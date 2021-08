Concha Velasco, sobre sus problemas económicos: "Por la pandemia he tenido que vender cosas de casa"

"La cultura es lo que nos hace salir adelante", según ha considerado este miércoles Concha Velasco (81 años) en la presentación de la obra La habitación de María, que representará en el Teatro Arriaga, de Bilbao desde el jueves 19 y hasta el próximo 22 de agosto.

Con dicha obra, escrita por Manuel Martínez Velasco (44) y dirigida por José Carlos Plaza, la actriz vallisoletana vuelve a los escenarios, con un personaje del que asegura: "No tiene nada que ver conmigo, ni tengo agorafobia ni los problemas que tiene Isabel Chacón".

Aunque confiesa que al igual que Isabel Chacón -el personaje de la obra al que representa de manera magistral-, ella también quiere vivir de la lectura: "La cultura salva a Isabel Chacón, como nos salva a todos" -añade-; "es lo que nos hace salir adelante".

Concha Velasco ha presentado su nueva obra de teatro.

El nombre del personaje al que da vida, Isabel, es porque le gustan los nombres que terminan en "l", y el apellido también tiene su historia: "Mi madre, cuando vivíamos en Marruecos, escribía libros y los firmaba como María Emilia Chacón, por eso el apellido del personaje", ha desvelado.

En la obra, un monólogo, la actriz encarna a una exitosa escritora agorafóbica que se enfrenta a la decisión más importante de su vida, en la que se muestran los miedos, fantasmas y traumas que le han llevado a la encrucijada en la que se encuentra.

"Al público no se le pueden contar tristezas, aunque la obra sea dramática; hay que conquistar a la gente para que venga al teatro", asegura la actriz. Concha Velasco ha confesado también lo que haría si le tocase la lotería: "Si me tocase la lotería, invitaría a la gente a venir al teatro".

"He vivido muy mal la pandemia. Soy una persona que está acostumbrada a besar y abrazar a la gente y a dormir con mi nieto, y la soledad la he llevado mal", ha lamentado la actriz, a lo que ha añadido que se ha visto también con problemas económicos. "Al no poder hacer rodajes, no hay dinero, y he tenido que vender cosas de casa", ha exclamado Concha.

Ha desvelado además que casi no puede viajar a Bilbao porque ha tenido que ser operada de una peritonitis que le invadió la pleura. "Eso me dejó unas secuelas y yo le decía al médico: ¡pero a Bilbao voy como sea!".

Su gran confesión

Concha Velasco en 'Sábado Deluxe' junto a una imagen con su hijo Manuel y el padre de su hijo. Mediaset

En la noche del 13 de marzo, la gran dama de la escena concedía la entrevista definitiva en el programa Sábado Deluxe. Abierta en canal, sincera como nunca antes, Concha Velasco desvelaba un secreto que había guardado bajo siete llaves durante 44 años: quién era realmente el padre biológico de su primer hijo, Manuel Martínez Velasco.

"A la vez que es una noticia, es una noticia triste, porque el último día que yo estaba en el teatro, el 24 de enero, falleció el padre biológico de mi hijo Manuel. El padre biológico de Manuel era Fernando Arribas, el gran operador cinematográfico", expresó Concha Velasco ante el asombro de Jorge Javier Vázquez (51), que la entrevistaba aquella noche.

La actriz aprovechó la ocasión para dedicar unas hermosas palabras a aquel hombre que tanto amó y que le había entregado a lo más importante de su vida hasta ese momento, a su hijo, Manuel, quien ahora es su mano derecha en el teatro y en la vida. "Yo estaba tan enamorada de Fernando... Él estaba casado en ese momento. Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36... y yo estaba tan locamente enamorada que le dije 'vamos a casarnos' y me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado. Me sentó tan mal...", relató Velasco.

