Rocío Carrasco: "Él ganaba dinero a costa de acabar con mi vida. Cobraba a través de la sociedad de Olga"

Un miércoles más, Rocío Carrasco Mohedano (44 años) pone en orden su vida, su doloroso y lacerante pasado -y presente- al lado del padre de sus hijos, Antonio David Flores (45), y todo lo que aconteció a raíz de que en 2016 el excolaborador la alejara por siempre de sus vástagos, Rocío Flores (24) y David (22), según sus propias palabras. En este episodio 11, titulado Dejándonos la piel, la hija de Rocío Jurado, abordará las recientes imágenes de Antonio David en las que declaraba que su exmujer le había denunciado "por violencia de género" y había sido "absuelto".

Rocío Carrasco, entre otras cosas, apostilla, papel en mano, que los hechos no han sucedido así: "No, señor. Para que alguien sea absuelto, tiene que haber sido juzgado. A este señor no se le ha juzgado todavía, pero no es un caso cerrado". Carrasco no descarta la pena de prisión y opina acerca de los consejos que le han dado "muchos juristas" de España. Además, el programa recuerda una declaración jurada que hizo Antonio David en 2017, en la que se definía como insolvente porque llevaba dos años sin tener ingresos.

Rocío echa las cuentas e informa de todo lo que cobraba el ex guardia civil por asistir a programas como Enemigos Íntimos, Sálvame Deluxe o De buena ley durante esos años. La noche de este miércoles no ha sido como las demás, puesto que la protagonista de la serie ha entrado en directo, por videollamada, antes de la emisión del episodio. La otrora Rociíto ha ofrecido unas declaraciones horas antes de que su hijo David declare en el caso abierto por la denuncia que el colaborador interpuso contra la que fuera su mujer por el supuesto impago de la pensión. Este juicio se celebrará el 21 de mayo. Declarará, presumiblemente, como perjudicado por impago de pensiones.

Rocío Carrasco durante su intervención en directo este miércoles por la noche. Mediaset

"No pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano"

Otra trama más, como la calificó Rocío hace unas semanas. Este miércoles una nerviosa Rocío Carrasco ha entrado en directo para aclarar esta inminente declaración de su hijo David. "Mi hijo está citado porque el ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de David. Y como él tiene 18 años, el que tiene que declarar es él. El padre ya lo ha puesto en esa tesitura una vez más. En cuanto a su declaración, nos hemos enterado de que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que, de testificar, lo haría desde los juzgados de Málaga. No te puedo asegurar que esa declaración se produzca. De hacerse, será desde Málaga".

Y añade, sobre su última visita a los juzgados de Madrid: "El día 30 se me llamó para declarar y consideré que al haber unas irregularidades procesales -como que no se le da traslado a mi abogado-, ante eso, hemos ido presentando recursos. Todos esos recursos aún no han sido resueltos. A Su Señoría le dije que no iba a declarar de momento, que lo haré cuando esos baches estuvieran resueltos. Si no declaré en sede judicial, no lo voy a hacer antes en televisión".

Carrasco, emocionada en directo. Mediaset

Ante la insistencia desde plató, Carrasco despacha: "Si te contesto si he pagado la pensión que se me reclama, estaría declarando y no lo voy a hacer. Lo que sí te puedo decir es que esto va más allá de una cuantía económica. Se sabrá lo que hay detrás. Lo vivo con desesperanza, porque vuelve a suceder. Lo que ya he explicado en todas estas ediciones. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse contra su madre y pedir cárcel. Te diré que yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto termine".

A continuación se resumen los titulares más importantes del episodio Dejándonos la piel:

1. "Este ser cogía el teléfono y usaba esa llamada para decirme 'ya te he quitado a una, ahora te voy a quitar al otro'. Me amenaza, me insulta, 'eres una hija de puta, zorra'. Lo que hace públicamente, lo hace a través del teléfono. Sé lo que ha hecho conmigo y lo que ha hecho con mis hijos. Ha intentado volverme loca. No lo ha conseguido".

2. "Yo no lo denuncio por violencia de género. Yo lo denuncio por lesiones psicológicas, basándome en mi vida y en mi historia. Diciendo que todo lo acontecido ha tenido una repercusión en mí, una lesión. Y que ha sido esta persona quien la causa. Cuando yo presento esa denuncia, el 23 de diciembre de 2016, lo hago en los juzgados de Plaza de Castilla. No la presenté en los Juzgados de Violencia ni nada por el estilo. Plaza de Castilla considera que se inhibe y dice que el caso se lleva a los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Alcobendas. Es así porque esas lesiones me las ocasiona una persona que ha estado casada conmigo".

Rocío narrando el proceso en los juzgados. Mediaset

3. "Yo no lo denuncio, es el juzgado el que envía mi denuncia a Violencia de Género. A él no le llega la denuncia porque él no recoge las notificaciones del juzgado. Entonces, paralelamente a esto hay un procedimiento de insolvencia punible y alzamiento de bienes. La jueza se enteró de que tenía que ir a declarar, cuando terminó su declaración lo esperaron en la puerta. Le dijeron que tenían que darle una notificación, él dijo que se tomaba un café y que después volvería. Le dijeron que no, que tenía que subir. Ahí se le notifica que esa denuncia existe".

"Estado de ánimo distrófico con afectación emocional"

4. "Aportamos dentro del procedimiento todos los informes míos psiquiátricos desde el año 2011 hasta la fecha que se pone la denuncia. Aparte, presentamos un peritaje oficial y pedimos al Juzgado de Violencia que por favor, independientemente de lo que aportamos nosotros, queremos que sea la Unidad de Valoración de Violencia de Género los que me estudien. Que ellos emitan un veredicto sobre mi estado. Esa prueba la pido yo y esa prueba la debería de haber pedido él. Si tú me denuncias por esas lesiones, lo más normal es que tú como denunciado quieras que los psiquiatras del Juzgado lo valoren y no solo los de parte".

5. "Él no lo pide, soy yo la que me adelanto. Se me estudia desde el Juzgado. Son las imágenes donde luego mucha gente se ha reído y ha dicho que tenía mala cara y que me quito las gafas para que se me viera. En la entrevista, durante cinco horas, le cuento a personas totalmente desconocidas para mí lo que había sido mi vida. Esos informes se le pasan a la jueza instructora".

El informe sobre las lesiones psicológicas de Carrasco. Mediaset

6. "Este informe está emitido por un médico forense, por una psicóloga y una trabajadora social. La conclusión de estos profesionales del juzgado es: 'Describe un estado de ánimo distrófico con afectación emocional, resonancia emocional congruente ante las situaciones que refiere haber referido de acoso y manipulación de su imagen pública por parte del padre de sus hijos. Siendo menospreciada y humillada en sus valores maternales", 'Describe un patrón de síntomas ansiosos-depresivos que pueden conectarse clínicamente con los hechos denunciados'".

7. "Ya solo con esa última frase de 'pueden conectarse' era para haberlo mandado a juicio directamente. 'La informada presenta un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo y crisis de angustia (...) Que se manifiestan ante la grave conflictividad familiar, la pérdida de los hijos'. 'Circunstancias de vulnerabilidad que motivan la existencia de lesiones sociales en su dimensión personal, familiar y social'. ¿Lo queremos más claro?".

Rocío Carrasco hablando de la jueza que valora sus informes. Mediaset

8. "Con esto no pasa nada, una vez más no pasa nada. El procedimiento de instrucción concluye con la jueza diciendo que existen indicios de criminalidad y dicta el auto para que se celebre un juicio. Estos informes ella no los nombra en ese auto. No hace referencia ninguna. Dictaba que ve esos indicios por una serie de cosas que, bajo mi punto de vista, son muy endebles jurídicamente hablando. Había motivaciones más duras y serias de las que ahí se ponen".

9. "Ese auto es recurrido por la otra parte. Se recurre en reforma. Quiere decir que está recurriendo ante el mismo juez que lo ha dictado. Le vuelven a decir lo mismo y ya es susceptible de apelación. Se recurre a una instancia mayor, la Audiencia Provincial. Y ahí se determina sobreseer el caso de forma provisional. Si a partir de ahí ocurriesen hechos nuevos, que tuviesen que ver con la causa, se podría reabrir. Nosotros recurrimos al Supremo por una cuestión de forma, que no de fondo".

"Él dice que mi intento autolítico me lo inventé"

10. "El Supremo nos dice que como lo que se relata en la denuncia son hechos que no tienen visos de terminar que siempre tenemos la reapertura. Intenté reabrirlo cuando me pasó lo que me pasó. (Su intento autolítico) Me dijeron que no. Ellos narran -él y su equipo-, así en plan compadre para que se entienda, que lo del 5 de agosto yo me lo he inventado. Lo decidí contar porque esta persona ya intentó vender los informes de ese 5 de agosto. Le llegó una copia y lo cuento por eso. Por una vez, soy yo la que está contando mi vida".

Rocío hablando de sus lesiones hace unos años. Mediaset

11. "No se reabre, no entra mucho en cabeza humana con estos informes que he leído. No sé qué más tiene que pasar. Siempre he dicho una cosa. Cuando existe un daño psicológico a otra persona es muy difícil de demostrar, esas cosas suelen ocurrir a puerta cerrada. Es complicado para los jueces, lo comprendo. Pero en mi caso, las lesiones del daño emocional no se me han hecho de una forma que no me ha visto nadie: se me ha hecho públicamente durante 20 años. Aquí el juez solo tiene que tirar de televisión y de prensa".

12. "En 2016 llegó a nuestra vida Javier Vasallo, nuestro abogado. Javier es un ser extraordinario. Se metió contra viento y marea. Lo que muchos juristas de este país me habían dicho -'Rocío, tienes toda la razón, pero nunca antes había sucedido, no existe un precedente'-, Javier sí se metió hasta las cejas. Todavía no es un caso cerrado. Todavía quedan cuestiones que dictaminarse, instancias a las que recurrir. No creo en la ley de libre albedrío. Quiero creer que estamos en un Estado de Derecho. Estoy convencida de que se hará justicia. Que se me dará la oportunidad de que se dirima en un juicio. No hablo de una sentencia, solo pido que se dirima".

13. "A este ser se le ha llenado la boca de decir que ha sido absuelto. No, señor. Para que uno sea absuelto tiene que ser primero juzgado. A este señor no se le ha juzgado. Está sobreseído provisionalmente. Acudí al Instituto de la Mujer, planteé mi caso y di toda la documentación. Fue otro trance más. He ido reviviendo esos 20 años de pánico una y otra vez. No obtuve una respuesta. Hablé con la máxima responsable. En conversación privada con ella, cuando le plasmo mi historia, sí dice que hay rasgos de una mujer maltratada. Salí, en cierta forma, con un hilo de esperanza. Pero no fue así".

"No me creen porque solo han tenido una versión"

Otro ejemplo de lo que denunció Rocío Carrasco hace unos años.

14. "No creo que no me crean por ser solo Rociíto. Es que siempre han tenido una única versión, la que ha interesado en ese momento y que es una parte de responsabilidad mía. Pero es una parte de responsabilidad por proteger y no querer entrar en eso porque tengo a dos niños pequeños. Otra cosa es que las personas que trabajan en los medios de comunicación no se hayan informado. Todos los documentos que yo he mostrado se pueden conseguir. A mi abogado no lo ha llamado nadie".

15. "Una actitud querulante es colapsar los juzgados con demandas. Si se me acusa de poner demandas, no tengo ningún problema: sí las he puesto y sí las seguiré poniendo. Es la única vía que tengo para defenderme. Él dice que lo tengo arruinado por costas. Todas las demandas por cuestión de familia me las ha planteado él a mí. En esas cuestiones nunca ha ganado. Gano la separación, gano la nulidad eclesiástica, gano la modificación de medidas, la demanda para sustituir el consentimiento de la madre. Todo eso lo pierde él".

Rocío hablando de todos los programas en los que Antonio David ha ganado dinero a su costa. Mediaset

16. "Hasta 2005 no actúo en contra de él judicialmente por honor e intimidad. Yo lo demando con una demanda gorda, como la llamo yo, porque, aparte de tener cuatro o cinco programas de Salsa Rosa y Dolce Vita, hago una recopilación de otros años que ya estaban prescritos, pero quería que el juzgado tuviera conocimiento. Esa demanda la gano en Primera Instancia. Esas cintas no se admiten como prueba, pero sí se admite la transcripción de todos esos programas. Se escucha a él diciendo que yo era infiel y el juez lo condena con 6.000 euros por daño moral".

17. "Lo recurre a la Audiencia y lo pierdo yo. El Supremo me lo echa para atrás argumentando que la palabra infidelidad está en desuso como insulto. En ese proceso, que dura cinco años, se me sigue insultando y humillando. Al final, al tío este le sale rentable. Si le hubiera salido condena, le hubiese sido rentable con los 250 programas más que se habría hecho. Mientras las indemnizaciones compensen, se seguirá haciendo el daño".

18. "Hay un programa, El Ventilador, donde acude este señor y se habla de todo. De maltrato a menores, de auténticas barbaridades. No me preguntes por qué, pero esa demanda la pierdo. Hay un Dolce Vita, que también pierdo. Luego hay un A 3 bandas y un A tu lado, que gano".

"Ha ganado dinero a costa de acabar con mi vida"

19. "La reclamación dineraria por la manutención de mi hijo David la hago solo de cinco años hacia atrás. Yo pongo esa reclamación judicial y a raíz de ese procedimiento el juez decreta que ese dinero se debe y debe ser embargado. El juez empieza a dictaminar oficios a productoras, revistas, cadenas... para que le digan lo que cobra para poder embargárselo. Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser ha querido ganar dinero a costa de acabar con mi vida. Lo ha hecho y casi lo consigue".

Rocío Carrasco con la documentación en la mano. Mediaset

20. "Se han localizado los siguientes contratos. Para Abierto al anochecer se abona la cantidad de 36.000 euros brutos. Para ¿Dónde estás, corazón?, 28.800 euros. También para ese programa, 42.000 euros. Contrato de octubre de 2008, 28.800 euros. Para otra intervención, 40.000 euros. Contrato de septiembre de 2008, 24.000 euros. Para ocho intervenciones más en ¿Dónde estás, corazón?, 1.800 euros por cada una de ellas. Julio de 2011, 2.400 euros a la sociedad de su mujer. La sociedad de su mujer cobra la nada desdeñable cantidad de 133.080.00 euros. Nos damos cuenta de que la mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades de las que él ni pertenecía".

21. "Al mismo tiempo, él se declara insolvente. Diciendo que carece de bienes y pidiendo justicia gratuita. Claro, no se pueden trabar embargos porque las sociedades no son de él. Decidimos ponerle esa querella por delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. De esa querella lo que puedo destacar -y que me parece cobarde y deleznable-, es que cuando va a declarar por imputado, habían salido dos portadas que él justifica diciendo que lo cogen en Málaga. Lo pillan en una actitud comprometida. Que el fotógrafo le dice que o se publican esas fotografías o se hacen a cambio varios reportajes. En una de esas portadas, ese buen padre narra toda la enfermedad de mi hijo desde que nace hasta el día de esa entrevista".

"Sí, podría ir a la cárcel"

22. "Es tan cobarde que para que no salgan unas fotografías suyas pone a su hijo ahí y no tiene piedad ninguna. A mí me tienen que matar y pisarme la cabeza y no levantarme del suelo para hacer eso. Del parón de trabajo que él alega en ese procedimiento, supuestamente desde 2011 a 2013, todavía no he encontrado esos dos años y medio. No me salen las cuentas. Estuvo solo meses sin trabajar, y eso es suficiente para declararse insolvente y no pagar la manutención de sus hijos salvo en tres meses".

23. "El colegio de los niños lo empecé a pagar yo durante muchos años hasta que un día lo dejé de hacer porque vi que no me llegaba ni la pensión ni la mitad de los gastos que se acordaron. Dije 'lo vamos a hacer de tal forma que un año lo vas a pagar tú y otro yo'. Lo que él habla de que la hormona de crecimiento para David de 1.000 euros la pagó él el último año no es verdad. Yo iba cada 15 días a la clínica La Luz. Y no eran 1.000 euros, eran 800 ó 900 euros. Este ser me debe mucho dinero. Una cosa es lo que yo le reclame judicialmente, y otra es el dinero que me deba. Lo que le puedo reclamar es alrededor de 70 u 80.000 euros. Yo nunca he pedido cárcel, no es verdad. Pero sí, podría ir a la cárcel".

