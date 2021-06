El entretenido plan de Mila Ximénez tras recibir la segunda dosis de la vacuna de la Covid

Mila Ximénez (69 años) continúa infatigable su lucha contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace casi un año. Con el apoyo de su familia y sus amigos más cercanos, la colaboradora está centrada en su recuperación y todavía no sabe cuándo regresará a Sálvame, pero parece que cada vez el momento está más cerca.

Y es que, visiblemente recuperada y con algo más de peso que en su última aparición pública con motivo de su 69 cumpleaños, Mila ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra la covid en un centro médico cercano a su domicilio.

Acompañada por su hermana Concha, su cuñado y su estilista de confianza - con el que la hemos visto en numerosas ocasiones en los últimos tiempos - la colaboradora 'celebró' que ya está inmunizada frente al coronavirus disfrutando de una jornada de compras en una conocida tienda, de donde salió con numerosas bolsas.

Mila, junto al estilista Pablo Mallavia. Gtres

Con un parche en el ojo que le vimos por primera vez hace dos semanas, Mila dio un tranquilo paseo por el centro de la capital del brazo de una de sus hermanas, que se han convertido en sus grandes apoyos en estos complicados momentos en los que continúa su batalla contra el cáncer. Con el pelo suelto y unas gafas de sol estilo mariposa, la colaboradora apostó por la comodidad con leggins blancos, zapatillas deportivas y un favorecedor abrigo de estampado geométrico que le hemos visto en sus últimas apariciones.

Mila se encuentra centrada en su lucha contra la enfermedad y pocas son las apariciones públicas de la periodista, más allá de las pertinentes visitas al hospital. Para acudir a estas citas cuenta con el apoyo de amigos inseparables como el estilista Pablo Mallavia o la colaboradora Televisiva Belén Rodríguez (55).

La periodista junto a Belén Rodríguez y Pablo Mallavia. Gtres

El pasado 23 de mayo, la que fuera mujer de Manolo Santana (83) soplaba 69 velas. Un cumpleaños muy emotivo, debido a la enfermedad por la que está atravesando. No hubo ocasión para grandes fiestas pero Mila no se olvidó de toda la gente que la quiere y le manda sus energías a través de las redes sociales. A través esta misma plataforma, la colaboradora de Sálvame quiso mandar un mensaje de cariño a sus fans: “No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero”, escribía junto a una foto en la que se veían los numerosos ramos de flores que había recibido por tan señalada fecha.

