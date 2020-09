Esther Doña debuta como colaboradora en 'La hora de la 1' y responde a todas las polémicas

La expectación era máxima. Sin lugar a dudas, es el fichaje más esperado de la temporada. Toda una bomba para Televisión Española. Este lunes 7 de septiembre, Esther Doña (42 años) se ha incorporado al elenco de colaboradores de La hora de la 1, el espacio que ocupa la franja matinal en el ente público y que presenta Mónica López (45). Y lo ha hecho con una entrevista previa, emotiva y sincera. Fue la periodista Cristina Fernández, también compañera de la que fuera marquesa consorte de Griñón, la que desveló la noticia hace unos días.

"Primera exclusiva de #LaHoraDeLa1: Esther Doña, marquesa viuda del marqués de Griñón, se estrena como colaboradora", rezaba el tuit que publicó la conductora de la sección de corazón del extinto La Mañana y ahora La hora de la 1. Ese momento, ese día ha llegado. Estrenando plató, Cristina ha dado la bienvenida a Esther, asegurando que "ha sido complicado su fichaje, nos ha costado mucho, pero esperamos que se encuentre a gusto en su casa. Esther nos ha facilitado su álbum íntimo con el marqués. Vamos a hablar de corazón a corazón".

Esther Doña viendo las imágenes de su marido bailando en casa. TVE

171 días desde la muerte de Carlos Falcó, Doña se emociona al hablar de su marido: "En los momentos fueron momentos duros y de mucha incertidumbre, en ningún momento pensamos en el deselance que tuvimos. Fue dramático, porque cuando ingresó Carlos estaba bien. Era una persona súper sana. No tenía nada, ni colesterol ni azúcar. Lo único que tenía era años". En un momento dado, el programa ha emitido unas imágenes íntimas del marqués de Griñón bailando en su casa.

A la vuelta del vídeo, Esther ha comentado: "Son imágenes emocionantes, no puedo aceptar que él no esté. Se me pone la piel de gallina. Carlos era así a todas horas, súper feliz, vitalista, optimista. Súper sano. No tenía nada. De repente, se hace unas pruebas y da positivo en Covid. Tuvo que ingresar. Todos pensamos que iba a salir adelante, él el primero. Su ánimo era impecable. Se vestía con su traje por si alguien iba a visitarle. Estábamos día y noche con videoconferencias".

La marquesa viuda de Griñón durante su debut en TVE.

En este punto del relato, Esther narra cómo le comunican la muerte: "Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esa llamada, me llamaron para informarme de la evolución. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían mucha fe. Que lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Entonces, no lo puedes creer". Boris Izaguirre (54), que ha colaborado en la entrevista, se ha interesado por el motivo por el que Doña ha abandonado El Rincón, hogar donde vivió con Carlos.

"Todo son emociones y sentimientos que te llevan a tomar la decisión. No quería salir de la casa porque tenía la esperanza de que todo fuese un mal sueño y así lo creía y sentía. Si seguía haciendo vida normal, Carlos aparecería. Además, estábamos confinados. Un día amanecí y me di cuenta que era el momento, que había que empezar otra etapa. Carlos va a estar siempre conmigo".

Además de contar cómo conoció al marqués y de qué forma le pidió matrimonio, Esther ha opinado de la muerte del marido de Xandra Falcó y de su sonada ausencia en el tanatorio: "Cuando recibí la noticia, fue un shock. Jaime era una persona sana, deportista, joven. No era posible. Yo contacté con quien tenía que contactar, en este caso con la viuda, por respeto a la familia y a Xandra no acudí para que no se desviase la atención. No quería que se desviase con una portada de revista. Con Jaime tenemos experiencias bonitas, con las niñas de Xandra, que adoran a los animales. Era un encanto de persona, muy parecido a Carlos, que siempre estaba feliz, contento".

Esther Doña ha asegurado que la principal razón de su fichaje es para que el público la conozca. TVE

Hasta aquí ha durado la entrevista de Esther, la nueva colaboradora de TVE. De esta manera, la última esposa de Falcó se estrena en la pequeña pantalla después de un año bastante complicado. Un trabajo gracias al cuál el público podrá conocer un poco más a la mujer que enamoró al padre de Tamara Falcó (38). Un personaje que ha estado muy presente en la prensa del corazón desde que en marzo del 2016 se diera a conocer su relación con el marqués.

De sobra es conocida la disputa existente entre la marquesa viuda y los hijos de su fallecido marido a consecuencia del reparto de la herencia. Un asunto que la llevó a abandonar el Palacio El Rincón, un inmueble histórico ubicado en la localidad de Aldea del Fresno que ha sido su hogar durante los últimos años y que los vástagos de su marido han sacado a la venta.

Comienza así una nueva etapa para Esther Doña, que parece querer tener voz propia más allá de su mediático matrimonio. Una relación con muchas sombras que contó con episodios controvertidos como la detención del marqués por supuesta violencia de género en mayo del 2019. Un hecho que después fue justificado por sus protagonistas como un malentendido y que puso en jaque a la familia de Carlos Falcó.

Tamara, entre TVE y Antena 3

La nueva temporada de El hormiguero llega a Antena 3 este lunes 7 de septiembre. De este modo, Pablo Motos (55) regresa por todo lo alto y lo hace con importantes novedades. Tal y como informaba la cadena en nota de prensa, el espacio suma tres conocidos nombres a su plantel: Tamara, Carlos Iglesias (65) y Twin Melody (22). De este modo, la hija de Isabel Preysler (69), que en la actualidad se encuentra presentando en TVE el programa Cocina al punto con el chef Javier Peña (39), se enrola en el espacio de Motos como tertuliana oficial.

Hoy cocinamos con tomates. @PenaChef se va a recogerlos a Sueca (Valencia) para preparar dos recetones muy originales e ideales para el verano. Y luego vendrá @Borisizaguirre a probarlos #CocinaAlPunto

Arrancamos YA en la 1 ➡ https://t.co/hpVTLxYK8J pic.twitter.com/nB4qPfQTyV — Cocina RTVE (@CocinaRTVE) July 15, 2020

La futura marquesa de Griñón conduce en La 1 desde el pasado lunes 6 de julio Cocina al punto, un espacio diario en el que elabora recetas sencillas y rápidas junto a Javier Peña, exconcursante de Top Chef cuyo rostro lleva vinculado a la corporación desde 2018 con el programa Comerse el mundo. Peña venía así respaldado por la excelente acogida que su espacio ha tenido en sus dos temporadas emitidas, mientras que el nombre de Tamara Falcó parecía una apuesta más que segura para reflotar la franja matinal en el hueco que dejó A partir de hoy, el programa de Máximo Huerta (49) cancelado por la cadena.

Sin embargo, el tándem no está funcionando como se esperaba. En sus primeros días en emisión, el programa cosechó una media del 5,5 por ciento de share, unas cifras que no han remontado. Este fracaso sorprende especialmente si se tiene en cuenta que Peña ya presentaba un formato culinario en el mismo horario -aunque con una entrega semanal- que casi triplicaba las audiencias que ahora obtiene Cocina al punto. La primera temporada de Comerse el mundo consiguió un excelente 12,6 por ciento de cuota media en sus 10 entregas emitidas, mientras que en la segunda esa cifra ascendió hasta el 13,7. En el caso de Cocina al punto, su mejor dato hasta la fecha se sitúa en el 7 del estreno.

