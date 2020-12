El entorno de Esther Doña desmiente que Alberto sea su nuevo amigo íntimo

Esther Doña (42 años) sigue tratando de recuperarse de las dos importantes pérdidas que ha sufrido este 2020. Ocho meses después de despedir de forma inesperada a su marido, Carlos Falcó, víctima de la Covid-19, la viuda del marqués de Griñón daba el último adiós también a su padre, José, quien fallecía a causa de la misma enfermedad. Sin embargo, Doña procura seguir adelante y recuperar la sonrisa refugiada en su entorno más cercano, que la acompaña en este complicado momento.

Centrada en sus nuevos proyectos profesionales, Esther saca tiempo para cuidar sus amistades y compartir momentos que le sacan una sonrisa en una época tan complicada. Una de esas personas que le brindan su apoyo es su amigo Alberto, con quien se ha dejado ver en varias ocasiones.

Portada de 'Semana' con las fotografías de Esther Doña junto a su amigo.

El último plan del que han disfrutado Doña y su amigo ha sido una cena con espectáculo flamenco en una sala de eventos de Madrid, una cita de la que la revista Semana ha recogido varias fotografías este miércoles.

A pesar de que es la primera vez que se tienen imágenes de ambos juntos, lo cierto es que fuentes del entorno próximo a Esther Doña relatan a JALEOS que la amistad entre la viuda de Carlos Falcó y Alberto no es nueva. Según señalan, se conocen desde hace tiempo y se ven con bastante asiduidad, por lo que les sorprende que uno de esos encuentros sea noticia precisamente ahora.

Las mismas fuentes insisten en aclarar a este medio que, lejos de lo que se pueda especular con las fotografías de Esther y Alberto disfrutando de la noche madrileña -antes del toque de queda-, entre ellos no hay más que una estrecha amistad que ha servido de soporte vital a la marquesa viuda de Griñón en el que está siendo el año más duro de su vida.

Lo cierto es que las publicaciones de Esther Doña en su perfil de Instagram corroboran el estrecho vínculo de amistad entre ella y Alberto. De hecho, el pasado 26 de noviembre compartía una fotografía en la que aparecen juntos en un restaurante y en actitud similar a las imágenes que se han publicado este miércoles, demostrando que hay una gran confianza entre ellos.

Duros golpes

Esther Doña junto a su madre, Marian Morales, y su hermano José. Gtres

Este 2020 está siendo un año devastador en el ámbito personal y familiar para Esther Doña, quien está sobrellevando toda esta adversa situación con una enorme dignidad. Al dolorosísimo revés recibido por la inesperada muerte de su marido, Carlos Falcó, el pasado 20 de marzo, se sumaba en noviembre la pérdida de su padre, con el que tenía una estrecha relación.

Con lágrimas en los ojos, Esther Doña recordaba en La hora de La 1, el programa de televisión en el que trabaja desde el mes de septiembre, cómo fue la última vez que vio a su marido: "Fueron momentos duros y de mucha incertidumbre. En ningún momento pensamos en el desenlace que tuvimos. Fue dramático, porque cuando ingresó Carlos estaba bien. Era una persona supersana. No tenía nada, ni colesterol ni azúcar. Lo único que tenía era años".

En este punto del relato, Esther narraba cómo le comunicaron el fallecimiento de su marido: "Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esa llamada me llamaron para informarme de la evolución. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían mucha fe. Que lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Entonces, no lo puedes creer".

