Mila Ximénez ataca sin piedad a su exmarido, Manolo Santana: "Espero que se muera antes que yo"

Manolo Santana (82 años) podría estar atravesando por un delicado estado de salud, según ha desvelado Sálvame este martes. El programa ha recibido un testimonio de un empleado del club de tenis que el exmarido de Mila Ximénez (68) posee en Marbella y sus palabras sobre el extenista son, cuanto menos, preocupantes.

Y es que, según ha desvelado esta fuente -que no ha querido dar la cara públicamente- "da pena" ver a Manolo, que está en una situación "lamentable". Según relata este testigo, el exdeportista "apenas puede hablar ni andar" y "hay que estar dándole de comer". Quien dirige el club es el hijo de Claudia, tercera mujer de Santana, a la que define como "muy mala". "Tiene un carácter muy fuerte y está chillando todo el día. Se piensa que los trabajadores somos sus esclavos y nos trata muy mal", ha asegurado.

Un trabajador del club de tenis de Santana asegura que su estado de salud es lamentable. Mediaset

El empleado ha revelado que "a Manolo solo lo sientan al sol para que mire las pistas y vaya recibiendo a todo el que va al club". Unas palabras que alertan sobre el estado de salud del extenista, de 82 años, del que mucho se ha especulado tras sus últimas apariciones públicas, en las que se le vio con dificultades para hablar y evidentes problemas de movilidad.

Mila Ximénez, que estuvo tres años casada con Santana y de cuya relación nació su hija Alba (36), no se ha sorprendido por esta alarmante información y, lejos de conmoverse por los problemas de salud de su exmarido, se ha mostrado más dura que nunca con él. "Como tenista ha sido el mejor, pero como persona ha sido y es abominable. Es la peor persona que me he encontrado en mi vida", ha confesado muy seria.

"Me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tener esta vida, esta relación, y separarse de la gente que le quiere", ha señalado la colaboradora, antes de afirmar que "esos hijos a los que ha dejado aparcados están protegidos y cuidados por Alba y por mí".

Poco después, Mila sorprendía al aseverar que "las enfermedades del señor Santana me importan dos mierdas como todo este plató". Y prosigue: "el día que Manolo falte no va a ser para mí ninguna pena. Espero que se muera antes que yo, porque es tan cabrón que todavía me voy yo antes, pero espero que sea él".

Mila Ximénez ha asegurado que no le importa nada el estado de su exmarido. Mediaset

"Yo tengo relación con los cuatro hijos de Santana, son mi familia. Hablo con los hermanos de Alba casi a diario. Quien se ha ido de la familia ha sido él", ha concluido más dura y sincera que nunca contra su exmarido.

Ante estas palabras, y las informaciones sobre su preocupante estado de salud, Manolo Santana no tardaba en reaccionar y el Mutua Madrid Open, torneo de tenis del que es embajador y presidente honorífico, ha enviado un comunicado desmintiendo la información dada por Sálvame: "Nuestro presidente honorífico no ha experimentado ningún cambio en su estado de salud. Desde la dirección del Mutua Madrid Open se mantiene una constante comunicación con Manolo Santana sobre varios temas relacionados con el torneo, siendo la última de ellas esta misma tarde. Manolo Santana sigue desempañando activamente su trabajo como presidente honorífico del Mutua Madrid Open, siendo el mejor embajador posible y ayudando a que el torneo siga creciendo año tras año", rezaba el comunicado.

[Más información: Las lágrimas de Mila Ximénez en 'La última cena' al recibir un mensaje muy especial]