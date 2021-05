Mila Ximénez rompe su silencio tras 50 días de ausencia: su inesperado mensaje en las redes

El pasado 9 de marzo Mila Ximénez (68 años) aparecía por última vez en televisión. Entonces compartía con sus compañeros de Sálvame en medio de debates riñas y risas -los ingredientes principales del exitoso formato de Telecinco-. Un día después lo hacía en sus redes sociales, en las que se mantuvo en silencio hasta este viernes, cuando, de forma inesperada, quiso enviar un bonito mensaje a una de sus amigas.

"Felicidades compañera. No pueden estar más ricos", escribió la televisiva junto a una la imagen de una noticia que desvela el éxito de 'Los sabores de la Esteban', el nuevo proyecto gastronómico de Belén Esteban (47), quien no ha dudado en comentar la publicación de Mila. "Gracias, amiga. Te quiero", ha escrito la colaboradora de Sálvame junto a la publicación que han aprovechado los seguidores de la periodista para enviarle mensajes de ánimo, mientras sigue con su lucha contra el cáncer.

Manolo Ximénez de Cisneros, hermano mayor de Mila y uno de sus mayores apoyos en esta batalla, aseguró a JALEOS que su hermana se encuentra "mejorando, mejorando poquito a poquito". Sin embargo, también quiso dejar claro que "la recuperación es lenta" y que "el tratamiento va a ser largo y todavía tardará un tiempo". Aun así, celebró que todo estuviera evolucionando de forma positiva. "Es lo único que cuenta en este momento", añadía en conversaciones con este periódico.

La familia Ximénez de Cisneros ha demostrado su unión en estos instantes en los que Mila más los necesita. Ahora, en su casa de Madrid, la periodista sevillana se encuentra protegida y acompañada por una de sus dos hermanas, Encarna. En los próximos días será Manolo quien viaje desde Sevilla, donde vive, para estar junto a Mila en la capital e ir con ella a la Clínica La Luz para seguir con el tratamiento.

"Nosotros nos vamos turnando y así todos podemos estar con ella, a su lado y para lo que nos necesite", expresó Manolo a este periódico, agradeciendo el interés de la prensa. En esa rueda de intercambios familiares también entra su única hija, Alba Santana (37), que reside con su marido y sus dos hijos, Alexander (14) y Victoria (8), en los Países Bajos.

Mila Ximénez cuenta con el apoyo de su hija Alba y sus compañeros. Gtres

Su dura batalla

Fue a mediados de julio de 2020 cuando Mila Ximénez anunció que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Lo hacía con una llamada a Sálvame, explicando que se iba a retirar durante unas semanas para concienciarse del largo camino que tenía por delante y comenzar con el tratamiento. "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tenía muchos dolores en el programa de La última cena", comenzaba diciendo.

Minutos después, la televisiva continuaba explicando cómo comenzó todo: "Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la Clínica La Luz".

A finales de agosto, Mila reaparecía en Sábado Deluxe para detallar cómo había sido esa primera parte de su cara a cara con la enfermedad. También para agradecer a sus compañeros el cariño y lo pendientes que han estado de ella en todo momento.

Mila Ximénez, el pasado mes de diciembre, durante una visita al hospital. Gtres

Un par de meses más tarde, en el mismo escenario, Ximénez explicaba que tenía metástasis en el hígado "y en más partes", aunque advertía que iban a intentar dormirlo. "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar", contaba en su día, lanzando a la vez un mensaje de esperanza. "He pasado baches emocionales mucho más jodidos, y esto me va a servir para algo", decía Mila, quien a comienzos de marzo regresaba a Sálvame con un desgarrador testimonio con el que aclaraba su situación actual y las decisiones que podría tomar en un futuro cercano.

A estas declaraciones le han sucedido varias visitas al hospital, en las que ha estado acompañada por su entorno más cercano, para seguir con su dura batalla. Pese a que están siendo momentos muy difíciles, Mila sigue demostrando que es una mujer fuerte y que está dispuesta a recuperarse. De momento se desconoce cuándo podría regresar a los platós. Mientras tanto, ha retomado su actividad en las redes sociales.

