Fran Rivera, encargado de representar a los Ordóñez en un emotivo homenaje en Jerez: todos los detalles

Fran Rivera (47 años) es un hombre tremendamente familiar. Eso es algo que no se puede poner en duda. Por eso, no sorprende que vaya a ser él quien se encargue de recibir una distinción, en reconocimiento a toda la saga de los Ordóñez, el próximo miércoles, 12 de mayo. Así lo ha podido saber JALEOS a través de una fuente muy bien informada que ofrece detalles de ese acto que se celebrará cumpliendo con las medidas pertinentes para que se realice en un marco seguro para evitar contagios Covid. Un evento en el que él, que siempre ha demostrado adoración por su madre, Carmina Ordóñez, fallecida el 23 de julio de 2004, sentirá una tremenda emoción al rendirse tributo al apellido que esta le dio.

Tal y como se explica a este periódico, la ceremonia tendrá lugar en el centro comercial Área Sur, en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, a las 18.30 horas. Se realizará en el marco de lo que debería ser la Feria del Caballo, suspendida por la pandemia -y que ha sido sustituida por el Festival de Jerez, donde los eventos musicales tratarán de amortiguar las pérdidas en el sector de la hostelería y que celebra su 25ª edición entre el 6 y el 22 de mayo-.

Un acto que se celebra cada año para reconocer a personalidades y artistas que tengan una fuerte ligazón con la localidad gaditana. Entre ellos, este 2021, se rendirá tributo también a los ganaderos y rejoneadores Fermín Bohórquez -fallecido en 2016- y Álvaro Domecq -también muerto, en 2005-, la cantaora gitana La Macanita (51) o el guitarrista Paco Cepero (79) -uno de los rostros habituales en el círculo de Camarón de la Isla-.

Fran junto a su mujer, Lourdes Montes, en una imagen de archivo. Gtres.

Fran no ira solo. A su lado, su mujer, Lourdes Montes (37). Esta, que ha conseguido lo que pocos imaginaban que sucediera, tal y como desliza la fuente de este periódico, "que Francisco siente la cabeza", no acudirá a la localidad gaditana como mera acompañante. Ese mismo día y en el mismo marco, se celebrará una mesa redonda con diseñadores del mundo de la moda flamenca. Un ámbito muy tocado también por las circustancias en las que se vive desde hace más de un año al verse suspendidas las ferias -como esta de Jerez, que está ofreciendo una versión muy descafeinada, con actos simbólicos para no perder la esencia de estas fiestas- y eventos que suponían su medio de subsistencia. Cristo Báñez (29), Pilar Vera, Aurora Gaviño y Raquel Revuelta (53) serán sus acompañantes en una cita en la que analizar hacia dónde va este sector dentro de la industria textil y hacer balance de la situación en la que se encuentran por culpa de la pandemia.

Muy unido al mundo del caballo y a Jerez de la Frontera, Francisco es un representante de excepción para recoger este homenaje. Hace dos meses escasos y tal y como informó JALEOS, adquirió una finca a las afueras de Sevilla, de nueve hectáreas, para poder meter caballos. Porque, además, entre sus aficiones en el tiempo de ocio que le deja la ajetreada agenda laboral que posee, está la de dar paseos a lomos de estos animales en compañía de su familia.

Fran Rivera montando a caballo en una imagen de junio de 2020. Gtres.

Además, el diestro se vistió de luces en la última Feria de Jerez celebrada en condiciones de normalidad, la de 2019. El mayor de los hermanos Rivera lo hizo a pesar de que, días atrás, había recibido una cogida durante un festival benéfico celebrado en Granada. Una muestra del respeto y la fidelidad a una tierra que, ahora, quieren reconocer a la familia Ordóñez, representada por él mismo, lo que les han dado con su arte.

Fran Rivera vestido de luces en la Feria de Jerez de 2019, en la corrida del 18 de mayo.

