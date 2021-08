Esther Doña se pronuncia sobre su relación sentimental con el juez Santiago Pedraz

Esther Doña (42 años) y Santiago Pedraz (63) están enamorados y, dispuestos a exprimir su historia al máximo y lo han querido dejar claro ante el mundo. La exmodelo y el juez están viviendo uno de los veranos más especiales de su vida. Hace unos días era la empresaria la que, a través de sus redes sociales, confirmaba su relación con el atractivo juez compartiendo un vídeo juntos durante sus vacaciones en la costa levantina.

Precisamente, de regreso de estas, en Madrid, tras su romántico viaje al lado de Santiago Pedraz, una radiante Esther Doña ha confesado este miércoles cómo está siendo su verano más romántico al lado del magistrado: "Muy bien", expone tímida pero sin poder ocultar su felicidad ante los medios.

"Siempre avanzando", asegura la malagueña con la mejor de sus sonrisas, unas breves, pero rotundas palabras con las que ha confirmado que ha iniciado un nuevo capítulo en su vida en el que la ilusión y la vitalidad son las grandes protagonistas. Deja atrás así su gran dolor por la muerte del que fue su marido y continúa mirando hacia adelante manteniendo en su retina aquellos grandes momentos pero sin querer dejar de vivir intensamente.

Muy discreta, a pesar de que ya no oculta su amor por Santiago Pedraz, Doña prefiere no dar detalles sobre su relación y, aunque desvela que todavía no se han acabado sus vacaciones, evita adelantar cuál será su próxima escapada con el magistrado de la Audiencia Nacional.

Fue la revista ¡HOLA! la que publicaba unas imágenes exclusivas de la bella pareja en la que, cómplices y apasionados, presumían de un noviazgo que habría empezado hace tan solo unas semanas y que ha avivado la ilusión en la mirada de ambos protagonistas.

El citado testimonio gráfico despejaba todas las dudas. Durante un romántico paseo por la capital de España, la flamante pareja se mostraba cómplice, cariñosa y afectuosa. Tanto que, en un momento dado, no dudaron en darse un arrobado y apasionado beso. Según publicaba este semanario, Esther y el magistrado de la Audiencia Nacional "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos". Así, la pareja pasa, pues, su primer verano en Madrid. Lo cierto es que, a la luz de las fotografías, ambos no pueden estar más felices e ilusionados con esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.

"En ocasiones, la felicidad llega de imprevisto, y es cuando hemos dejado de buscar y cuando menos la esperamos, ¡aparece! ¿Os ha pasado también a vosotros?", este era el enigmático mensaje que publicaba la empresaria en sus redes sociales. Ahora, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, cobra sentido y no cabe duda de que aquel post era una confirmación: su corazón vuelve a estar enamorado y ocupado.

Y sin duda así ha sido, pues este romance ha encontrado a Esther centrada en uno de sus proyectos más personales: la publicación de su primer libro. El volumen lleva por título La vida de un gran hombre a través de mis ojos y verá la luz el próximo 27 de octubre. En medio de su incipiente historia de amor con Pedraz, la malagueña relatará en esas páginas desde el primer encuentro con Carlos Falcó hasta el día de su boda, pasando por el periodo de acercamiento y enamoramiento a través de mensajes de móvil.

