Imanol Arias, un ‘capitán’ entre eructos y tragos de mezcal

No hace demasiado tiempo, concretamente el mes de mayo, que Imanol Arias (63 años) visitaba El Hormiguero. En esa ocasión, el actor ya habló de uno de los proyectos que tenía entre manos, la obra de teatro El capitán no tiene quien le escriba, con la que sigue de gira y que le ha servido de excusa nuevamente para charlar con Pablo Motos (54).

Curiosamente, lo primero que hizo el actor fue saludar a Antonio Resines (65), avisando a Motos que “he venido porque él me ha dicho que me invitaba a su programa”. Entre bromas, tanto el presentador como el invitado siguieron la supuesta dirección de Resines quien demostró la buena sintonía con ambos.

Ya sin terceras personas, Arias y Motos charlaron sobre una obra de teatro que no siempre tiene la misma duración: “Hay días en los que el hambre y la divinidad de soportarlo te hace acabarlo antes y otros que no. Dura como una hora y media. A la gente le gusta cómo la estamos haciendo, llevamos ya como unas 108 funciones”, explicó el actor leonés.

Sobre el éxito que está teniendo la representación, Arias argumentó que “es una obra basada en una novela que tiene toda la potencia que tiene el teatro cuando simboliza muchas cosas como el respeto. Hay una reflexión sobre aceptar las cosas y de reivindicar la dignidad y eso funciona mucho con la gente. En ciudades donde hay jubilados la obra tiene mucho impacto”.

Después de estas preguntas formales, Pablo Motos abrió la puerta descaradamente al cachondeo. “Una de las cosas que hace el coronel en la obra es que eructa, ¿lo finges o lo haces de verdad?”. Imanol Arias tardó poco en despejar las dudas: “El primer estudio que hice dice la obra que el coronel tiene animales por dentro. Dándole vueltas llegué a la conclusión de que tenía una úlcera que produce vómitos, arcadas y eructos producidos por la acidez”. Mientras el presentador anunciaba el corte para publicidad y que tras ella podría producirse un concurso de eructos, Arias ya dejó una primera muestra para carcajada de Pablo Motos y todos los espectadores. “Cuando haya un partido de fútbol, tú tráeme que yo te doy mucho juego”, le animó el actor.

Resines, el deportista

La pausa publicitaria no sirvió para que se rebajara el tono, más bien al contrario. “Ha habido gente que a lo mejor ha cambiado de cadena, pero tú aseguras que eres un profesional del eructo, no llegas a hacer ni el gesto”, lanzó Motos. Tras repetir la jugada del eructo, Arias miró a Resines con cierta complicidad, lo que dio pie a Pablo Motos para meterse con el colaborador del programa, quien poco después iba a ser protagonista.

Volviendo a la obra de teatro, Imanol Arias valoró que ahora hará parada en Valencia “una zona de España donde hay un público muy teatrero, además de hacerlo cinco días seguidos, algo que no es muy habitual”. Pero como la cabra tira al monte, rápidamente volvió a salir la vena canalla del invitado: “Estaremos comiendo bien, una ciudad preciosa… Ya no saldremos como cuando éramos jóvenes. Hay mucha gente, se quieren hacer fotos, quieren hablar contigo; todo el mundo es amable, así que no puedo cortarles y marcharme”.

A medio camino entre la obra de teatro y la juerga, Imanol Arias reveló que cuando entró en la compañía teatral “no tenían ritual. Las primeras funciones me costaron bastante. Ahora me quito la responsabilidad y juego mucho con lo que quiero hacer. Tomamos mezcal, que te hace salivar mucho. Bueno, en realidad, tomamos dos, lo que ya da un toque, pero sales relajado”.

Por si faltaba algo, llegó el momento de la sección de Antonio Resines, quien una vez más se volvió a convertir en el protagonista. Motos comentó al colaborador que una vez le dijo que “de los actores de tu generación quedáis los dos y Puigcorbé y que tú eras el guapo”. “Resines ha sido el sheriff”, alabó Arias, a lo que el de Torrelavega matizó que “yo nunca he ido de guapo, igual que tú, Pablo, somos gente sencilla”.

Justo en ese momento, Arias y Resines volvieron a vacilarse con un importante grado de cachondeo: “Tú decías que solo actuaba porque era guapo, lo dijiste en una entrevista en El País”, lanzó el protagonista de Cuéntame, a lo que Resines respondió con un cumplido: “Es guapo y se conserva bien el tío para la edad que tiene”. Después de comentar que el actor que más papeles le ha quitado es Antonio Banderas, el colaborador de Cuéntame se confesó después de que Pablo Motos bromeara con la posibilidad de que hubiera interpretado al personaje de El Zorro: “Yo era un gran atleta, antes de romperme la rodilla. Soy subcampeón de la última Copa del Generalísimo de rugby, he jugado en Primera División y la gente no lo sabe. Bardem y estos no tienen ni puta idea”.

Pilar Rubio riza el rizo

Después de todas estas bromas, Pilar Rubio (41) hizo acto de presencia en el plató pero esta vez no habló de moda, sino que afrontó un reto relacionado con el billar que calificó de “extremadamente complicado”. A la madrileña no se le veía muy convencida de culminarlo con éxito, pero lo logró a la primera, celebrándolo efusivamente y adelantado que a partir de ahora ya no haría más pruebas de billar.

Sin embargo, poco después hizo otro truco, esta vez después de un intento fallido. Pero lo que llamó la atención fue la felicitación de Pablo Motos: “Enhorabuena. Sé que venías muy nerviosa porque era un reto muy difícil, pero además has venido con todo el glamur, con un precioso vestido y tus zapatos de tacón a pesar de que se te va notando el embarazo”. La torrejonera negó que se le viera más tripa, algo que el presentador desmintió haciéndole posar de perfil frente a la cámara.