documental. Mediaset

33. "Que no hagan lo mismo que yo. Que lo digan, que lo griten, que se vayan a la puerta de quien pertenezca, que se lo tatúen a fuego, que lo digan en el minuto cero. Que no están solas, al igual que yo. Si volviera atrás, seguiría callada. En las mismas circunstancias. Me tendría que parir mi madre otra vez para que yo fuera diferente. Es un error, pero me ha permitido que mis principios queden intactos".

34. "Se va quitando el miedo, gracias a Dios. Eso es lo que él querría, que siguiera con miedo, en mi casa metida. Sin ganas de vivir, sin trabajar; sin salir, sin entrar. Que siguiera sin relacionarme, pero no lo va a conseguir. De hecho, no lo ha conseguido, no ha tenido huevos para conseguirlo. Gracias a Dios, estoy rodeada de mi gente, que me ayuda cada día que me levanto. No he estado sola, no me han dejado sola. Tengo un marido que ha estado 24 horas, tengo a mi suegra, que es la persona más maravillosa que he conocido en mi vida".

35. "Ahora quiero intentar vivir, hacer una vida medianamente normal, dentro de mis posibilidades. Terminar de curarme, yo puedo, yo tengo que salir. Estoy aquí para todos los ataques, ya está bien de amedrentarme. Que hagan lo que quieran, que aquí estoy".

