Mila Ximénez continúa su lucha contra el cáncer apoyada en sus amigos: así fue su cita más especial

Las últimas veces que las cámaras habían captado a Mila Ximénez (68 años) había sido en sus visitas hospitalarias. La colaboradora de Sálvame, alejada de la televisión desde hace dos meses para centrarse en su lucha contra el cáncer de pulmón que padece, tan solo salía de su domicilio, en compañía de sus familiares, para acudir a realizarse pruebas o someterse al tratamiento que ha comenzado recientemente para plantarle cara a la enfermedad. Este jueves, 6 de mayo, era vista abandonando su casa para dar un paseo con dos amigos. Una de ellas, su compañera de programa Belén Rodríguez (55), muy pendiente de ella durante todo el camino que recorrieron juntas a pie.

A pesar de que tenía ciertas dificultades para caminar, precisando apoyarse tanto en Belén como en el hombre que les acompañó durante una tarde relajada y de confidencias, lo cierto es que Mila se mostró tranquila y contenta por contar con las fuerzas necesarias para salir de su encierro. Porque lo cierto es que, desde la última vez que pisó un plató de televisión, el pasado 9 de marzo, se ha sabido muy poco de ella.

Mila ayudada para caminar durante ese paseo por las calles de Madrid. Gtres.

El 1 de mayo realizaba su primera publicación en mes y medio en su cuenta de Instagram. Mila ofrecía a su casi medio millón de followers un escueto mensaje en el que felicitaba a su compañera Belén Esteban (47) por el éxito cosechado con su empresa de productos gastronómicos. Un halo de esperanza para quienes estaban preocupados por su desaparición de la escena pública y de las redes sociales después de haber asegurado que tenía que tomar decisiones muy duras sobre si continuar o no con el tratamiento.

Casi a la vez que la publicación de ese mensaje, apenas un par de días antes, JALEOS hablaba con su hermano Manolo. Este explicaba que Ximénez se encontraba "mejorando, mejorando poquito a poquito. Gracias a Dios, todo va hacia adelante. La recuperación es lenta, el tratamiento va a ser largo y todavía tardará un tiempo. Pero bueno, todo va evolucionando bien y es lo único que cuenta en este momento". Unas palabras, las de su buena marcha, que quedan respaldadas, ahora, con esa salida de casa con amigos para tomar algo de aire fresco y tranquilizar a todo ese público que le guarda cariño.

Su última intervención ante las cámaras

Lo cierto es que ese mencionado 9 de marzo, ante la audiencia de Sálvame, Mila pronunció un discurso muy duro. "He estado en la cama casi un mes, sin poder moverme. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada, a mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida", manifestaba rotunda.

Mila Ximénez en el plató de 'Sálvame' el último día que acudió a trabajar. Gtres.

"Quiero normalizar la situación. Cuando me tenga que ir, me iré tranquila. Es una reflexión que me estoy haciendo todos los días. Yo quiero morir bien. No tengo miedo. Si se acaba esto es una tranquilidad para mí. Me da más miedo despertarme y decir: '¿Qué me pasa hoy?' Si esto me dura dos años, me muero a los 70 y es una edad muy elegante para morir", añadía en es descorazonador discurso frente a las cámaras en el que, además, lamentaba no poder disfrutar de la vida social cuando el ánimo le permitía salir de casa.

