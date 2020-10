Esther Doña: "Tamara Falcó todavía no me ha dado el pésame por la muerte de su padre"

Esther Doña (42 años) ha roto su silencio. Seis meses después de que Carlos Falcó falleciera, víctima de la Covid, su viuda ha hablado sobre la relación que actualmente mantiene con los hijos del que fuera su esposo. Visiblemente emocionada, la malagueña no ha podido contener las lágrimas al recordar al que describe como "el hombre de mi vida".

Reacción a la que ha acompañado unas claras y concisas declaraciones sobre cómo es la situación que existe actualmente con su familia política. "No tenemos una relación fluida los hijos y yo", ha dicho la marquesa viuda de Griñón en el programa donde colabora, La hora de La 1.

"Nadie me ha llamado para saber cómo estoy, a excepción de Xandra (53), que sí que se ha preocupado bastante", asiente Doña, que reconoce sentirse muy sola desde que su marido falleció. Una situación que, según Esther, el difunto ya contempló antes de morir: "A él esto no le gustaría para nada, pero sí podía suponer que sus hijos me dieran la espalda. Por eso les pidió a mis amigos más cercanos que me protegieran y que no me dejaran sola".

Esther Doña reconoce que no ha recibido en ningún momento el pésame por parte de la familia de su marido, reacción que le ha producido un gran dolor. Estas declaraciones han provocado que Cristina Fernández, presentadora del espacio de la cadena pública, le haya preguntado concretamente por la hija más mediática de Carlos Falcó, Tamara (38). Una persona con quién, al parecer, la ahora colaboradora de televisión jamás tuvo mala relación hasta que decidieron casarse.

Esther Doña durante la entrevista de 'La hora de la 1'. RTVE

"Tamara no me ha llamado, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me llamó por teléfono. No tengo ningún tipo de vinculación con ella actualmente. Sí que hubo una buena relación, o al menos más cercana, cuando empecé con Carlos, pero cuando nos casamos se empezó a distanciar un poquito", ha dicho la viuda de Falcó, que ha añadido que cuando empezó su noviazgo, la hija de Isabel Preysler (69) le decía a su padre que Esther le encantaba para él. Una primera impresión que no perduró en el tiempo, a juzgar por los hechos acontecidos.

Herencia y funeral

"Ojalá no existieran las herencias", ha llegado a decir Esther Doña en el programa donde trabaja. Una afirmación con la que ha dado a entender que los motivos de sus desavenencias con la familia de Carlos Falcó se deben a cuestiones meramente económicas. Mucho se ha hablado respecto al patrimonio y la cuantía económica que recibirá la malagueña por parte del marqués, asunto en el que ha optado por ser cauta.

"El tema de la herencia lo llevan los abogados. Yo estoy muy satisfecha con lo que mi marido decidió en su momento, y espero que se respete", ha dicho al respecto. Y ha añadido: "La herencia todavía no se ha recibido. Ninguno hemos recibido nada todavía. De todos modos me parece muy frívolo hablar ahora de herencias y títulos, a mí lo que me gustaría es que mi marido estuviera aquí".

La viuda de Calos Falcó ha sido preguntada por sus compañeras de programa. RTVE

La salida de Esther de 'El Rincón', palacio en el que ha vivido durante su matrimonio, generó mucha polémica, dado que se comentó que los herederos de Falcó habían indemnizado a la mujer de su padre para que abandonase el lugar tras su muerte. Asunto que también ha querido aclarar. "Yo estoy muy tranquila. Tengo una vida cómoda y bien, no necesito más de lo que tengo. No me fui de El Rincón con una indemnización, me fui porque la casa se me venía encima y decidí irme", confirma la que fuera marquesa consorte.

Para finalizar, la andaluza ha señalado el total desconocimiento que tiene acerca del funeral que la familia de Carlos Falcó está preparando tras la cancelación en septiembre del que iba a ser el último adiós a su marido. Asunto que la hace entristecer, a juzgar por su gesto.

"El tema del funeral, la verdad, es que quien me van a avisar son los albaceas. Para este funeral, los hijos no tenían un lugar preparado. Teníamos pensado hacer el funeral el 28 de septiembre y no se pudo hacer, también porque falleció Jaime Carvajal, pero de esta nueva fecha yo no tenía ni idea", asiente Doña, que reconoce que su vida tras a desaparición de su marido se ha desmoronado por completo.

