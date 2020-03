La sincronización de las Twin Melody anima el primer 'Hormiguero' sin público

Se llaman Paula y Aitana Etxeberría (21 años), pero casi todo el mundo las conoce por Twin Melody. El dúo musical se dio cita este miércoles en El Hormiguero para hablar de su corta pero intensa trayectoria, reflejada en el gran número de seguidores que tienen en redes como Instagram o Tik Tok.

Después de la introducción, más larga de lo habitual, en el que Pablo Motos (54) explicó la razón por la que no había público en las gradas del plató, las gemelas Etxeberría entraron al programa con paso firme, muy conjuntadas y bailando uno de los éxitos que componen su primer disco.

El reconocimiento que ganan día a día por sus múltiples facetas y la gran sincronización que tienen como gemelas había despertado en un enorme interés para el presentador de El Hormiguero. Después de saber quién era Paula y quién Aitana, Motos quiso conocer el número exacto de seguidores que tienen en una de las redes sociales de moda, Tik Tok: “Tenemos 12, 2 millones”, contestaron casi al unísono. No hacía demasiada falta, pero Pablo Motos explicó que se trataba de 12 millones 200.000 seguidores, una cifra difícil de asimilar para él. “Al final te acostumbras, porque has ido poco a poco”, explicaron de nuevo casi a la vez para gracia del presentador de El Hormiguero.

Tras el paso habitual por el corte publicitario, la entrevista ganó en agilidad, no sabemos si porque Motos estaba deseoso de conocer muchos detalles sobre sus invitadas o porque la escaleta del programa no daba este miércoles para mucho más. “Con todos estos millones de seguidores de redes, ¿de esto se puede vivir?”, inquirió el presentador. “Nosotras sí, otra gente no sé, pero nosotras sí. La verdad es que estamos muy agradecidas, sobre todo a las marcas que se acercan a nosotras. También depende de la red, en YouTube no ganamos mucho, porque solo subimos un vídeo al mes. Luego influye mucho el país”, explicaron las hermanas Etxeberría a un Motos que parecía estar muy poco informado de este tema.

Íntimo y personal

Después de salir de dudas sobre que Tik Tok es la red de moda, Motos pasó a un plano más personal con las invitadas. La primera cuestión era de fácil respuesta: “¿Quién es la mayor?”. “Yo”, respondió Aitana de forma casi inmediata, explicando que realmente solo se llevan cinco minutos y bromeando Paula con que su hermana nació antes porque le dio una patada.

Y claro, teniendo a dos gemelas delante, Motos no resistió la tentación de conocer si es cierto uno de los mitos que les persigue: “¿Llegáis a saber cómo se siente la otra, por ejemplo, en este momento?”. “Supongo que sí, porque ahora mismo estamos haciendo lo mismo. Nos aburrimos más cuando nos separamos. Por ejemplo, el otro día estuve en París sola, porque ella estaba en el hospital”, explicó Paula.

Cuando la entrevista parecía entrar en un tramo plano, sin apenas alicientes, el presentador comentó que, en una ocasión, las Twin Melody llegaron a soñar lo mismo. Este fenómeno, digno de estudio, lo explicó Paula: “Era algo raro, estábamos en nuestro pueblo, Ordizia, y nuestra madre conducía un furgoneta blanca, que en realidad no tenemos. De repente, se paraba en una frutería y yo me ponía a conducir sin saber”. Tras corroborar Aitana la historia, Pablo Motos pareció quedarse boquiabierto.

Eso sí, tardó poco en reaccionar para preguntar si alguna vez se coordinan para comprar ropa, aunque dio más juego la cuestión de si en algún momento se cansan la una de la otra: “¡No! Cómo puedes preguntar eso. Nos podemos enfadar, pero al resto se nos pasa. Me molesta cuando dice qué tengo que hacer, pero no demasiado”, salió al paso Paula.

Con 21 años, no es de extrañar que el amor esté presente en la vida de las hermanas Etxeberría. “¿Permitís que entren chicos en vuestra vida?”, preguntó Motos. “Sí, pero compartido nunca”, contestó una de ellas de forma tajante, antes de negar que, a pesar de forma tan parecida, no se da el caso de que a ambas les guste el mismo chico. Después llegó el momento de contar que la idea era que estuvieran antes en el programa, pero un contratiempo en la salud de Aitana impidió que la cita se diera. Eso sí, cuando se recuperó grabaron un vídeo para Instagram bailando en la misma habitación del hospital.

Pero si a estas alturas alguien tenía dudas sobre las dotes musicales de estas dos hermanas, Pablo Motos se encargó de zanjarlas de golpe recordando que habían grabado un disco con temas en varios idiomas. En ese momento, les pidió que cantaran en euskera. La sincronización también se puso de manifiesto en ese momento, para poco después arrancarse con otros temas en inglés y francés. “Cantáis muy bien a capela”, alabó un Motos que parecía encantado con tal exhibición musical.

Tras la entrevista con las hormigas para conocer el grado de conocimiento y afinidad de las gemelas, las Twin Melody se marcaron un baile en directo en su perfil de Tik Tok con Pablo Motos: