Mila Ximénez, ingresada en el hospital

Mila Ximénez (68 años) está viviendo uno de sus momentos más complicados de salud. La colaboradora de Sálvame, que lleva varias semanas sin aparecer en el programa, se encuentra ingresada en el hospital La Luz desde el pasado lunes por decisión del equipo médico que lleva el caso de su cáncer de pulmón, con el que está batallando desde hace un año.

Según ha desvelado la revista Semana, la televisiva asistió al centro de salud acompañada por su hermana Concha y su cuñado. Desde entonces no se han separado de ella en ningún momento, ya que su hija Alba, quien estuvo en Madrid hace unos días, tuvo que regresar a Holanda, donde reside con su familia, para cumplir con sus compromisos profesionales.

Además del apoyo de su familia, Mila Ximénez está recibiendo el cariño de sus amigos, quienes han estado pendiente de ella en todo momento. Una de ellas ha sido Belén Esteban, quien le ha dedicado una publicación a su compañera a través de sus stories de Instagram. Sin embargo, no se ha hecho eco de su ingreso hospitalario. Carmen Borrego, también compartió hace unos días una imagen al lado de la presentadora, acompañada de las siguietes palabras: "Cuídate mucho y tienes que se muy fuerte, te mando toda mi energía".

De acuerdo con la publicación, este ingreso servirá para realizarle algunas prubas a Mila que, en un principio, estaban previstas para después de Semana Santa. Sin embargo, el pasado domingo su equipo médico decidió cambiar los planes y adelantar algunos estudios que les permita controlar su evolución.

La televisiva ha ingresado en el hospital pocas semanas después que anunciara en Sálvame, que se encontraba a la espera de unos resultados que serían determinantes para seguir o no con su procedimiento médico. "La semana que viene me hacen una nueva prueba porque se ha complicado una de las zonas. Me hacen un TAC y tomaré la decisión de seguir o no con el tratamiento", contaba el pasado 2 de marzo en la pantalla de Telecinco. Entonces, Mila desvelaba que había permanecido en cama durante un mes y que, pese a su fortaleza, se encontraba aterrada."Yo me he asustado. No tengo cuerpo. Tengo mucha fuerza, pero ya cada vez me cuesta más sacarla y cada vez me cuesta más levantarme", decía.

Durante su emotiva intervención, también insistía en lo mucho que ha cambiado su rutina desde que le diagnosticaron el cáncer. "Me ha pillado cansada. Yo soy una persona que me gusta vivir con calidad. A mí me dicen que esto tiene una duración de tiempo y yo me organizo",expresaba."No disfruto de la vida social. El domingo fui a comer y me dieron arcadas. Pensé como vomite aquí me muero. La comida y la bebida ya no me saben igual", contaba la sevillana antes de explicar que se estaba sometiendo a un "durísimo" tratamiento para evitar la caída del pelo que le causaba una gran debilidad. "Me han cambiado la quimio y no me puedo peinar. Tengo que hacerlo todo con las manos para que no se me caiga", decía.

