‘El Hormiguero’ se adapta al coronavirus: primer programa sin público

Después de tantas temporadas, parece difícil imaginar un programa de El Hormiguero sin el colorido y la animación que da el público. Sin embargo, que España está atravesando un periodo histórico, extraordinario, también se refleja en que el talk show estrella de Antena 3 tomara una medida sin precedentes: dejar la grada vacía para el programa de este miércoles, una decisión que podría alargarse en el tiempo en función de la evolución que vaya teniendo la propagación de este virus.

Además, la situación de este miércoles se tornaba un tanto inesperada, ya que el anuncio de la presencia en el plató del dúo Twin Melody, uno de los nuevos fenómenos de masas en las redes sociales, aventuraba un lleno hasta la bandera. Incluso el propio programa lanzaba un concurso semanas atrás para invitar a seguidores a que vieran de cerca una visita tan esperada, pero un contratiempo de salud de una de las integrantes del grupo aplazó la entrevista.

Cómo no, fue el propio Pablo Motos (54 años) el que explicó esta entrega tan inusual: “Estamos en El Hormiguero, como siempre, en directo, pero como veis no hay público. Me resulta bastante raro después de 14 años, enfrentarme a un programa así”.

Después de ello, el presentador procedió a hacer algo que se está convirtiendo en habitual, marcarse un pequeño speech sobre el manido coronavirus: “Me gustaría hablar del miedo, no soy psicólogo, pero algunas veces tenemos pruebas del programa que son un desastre y salen mal en los ensayos, lo cual me da miedo, y el miedo me paraliza. He leído mucho sobre ello, así que sé de lo que hablo”.

La exposición de Motos prosiguió con un repaso histórico: “Desde que vivíamos en las cuevas el miedo nos ha servido para alejarnos de los peligros”, ligándolo con el momento actual que estamos viviendo. “Ahora nuestra mente imagina lo peor, pero mucho de ello no es cierto. Es normal tener miedo, las cosas pasan deprisa y el coronavirus es invisible, no sabes si está cerca. Tenemos que ser valientes y si no, al menos, tratar de serlo”.

Pero si alguien tiene problemas para controlar la ansiedad en momentos de presión como el actual, Motos explicó su receta personal: “Hay que controlar la respiración, a mí esto me salva y la hago cada noche antes de salir al plató. Siempre se coge el aire por la nariz durante cinco segundos, aguantar otros cinco segundos y expulsarlo por la nariz otros siete u ocho. Tiene una explicación, cuando tienes ansiedad respiras mal y hace que lleves más dióxido de carbono de la cuenta. Con este ejercicio equilibras los sistemas simpático y parasimpático, que son los que tienes activados cuando estás despierto y dormido, respectivamente. Esto que acabo de contar es muy personal y espero que a la gente le sirva”, finalizó.