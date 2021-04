Manolo Santana reaparece con problemas para caminar: preocupación por su estado de salud

Además de Rafa Nadal (34 años) por su triunfo en la final, el torneo Conde de Godó -rebautizado como Barcelona Open Banc Sabadell- ha tenido este fin de semana otro protagonista en el marco de esta competición de tenis celebrada en la capital catalana desde 1953. Manolo Santana (82) ha recibido un homenaje por parte de la organización y el exdeportista no dudó en desplazarse hasta allí en compañía de su pareja, Claudia Rodríguez (63).

Más allá del reconocimiento a su trayectoria como tenista, lo que se ha convertido en noticia es su dificultad a la hora de caminar. Manolo reaparecía justo antes de la semifinal que enfrentó a Rafa y a Pablo Carreño (29) para que se le hiciera entrega de un trofeo conmemorativo por sus victorias en la tierra batida barcelonesa y las imágenes de este han disparado, de nuevo, las alarmas sobre su estado de salud. Sobre todo, plantea las dudas sobre si los últimos desmentidos desde el Madrid Mutua Open sobre un empeoramiento en su salud son reales.

Santana apoyado en su mujer en una foto del pasado mes de marzo. Gtres.

Fue a principios del pasado mes de enero cuando un trabajador de su club de tenis explicaba que Santana estaba en una mala situación médica y que, incluso, era incapaz de articular palabra: "Hay que estar dándole de comer, no puede casi ni hablar". Ahora, con estas nuevas imágenes en Barcelona en las que su movilidad queda de manifiesto que está bastante mermada, los rumores sobre la salud de Manolo vuelven a estar de actualidad mientras desde su entorno cierran filas y guardan silencio.

Hace apenas un par de semanas, se podía ver a la leyenda del tenis español al lado de Björn Borg (64), uno de los grandes nombres de este deporte de todos los tiempos. Fue en el marco del Andalucía Open y ya se pudo observar cómo Santana ha experimentado un deterioro físico notable. Algo que se reconfirmaba en sus imágenes en las gradas del torneo. Las imágenes dan muestra de que no atraviesa su mejor momento y que el tiempo está haciendo mella, al menos, en su imagen.

La salud de Manolo parece irse mermando en un momento delicado también para su exmujer, Mila Ximénez (68). La colaboradora se enfrenta a un cáncer de pulmón que ha provocado que se aparte no solo de su puesto de trabajo, sino también de la vida pública. Desde el pasado 10 de marzo acudió por última vez al plató de Sálvame y compartió un par de instantáneas en su cuenta de Instagram, no hay más imágenes de ella salvo las que se han tomado a las puertas del hospital donde está recibiendo tratamiento.

Mila en el plató de 'Sálvame' el 10 de marzo, la última vez que acudió.

Mila, a principios de año y desde ese puesto de trabajo que no ocupa desde hace mes y medio, realizó unas duras declaraciones contra Santana, padre de su hija Alba (37). "Me estremece pensar que está en una mala situación pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tiempo tener esta vida, esta relación, separarse de la gente que le quiere. Como tenista ha sido el mejor, como persona para mí ha sido y es abominable. Ha sido la peor persona con la que he tenido trato en mi vida", manifestaba ante la audiencia de Telecinco.

Aunque las palabras más duras las pronunció más tarde y con absoluta rotundidad: "El día que Manolo falte no va a ser para mí ninguna pena. Espero que se muera antes que yo, porque es tan cabrón que todavía me voy yo antes, pero espero que sea él".

[Más información: Manolo Santana celebra su 80 cumpleaños con su mujer Claudia y sin sus hijos]