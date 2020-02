Mario Vaquerizo y ‘El Monaguillo’ dan el cante en ‘El Hormiguero'

Ambos conocen a la perfección las interioridades de El Hormiguero, puesto que han encarnado el papel de colaboradores. Sin embargo, este martes tanto a Mario Vaquerizo (45 años) como a El Monaguillo (46) les tocó asumir el rol de invitados. Con la excusa de ser dos de los participantes de la nueva edición de Tu cara me suena, ambos se sentaron en el plató del talk show junto a Pablo Motos (54).

Al son del archiconocido Me encanta de Nancys Rubias, el grupo del propio Vaquerizo, los dos invitados entraron al programa dándolo todo. Ese derroche de energía pareció pasar factura a El Monaguillo nada más sentarse: “Qué cansado es salir como animado”. Pablo Motos aprovechó esa frase para meter la primera pulla: “Cómo has salido así, pero si tú no tienes fondo”. En ese momento, Mario Vaquerizo salió al rescate para alabar que su compañero “tiene buen fondo, de corazón”, para confesar que “somos novios”.

Lejos de desmentirlo, el humorista siguió con la broma: “Hemos pasado de ser pareja artística a ser pareja personal. Tenemos afán de divertir, entretener y…” “de mariconeo”, remató el cantante. Esa dualidad dio pie al presentador de El Hormiguero para destacar que ambos invitados lleven tan bien el hecho de ir a la cola de la clasificación de Tu cara me suena. Eso sí, Mario Vaquerizo explicó esa situación: “Es un programa de entretenimiento, somos competitivos pero debemos entender nuestra realidad”.

Mucho más duro se mostró Motos con ‘El Monaguillo’ al preguntarle que si la razón de su mala puntuación se debía a que no le dedicara el tiempo suficiente, “como todo en tu vida”. El marbellí argumentó que “soy el único humorista de esta temporada, porque Mario es otra cosa, es un showman, el resto son cantantes. Podía haber hablado de diversión y locura, pero me planteé estudiar y hacerlo bien”.

SECRETO OCULTO

Nada más volver del corte publicitario, ‘El Monaguillo’ confesaba que estaba pasando mucho calor, así que se quitó la cazadora, luciendo un tatuaje que, al parecer, nunca había visto Pablo Motos. “¿Qué es?”, le preguntó al humorista, quien describió que es “un globo, mi imaginación vuela alto, es como vivir en el aire”.

Poco después se retomó el asunto de la participación en Tu cara me suena. “Él lo hace muy bien, pero en esta edición el jurado lo tiene muy difícil porque todo el mundo lo hace muy bien, incluso aquellos que pensaban que lo íbamos a hacer peor”, expuso Vaquerizo. El humorista siguió esa línea argumental para asegurar que “h.ay un derroche de talento enorme allí, eso parece Eurovisión”.

Cómo no, hubo turno para las excentricidades del cantante, quien confesó eliminar un alimento de su dieta: “No creo en el pan. Existe, pero cuando estoy en la mesa lo quito, solo como en lo que creo”. Después de esa surrealista declaración, Motos le picó un poco preguntándole por los mejillones, a lo que contestó que “creo en los mejillones…Y en las chirlas, las almejas; son crustáceos”.

Vaquerizo siguió con su cuota de protagonismo reconociendo estar muy contento por haber imitado en el concurso a John Travolta (65): “Es un sueño hecho realidad. He tenido que esperar muchos años para convertirme en John Travolta. Lo que es cierto es que la primera frase me la inventé del todo por culpa de los nervios”.

Por su parte, ‘El Monaguillo’ destacó su imitación a Sergio Dalma (55) y otras que irán saliendo, como la de este viernes, que haré de Son Goku. Daddy Yankee (43) también quedó muy bien. En la de Bobby McFerrin (69) me lo pasé genial. El abanico es amplio y no me quedo en un género, así salgo de mi zona de confort.

En lo que también coincidieron los dos invitados es en la cantidad de tiempo que lleva preparar un personaje. “Esos actores que van a Hollywood y se quejan de que pasan 7 horas para que les caractericen pienso que son tontos. Eso forma parte de la puntuación que te va a dar el jurado”, destacó Vaquerizo, quien se regodeó contando una anécdota: “Soy el único hombre, o travesti, que no sé ni lo que soy, que en esta edición hago de mujer. Cuando me tocó hacer de Lola Flores me estaba meando muchísimo, y le tuve que pedir a un asesor que me bajara la cremallera y me sacara la chorra para mear, porque no aguantaba más”.

Más surrealismo

Pero si antes hubo un momento un tanto absurdo con la declaración de Mario Vaquerizo con el pan, la sección de Pilar Rubio (41) no se libró de esa dinámica. Quiso hacer un homenaje a varios nombres históricos de la moda, como Jean-Paul Gaultier (67), dando pie a varios comentarios sobre si Pablo Motos había llevado cancán alguna vez. “No se puede venir borracha al programa”, le espetó el presentador a la colaboradora. A los pocos segundos, Motos se retractó: “Es cierto, no puedes beber que estás embarazada, ¿o era una mentira?”, bromeó, en un claro intento de rebajar la tensión creada.

Dado que el programa iba de Tu cara me suena, Vaquerizo y ‘El Monaguillo’ aceptaron la petición de Pablo Motos para cerrar el su visita imitando a Bee Gees y su mítico ‘Stayin’ alive’.