"Olga no tiene vergüenza, es una provocadora. En un juicio, me fui hacia ella": las 28 revelaciones de Rocío

Un miércoles más, nueva entrega de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. En esta ocasión, le toca el turno al episodio 10, titulado Vibro, una de las canciones más poderosas, fuertes y carnales de Rocío Jurado, madre de Rocío Carrasco (44 años), gran protagonista de los últimos meses en Telecinco. Este capítulo recoge los acontecimientos acaecidos entre el año 2013 y diciembre de 2016, seis meses después de ver por última vez a su hijo menor, David Flores (22).

Este episodio se divide en cinco claves. La primera es la manipulación a David Flores, el niño. La segunda clave, el vínculo de los hermanos. El papel de Rocío Flores (24) y su influencia es fundamental en lo que ocurre con David. La tercera clave es la "boda feliz", el enlace de Rocío Carrasco y Fidel Albiac (48) al que supuestamente no invitó a sus vástagos.

Cuarta clave, Olga Moreno (45) como cómplice: la verdad de su encuentro en los juzgados donde también estaba David Flores. La quinta y última clave es el empadronamiento ilegal. El pequeño de los Flores fue cambiado de padrón, siendo menor de edad, y pasó de ser ciudadano a Madrid a ser ciudadano de Málaga sin la firma necesaria de su madre.

A continuación, se destacan los titulares más importantes de la noche:

Rocío Carrasco confiesa en qué momento perdió la relación con su hijo, David Flores: sus duras palabras

1. "David empieza a cambiar a partir de que su hermana no está ya en la casa. Él tenía pasión con su madre, con su abuela, con Fidel... Él tenía devoción con María Teresa. Ahora ya no lo sé, desgraciadamente... Siempre ha sido un niño muy cariñoso, muy familiar. En el colegio, a David lo quería todo el mundo. Tenía amigos de todas las edades. Los profesores morían con él. Siempre ha sido un niño bondadoso y piadoso. Yo en él sí conseguí instaurar ciertos valores que yo consideraba importantes e imprescindibles".

2. "David tiene una serie de problemas en los que no voy a entrar, pero sí es cierto que a mí como madre me hubiese gustado ofrecerle al niño la posibilidad de tener su independencia. A mí me hubiese encantado coger a mí hijo con 10 o 12 años y me hubiese gustado mandarlo a por el pan. Yo eso nunca lo he hecho. Él habría adquirido cierta independencia y no lo he podido hacer porque yo antes de hacer eso pensaba: '¿Y si se cae en la calle y le pasa algo?' Yo no he podido educar porque he tenido enfrentar a alguien que quería mostrar una imagen mía de mala madre...".

3. "Me sentía amada por ese niño. Él era locura, pero locura. Le encantaba verme hacer de comer. 'Mamá, ¿me vas a hacer esto?' Hablo de él sin pena porque yo sé que él es feliz. Mi pena con él es en otro sentido... por la utilización que ha sufrido, porque esta persona ha utilizado esas circunstancias de ese niño, que es su hijo, para hacer más daño, para hacer más mal y para lucrarse. La ausencia da pena, pero si a él le hubiesen dejado, él habría venido. Yo lo sé. Creo que me echa de menos".

4. "Mi David empieza a tener unos cambios de actitud y yo me doy cuenta en el colegio. David empezó a pelearse con algunos niños o le decía una barbaridad a alguien... cosas que yo no sabía ni que las tenía en su cabeza. Se volvió un niño arisco, un niño reaccionario, un niño en cierta forma desagradable. Yo le decía: 'David, mañana tenemos examen de Historia. ¿Qué te sabes?' Y me decía que él no iba a estudiar. Él se podía tirar tres horas enfrente del libro y no estudiaba. Él me decía 'mi padre me ha dicho que me va a grabar un disco y que me va a llevar a La Voz, que yo no tengo que estudiar'. Yo ya me estaba viendo que iba a terminar como terminó lo otro -el episodio con su hija-".

5. "Al principio me hacía caso, pero muchas otras veces, como con los estudios. Me contaba que el padre lo iba a ver al colegio, lo esperaba a la salida o entre clase y clase o en recreo y entonces le iba diciendo cosas. Hacía dos cosas: una era un chantaje emocional, diciéndole: 'Te tienes que venir con nosotros, tu hermana te echa de menos, Rocío me pregunta por ti...'. Si es cruel hacerlo con un niño, hacerlo con un niño como David es el triple de cruel. Y otra era: 'Si tu madre te castiga, me llamas'".

Rocío Carrasco.

6. "Uno de los días me dice: 'Mamá, ¿sabes quién ha venido al cole? Mi padre con Ro, y mi hermana me ha dicho: 'Dile a tu madre que va a llorar lágrimas de sangre y hasta que no la meta en la cárcel no voy a parar'. Cuando el niño me dice eso, casi me caigo. Luego esas dos frases, públicamente, las ha usado el padre para decir que eso es lo que yo le decía a mis hijos".

7. "Un día me llamó su tutora y me dijo que tenía que hablar conmigo. Me contó que el niño llegó a clase diciendo barbaridades mías: 'Mi madre no me quiere, mi madre es muy mala madre'. Fui a hablar con el director, le expliqué la situación que estaba viviendo y le pedí, por favor, que tomara cartas en el asunto y la medida de decirle a esa persona que no fuera al colegio a eso. El director me dice que le enseñe el convenio regulador donde ponga que el padre no puede ir a clase. Yo le dije que no podía enseñarle un convenio con una cláusula que yo no tenía. Este señor se puso en contacto con el padre y no me preguntes por qué, a mí me llamó el director y me dijo que él no podía impedir que eso sucediese. Con eso me tuve que quedar".

8. "David tuvo una pelea, se cayó al suelo y se rompió la nariz. Vino con la nariz rota a casa, cosa que no entendí porque cuando el niño llega, Fidel me dice: 'Viene el niño con la nariz rota' y yo le dije: '¿Cómo me van a mandar al niño del colegio con la nariz rota?' Fue así".

Hable con ellas

Rocío Carrasco se incorporó como presentadora al programa 'Hable con ellas' en el verano de 2014.

9. "Yo no he dejado de estar en tratamiento desde 2011, he pasado por muchos tipos de tratamientos: muy fuertes, más fuertes, menos fuertes... pero siempre he estado medicada. A mí ese programa me dio mucha vida. Me costó poder hacerlo en el sentido de poder estar con mis cinco sentidos. Yo tomaba una medicación fuerte, a mí me daban ataques de risas, de repente lloraba, me reía, pero yo disfruté haciéndolo".

10. "Yo asumo el que si tú trabajas en televisión, te expones, efectivamente, pero esa exposición tiene un límite. Y esa exposición que tú haces por realizar un trabajo no le da derecho a nadie a ultrajarte ni a humillarte ni a menoscabarte. La depresión, para los que la sufrimos, no es ninguna tontería. Es un problema muy severo y él -Antonio David Flores- no es que se mofara, es que se alegraba. Se habla con muy poco respeto de la enfermedad".

El ingreso de David

Antonio David Flores reprocha a Rocío Carrasco que mientras su hijo estaba ingresado, ella estaba en un evento, en la presentación de unas cremas de las que Mila Ximénez era imagen.

11. "A las siete de la tarde de ese día recibo una llamada de teléfono de una persona de administración de ese hospital en la que me dice que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Le pregunté si a mi hijo le pasaba algo y me dijo que no podía darme información. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era un mero trámite de administración y que el niño había estado ingresado por la mañana y que ya le daban el alta".

12. "Un día me contó que iba en el coche con su 'papi' y 'la niña esta' como él llamaba a su hermana cuando se enfadaba. 'Y mi padre y mi hermana estaban hablando mal de ti y le dije que eso era mentía. Mi padre me dijo que si volvía a hablar bien de ti o volvía a defenderte, me bajaba del coche y me iba andando'. Eso sería a principios de 2016, ya estaba muy próximo a ocurrir lo que luego ocurrió...".

13. "En 2016, él me presenta una quinta modificación de medidas. Él pretende reabrir y ampliar la de 2012, que es la de la niña. El juez le dijo que eso no podía ser y que podría poner otra independiente, pero no con la de la niña. Vamos a la sexta modificación y es curioso porque yo no fui a médicos antes de 2011 porque tenía miedo de que usase esos informes en mi contra en la custodia. No me equivocaba. En esta sexta modificación de medidas, él tiene conocimientos de mis informes privados psiquiátricos por el procedimiento de la niña. Él hace una narrativa bárbara una vez más vuelve a mentir y pone hecho que no son ciertos en el cuerpo de la demanda. Utiliza que yo estoy mal psicológicamente para decir que 'la madre está fatal, que se venga el niño también'. Todo esto lo hace por un fin económico. Él pide 4.600 euros para los niños".

14. "Ahí determina una serie de gastos del niño por la situación de salud que tiene el niño. 1.200 euros en concepto de tratamiento de hormona de crecimiento. Cuando David es pequeño, el endocrino de La Zarzuela dice que debería ponerse hormona de crecimiento porque con la talla del padre y de la madre, el niño tendría una talla de 1,70. Cuando fui a hablar con él le dije que no me parecía una talla pequeña para un niño. Me dijo que no lo pasaba la Seguridad Social, sólo te lo pasa si el niño tiene déficit de hormona, pero lo que le pasa a David es que no la libera. Cada 15 días iba a la clínica La Luz y se la poníamos al niño. Cuando me pide esos mil y pico euros en concepto de hormona de crecimiento es 2016 y el niño es un bigardo".

Su boda con Fidel

15. "El último día que veo a mi hijo es el 23 de junio de 2016. Él con su mochila, sabiendo que se iba con el padre todo el verano, y que cuando el padre lo trajera él iba a la boda de su mami con el Fidelito. Él iba contentísimo porque iba a pasar el verano con su padre y sus hermanas y en agosto era la Feria de Málaga. Antes de que se fuera le compré su traje de chaqueta, su camisa, su corbata, sus zapatos..."

16. "Accedí a que se fuera todo el verano con su padre porque es él quien lo pide. Si él quería estar con sus hermanas, ¿por qué voy a ir en contra de eso? Al progenitor que le corresponde agosto se supone que está con el niño hasta el comienzo del colegio. Pusimos la fecha de la boda el 6, 7 y 8 de septiembre. La pusimos ahí para que fuera coincidente con el regreso del niño para empezar el curso escolar. Cedo en que el niño se vaya, pero ya sabiendo lo que sé, hablo con la que era mi abogada y le pido que le envíe un mail al abogado de esta persona y le digo que nos diga qué día va a devolver al niño para que así pueda asistir a la boda de su madre. A ese email contesta el abogado y dice que su cliente no sabe nada al respecto y que si yo quiero algo que llame directamente al padre".

Rocío Carrasco en el programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Mediaset

17. "Yo no lo llamo porque él usaba esa llamada para insultarme e increparme y decirme: 'Hija de puta, zorra, ya te he quitado a una y ahora te voy a quitar al otro'. Decido que el mes que el niño está conmigo yo no voy a coger ese teléfono. Queda constancia en los mails a los abogados que el niño tiene que volver".

18. "Conviviendo y viviendo con quien vive mucho menos no te puedes esperar. Olga es cómplice de Antonio David y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasionara el mal que se me ha ocasionado, cosa que yo jamás, al igual que no lo he hecho con el padre, no lo he hecho con ella. Olga no tiene vergüenza ninguna".

19. "Cuando mi hija era adolescente, Olga tiraba millas para Sevilla porque no tenía buena relación con Rocío. ¿Que le ha venido bien ser la madre coraje, salvándolos de una madre perversa y malvada e hija de puta? Sí, porque le ha reportado beneficio económico. Sin más. Olga ponía a Rocío en mi contra. Totalmente".

20. "Mi hijo no era un invitado, era parte de esa boda. Yo no tengo que invitar a mi hijo a que vaya a mi boda. Era algo con lo que él estaba loco. Yo no invito a mi hija. ¿Por qué? Por lo que desgraciadamente ya se sabe por mi boca". Del resto de mi familia tengo a mi tío Antonio, hermano de mi padre, que fue mi padrino, a Chayo con sus hijos y con Andrés, a mi tía Rosa, a mi familia que no es televisiva. Rosa, según me han contado, ella estaba saliendo de la peluquería, peinada para asistir a la boda, pero creo que recibió una llamada y optó por declinar la invitación".

El encuentro de Rocío con su hijo

Antonio David Flores, Olga Moreno y David Flores en el juicio donde Rocío no saludó a su hijo. Gtres

21. "David ese año tenía que hacer prácticas de FP y entonces yo me autoconvencí y pensé que las prácticas empezaban más tarde y que él vendría. Pasan los días y me doy cuenta de que el niño no vuelve. Hablo con mi abogado y con mi abogada y le digo que, por favor, se ponga en contacto con el abogado de esta persona y que hable con él y por qué no ha vuelto mi hijo. Después de no obtener respuesta, presento ante el juzgado una ejecución. Yo digo que el niño no me ha sido devuelto y que ese convenio se ha incumplido. Se llama obligación de hacer. El 21 de octubre, el juzgado, ante la reclamación que yo hago, dictamina un decreto en el que dice que se 'proceda de inmediato a regresar a David Flores junto a su madre, Rocío Carrasco'. Nunca devolvió al niño".

22. "¿Cómo voy a bajar a buscarlo después de todo lo vivido? ¿Cómo voy a afrontar esa situación? Yo me limito a poner una reclamación judicial y dice lo que dice: reintégrelo inmediatamente al hogar materno. Y por eso hay un juicio de ese procedimiento. No bajo porque me da miedo que me rechace, no sé qué me puede preparar cuando yo baje a por mi hijo. Volvemos a la ley salomónica. No era tanto por el rechazo del niño, pero si hago eso, también pondría en una situación muy jodida a mi hijo. Cuando se señala la vista para verlo, el niño ya ha cumplido 18 años. ".

23. "Ese día, el día del juicio, de la vista, me levanté torcida. Llegué al juzgado, que estaba repleto de prensa, subí a la sala de juicios, a la segunda planta, y la sala de vistas era en una inferior. En ese momento ya creo que estaba inmersa en el procedimiento de violencia y por no coincidir con esta persona, mi abogado me recomienda que me quede una planta más arriba. Yo no sabía que estaba mi hijo. Mi abogado me llama, bajo y cuando voy andando yo no veo al niño porque el niño queda a mis espaldas cuando paso. La jueza, que con anterioridad a que pasemos ha visto al niño, dice en sala que 'mucho cuidado con estar haciendo una utilización de un menor incapaz'. A mí nadie me dice 'usted puede saludar a su hijo'. Eso es mentira.

24. "Abro la puerta, yo soy la primera que sale de esa sala y detrás de mí viene mi abogado. En ese momento sí veo al niño porque sí está de frente y lo primero que me encuentro es a Olga, pendiente de que esa puerta se abriera, de perfil, le coge la cara al niño, empieza a darle besos y a pasarle la mano para que no me vea. Cuando veo eso, yo iba para ella y podía pasar que alguna de las dos tuviera algún problema y no saliera de allí. Yo iba a por ella".

Rocío Carrasco a la salida de la vista donde vio a su hijo con Olga Moreno. Gtres

25. "Yo iba a por ella. Literalmente. Y Javier, que va detrás de mí, que me conoce, me hizo así de la manga y me dijo: 'Ro, no, no, no...' porque sabía que íbamos a tener un problema y gordo. El niño a mí no me ve, ella no deja que el niño me vea a mí y es cierto que voy hacia adelante. Es mentira que ella se levante, pase por al lado y diga '¿en serio no vas a saludar a tu hijo?' ¡No tiene coño! ¡No lo tiene!".

26. "Cuando esa vista termina, yo salgo llorando porque el tío hace otro numerito. ¡Tú eres un sinvergüenza y tu mujer es una provocadora! Os queríais llenar las arcas a costa de un escándalo mío. Cualquier madre hubiera reaccionado de la misma forma que evitaron que yo reaccionara. Yo sé que hoy me hubiese arrepentido, pero lo hubiera hecho. Es mentira, madre coraje, tú no te levantas de ningún sitio. Yo sé la reacción que mi hijo hubiera tenido al verme".

El padrón

27. "De la Fiscalía de Incapacidades me requieren información médica de David y es ahí cuando yo accedo al padrón y, de repente, en ese empadronamiento aparece que está empadronado en Málaga. Voy al Ayuntamiento y pido que me certifiquen desde qué fecha lleva el niño empadronado en Málaga. Cuando vi el documento, el niño estaba empadronado en Málaga desde marzo de 2016. Cuando yo me caso, el niño lleva seis meses empadronado en Málaga. Todo obedecía a una estrategia marcada. Yo no sé cómo lo hizo sin mi firma, pero me espero cualquier cosa. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces, pero que no tengo a ninguno de los dos".

28. "Soy madre y seré madre hasta el día en que me muera porque mi madre me parió madre".

