Fallece el padre de Esther Doña a los 69 años: la Covid vuelve a golpearla tras la muerte de Carlos Falcó

Esther Doña (42 años), la marquesa viuda de Griñón, acaba de recibir la peor de las noticias. Su padre, José Doña, ha fallecido este lunes 16 de noviembre a los 69 años de edad en su Málaga natal a causa de la Covid-19 tras varios días ingresado en el hospital. José Doña, cabeza de familia de un clan muy unido y para quien el que lo conocía tan sólo tenía buenas palabras, estaba casado con Marian Morales.

Fruto de su longeva relación nacieron cuatro hijos -tres de ellos, mujeres-: Esther, Lorena, que es concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga, José, el único varón, y María, la pequeña de los Doña. Sus cuatro hijos eran el gran orgullo de José. Una familia ahora golpeada una vez más por la tragedia. Hace apenas tres semanas, Esther Doña publicaba en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a sus hermanos, su gran debilidad. Una instantánea que utilizaba para felicitar a su hermana pequeña, María, por el día de su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Este 2020 está siendo un año devastador en el ámbito personal y familiar para Esther Doña, quien está sobrellevando toda esta adversa situación con una enorme dignidad. Al dolorosísimo revés recibido por la pérdida de su padre, con el que tenía una estrecha relación, hay que sumar la inesperada muerte de su marido, Carlos Falcó y Fernández de Córdova. El V marqués de Griñón perecía el pasado 20 de marzo a los 83 años en la Fundación Jiménez Díaz, también víctima del coronavirus.

Con lágrimas en los ojos, Esther Doña recordaba en La hora de La 1, el programa de televisión en el que trabaja desde el mes de septiembre, cómo fue la última vez que vio a su marido: "Fueron momentos duros y de mucha incertidumbre. En ningún momento pensamos en el desenlace que tuvimos. Fue dramático, porque cuando ingresó Carlos estaba bien. Era una persona supersana. No tenía nada, ni colesterol ni azúcar. Lo único que tenía era años".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

En este punto del relato, Esther narraba cómo le comunicaron el fallecimiento de su marido: "Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esa llamada me llamaron para informarme de la evolución. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían mucha fe. Que lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Entonces, no lo puedes creer".

Esther Doña no sólo ha tenido que encajar en los últimos ocho meses la muerte de dos de las personas más importantes de su vida, su marido y su padre, sino también la de su cuñado, Fernando Falcó. El hermano del marqués de Griñón, marqués de Cubas, fallecía el 20 de octubre, exactamente siete meses después que su hermano mayor.

Doña quiso dedicar un pequeño homenaje a Fernando a través de sus redes sociales donde últimamente se muestra muy activa. Junto a una emotiva foto de los dos hermanos juntos, Fernando y Carlos Falcó, Esther comentaba lo siguiente: "Qué caprichoso es el destino. En sólo siete meses os vuelve a unir... Descanse en paz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

El funesto destino también ha querido que Esther Doña tenga una triste conexión inesperada con Xandra Falcó (52), marquesa de Mirabel e hija del marqués de Griñón. Ambas han perdido a su esposo y a su padre en un corto espacio de tiempo. El financiero madrileño Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, fallecía el pasado 3 de septiembre tras sufrir un infarto fulminante. Esther Doña sólo tenía buenas palabras para Xandra y Jaime y así lo declaró públicamente en infinidad de ocasiones.

Ahora Esther Doña llora de nuevo la muerte de uno de los pilares más sólidos de su vida. Su padre, José, el señor generoso y de buen corazón que creó la estirpe de la que tan orgulloso estaba. Una familia unida e inquebrantable.

[Más información: Esther Doña explica los motivos de su ausencia en el último adiós al marqués de Cubas]