Feroces críticas a Los Morancos por sus bromas sobre el coronavirus en 'El Hormiguero'

Jorge Cadaval (59 años) y César (55), los hermanos que conforman el grupo Los Morancos, han visitado este lunes el programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos (54). Ambos, con el sentido del humor que los caracteriza, han aparecido en el plató de Antena 3 subiendo a hombros al presentador mientras sonaba una música taurina de fondo. Una vez sentados, el presentador ha hecho una broma sobre que son unos invitados platino -de tanto como han ido- y Jorge ha tirado de humor: "En el banco estoy en rojo, aquí soy platino".

Acto seguido, y mientras pegaba un chicle bajo la mesa, se ha abordado en el programa el tema del momento: el Coronavirus. Ha roto la veda César, quien ha narrado lo que sigue, a modo de chiste: "El otro día fui al chino y le pregunté si tenía coronavirus, me dijo que no, pero que me lo podía traer mañana". A eso se ha sumado su hermano Jorge, quien ha narrado que es un fiel seguidor del canal 24 horas de TVE: "A mí me gusta el 24 horas porque esa persona vive allí. No sale de allí. El otro día entrevistaron a una china que vive en España y ella dice: 'no problema, nosotros en China somos muchos'. ¿Perdona? ¿Cómo que somos muchos?".

Jorge y César durante su visita al espacio de Pablo Motos. Atresmedia

Y remata Jorge, para indignación de la audiencia, que el alemán infectado llegó a España antes de lo que hizo creer: "El alemán se viene en el avión el viernes, pero dejaron pasar el fin de semana y lo comunicaron el lunes. Para que la gente descansara". Y sigue, con su gracia: ¡Pero si han hecho un hospital en 10 días. Aquí lo haríamos de cabeza!". Los hermanos, que han ido a promocionar su gira X 40 años más, han hablado de los horarios de su gira, a la vez que han abordado los retoques estéticos.

Jorge ha asegurado, en modo broma, que a su hermano César le ha crecido el cartílago y las orejas, aunque, según él, está sordo. "Tenemos que ir a Turquía", ha bromeado, mientras remata: "Me he dado cuenta de que en la parte de atrás se ponen pelo rizado, ¿de dónde es ese pelo?". Y Jorge, siempre ácido, no ha dudado en destacar los supuestos retoques de Motos: "Estás entre Induráin (55) y Coto Matamoros. ¿Cuántos toques te has dado ya? Los dientes, la barba, los ojos, el pelo... Si el escaparate es así, ¿cómo está el almacén?".

#MorancosEH a ver que gracia les haría si enfermaron ellos ,a esta gente le falta un hervor — Nanaiarai (@dynamitagirl) February 3, 2020

#MorancosEH Chistes sobre el coronavirus tampoco OK, gracias x avisar.



Vamos a hacer chistes sobre vuestra puta madre. Al menos así os quejáis con razón. Amargados. — Urii VaLú (@urii__94) February 3, 2020

#MorancosEH chistes sobre el coronavirus no tienen ni puta gracia — Diego (@Diegoruiztorre0) February 3, 2020

Los Morancos dejaron de hacer gracia en la época del segundo viaje de Cristóbal Colon a América. #MorancosEH — Alice 🤷‍♀️💜🙋‍♀️ (@Comunase) February 3, 2020

Solo los morancos son capaces de hacer tal cantidad de bromas racistas y sobre el coronavirus en tan corto espacio de tiempo.

TODO MAL

MAL MAL#MorancosEH — Slainte💬 (@SlainteNan) February 3, 2020

#MorancosEH

Los Morancos dejaron de hacer gracia, en cuanto pisaron un escenario... — Pigmalion 🔻 (@PigmaleonS) February 3, 2020

Pablo no se ha quedado callado y le ha espetado, en diversos momentos, las pullas que siguen: "Tú te has puesto dientes blancos" y "muchas operaciones, pero no tienes culo". Además, César y Jorge han hablado de política para recrear el abrazo entre Pedro Sánchez (47) y Pablo Iglesias (41). Jorge ha pedido al nuevo Gobierno que todos "tengamos un sueldo digno y una seguridad social de puta madre". En la antípoda, parece, habita su hermano, quien, con sagacidad, ha asegurado: "Yo quiero un yate muy grande, cinco o seis coches y dos cocodrilos pendientes de mí".

Pese a las pullas, Pablo ha alabado el sentido del humor de los hermanos: "Vosotros tenéis humor de verdad, ese que sirve para anestesiar las desgracias.". Jorge ha rematado: "Mi padre decía que las penas son tuyas, que no debes compartirlas con nadie". Y recrea una escena de cuando murió su madre: "Yo fui al cementerio para ver a mi madre, pero a mi padre no lo iba a ver nunca y le decía 'no he venido a ver a papá en diez años y ahora vengo a verte a ti'". Aquí ha llegado la confesión más complicada para César, esa en la que su hermano Jorge ha desvelado lo que sigue: "Saqué a mis padres y a mi abuela y me los llevé conmigo. Los incineré y me los llevé para mi casa. Le dije a mi madre que el que no levantase la tapa o se mease fuera, le tirase un cuadro". Sin duda, una nueva visita de los hermanos humoristas que no ha dejado indiferente a nadie.

[Más información: Jordi Évole a Pablo Motos: “¿Santiago Abascal vino a caballo? Lástima, porque un hostión le vendría bien”]